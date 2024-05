Medidas preventivas contra golpes de calor en secundaria Alfonso Sierra Partida de Salamanca

Conscientes de los riesgos que se presentan por las altas temperaturas, el director de la escuela secundaria Alfonso Sierra Partida, Vicente Díaz Quiñones ha implementado acciones para proteger la integridad de los más de mil estudiantes para evitar golpes de calor.

“Esta es una situación complicada en el salvaguardar la integridad de los alumnos, la escuela Alfonso Sierra Partida nos vamos por la integridad física, emocional, de salud de nuestros estudiantes; hay ocasiones en donde tenemos que tomar decisiones importantes. Las decisiones se toman cuando ya tenemos la estrategia para no perjudicar a los alumnos, al contrario si se tuviera que tomar una decisión sobre decir que si se afecta a los alumnos”, indicó el director de la secundaria Albino Garcia.

Díaz Quiñones enfatizó que esta iniciativa la han tenido con el objetivo de poder dotar de agua potable a todos los estudiantes, sobre todo es una manera de poder echar a andar un proyecto por parte de la sociedad de alumnos.

“Tenemos otra estrategia donde estamos solucionando este problema y se beneficia a todos los estudiantes, a los más de mil estudiantes que tenemos; no es tanto que se prohíba la entrega de agua en botellas a los alumnos, sino que es una manera de echar a andar un proyecto de la sociedad de alumnos que se están encargado de dotar a todos ellos de agua potable y embotellada; esto trae como consecuencia que nosotros como parte directiva tengamos que implementar la estrategia para que todos tengan acceso al agua sin que haya restricciones y puedan tomar la cantidad de agua que requieran para evitar un golpe de calor”, comentó.

De igual manera comentó que un sector de padres de familia, solicitaron que se pudiera introducir agua embotellada, a lo que se les comentó que esto no sería lo suficiente para poder sobrellevar las altas temperaturas.

“Tuvimos una solicitud de un grupo de padres de familia que nos decían el dar oportunidad de introducir termos o botellas de agua y aquí comentamos que no era necesario porque nosotros tenemos la capacidad de brindar de agua a los mil estudiantes entre los dos turnos de manera correcta y suficiente; aparte el hecho de que los alumnos introduzcan su botella con agua, implica un gasto, aparte de que una botella de agua no va a reducir el calor entre seis o siete horas que permanecen en la institución”añadió.

Vicente Díaz Quiñones, añadió que, “hay alumnos que no tienen el recurso para comprar una botella de agua. Esto debe de ser parejo entre todos los alumnos tienen acceso a los dispensarios porque están repartidos en lugares estratégicos para que no se trasladen en de un punto a otro; esta estrategia la tenemos implementada desde hace diez años, pero no era tanto la prohibición de meter botellas, eso sería lo de menos, porque había niños que no tenían ningún centavo para gastar y por ello implementamos esta estrategia y con esta manera lo solventamos con los padres de familia. Pero en las últimas fechas han empezado a introducir botellas, pero no con agua, sino con una bebida embriagante que puede resultar perjudicial para la salud de los estudiantes. Esto no es para perjudicar sino para beneficiar”