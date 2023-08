Bicampeón con ARSA será parte de Fuerzas Básicas del Club León

Salamanca; Gto. Dispuesto a realizarse como portero a nivel profesional se encuentra el adolescente salmantino, Bryan Gael Soria Ortega, a partir de a mediados del presente mes de agosto comenzará una nueva etapa en su vida como nuevo integrante de las Fuerzas Básicas del Club León.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Para ganarse un lugar dentro del GEN León, Bryan Gael Soria de doce años de edad primero acudimos con el equipo Alto Rendimiento Salamanca a detección de talento realizado en el GEN León, posteriormente lo invitaron a regresar a visoria.

Desde hace un año comenzó a jugar como portero, posición en la cual se ganó un lugar en el GEN León.

A manera de visoria se hizo un cuadrangular con puros jugadores categoría 2011 y 2012, mismo que ganó; posteriormente a él y otros participantes dentro de la visoria, los convocaron para ir una semana a trabajar con el equipo de la categoría, el ultimo día cosechó lo sembrado al recibir el visto bueno para ingresar al GEN León.

Al respecto señala, “cuando nos sentaron para decirnos quienes estaban aceptados fui el primero en ser nombrado, me tomó de sorpresa, me llené de alegría, estoy muy agradecido con mis papás porque desde la primera vez que fuimos a León me apoyaron para que pudiera asistir, gracias a Dios ahora tengo esta oportunidad, la voy a aprovechar”.

A mediados de agosto comenzará a formar parte de las Fuerzas Básicas del Club León.

Enfatizó “mi gusto por el futbol es de familia, mi papá me llevaba a verlo jugar, de ahí comencé a jugar e incluso mi primer equipo fue Nativitas del Abuelo, quedamos campeones en la categoría Minipluma, después el equipo se llamó Nativitas Jr., estaba jugando como contención y me apoyaba mucho Daniel, Gil y Chucho”.

Deportes Deportivo ARSA bicampeón invicto en Liga Petrolera de Futbol Infantil y Juvenil

Posteriormente Bryan Soria comenzó a jugar con ARSA en la categoría Pony quedando campeón y recientemente bicampeón e incluso en la final del torneo anterior le tocó parar el penalti del gane.

En ese sentido señaló, “tengo un año con ARSA, aquí comencé a jugar como portero, ellos me invitaron a visoria al Club León, también estoy muy contento y agradecido con mis papás por su apoyo, ahora quiero dar lo mejor”.

Para terminar señaló, “mis expectativas es ir hacia delante sin voltear para atrás, allá voy a ingresar al primer grado de secundaria, quiero prepararme para realizar mi sueño de ser portero profesional”.

Bryan Gael Soria ingresará al GEN León a mediados del presente mes, allá tendrá hospedaje, alimentación, preparación académica, entrenamientos y participación en torneos de la categoría.