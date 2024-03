Avanzan a estatal de ajedrez de Juegos Deportivos Escolares de Secundarias Técnicas

Los trebejistas de la Escuela Secundaria Técnica número 48 de Salamanca, lograron avanzar al estatal de ajedrez que será realizado con motivo de los Juegos Deportivos Escolares de Secundarias Técnicas.

La fase regional realizada por la supervisión de la zona cinco de Secundarias Técnicas se desarrolló en la Unidad Deportiva Sur “Luis H. Ducoing” de esta localidad.

La fase regional de ajedrez de los Juegos Deportivos Escolares se desarrolló en la Unidad Deportiva Sur.

Dentro de la fase regional participó la Esc. Sec. Tec. No. 48 de Salamanca, Esc. Sec. Tec. No. 7 de Salamanca, Esc. Sec. Tec. No. 11 de Silao, Esc. Sec. Tec. No. 34 de Guanajuato, Esc. Sec. Tec. No. 52 de Guanajuato y Esc. Sec. Tec. No. 54 de Purísima del Rincón.

Dentro del Torneo de Ajedrez por equipos, el primer lugar fue para Joshua David Mora López, Naum Maximiliano Pérez Hernández, David Alberto Prieto Ramírez y Vania Paloma Moreno Guerrero de la Esc. Sec. Tec. No. 48 de Salamanca, segundo lugar la Esc. Sec. Tec. No. 7 de Salamanca.

Trebejistas de la zona cinco de Secundarias Técnicas se pusieron a prueba en busca del boleto al estatal

En la rama femenil el primer lugar fue para Andrea Alexa Ramírez Luna de la Esc. Sec. Tec. No. 48 de Salamanca y el segundo lugar Dalia Gómez de la Esc. Sec. Tec. No. 7 de Salamanca.

Mientras tanto en la rama varonil, el primer lugar para Alfredo Lona de la Esc. Sec. Tec. No. 11 del municipio de Silao y el segundo lugar para Haziel Ibarra de la Esc. Sec. Tec. No. 34 de la ciudad de Guanajuato.

De esta manera el primer lugar de ajedrez por equipos representado por la Esc. Sec. Tec. No. 48 pasa al Torneo Estatal a celebrarse próximamente en el mes de marzo, cede por confirmarse.

Será en el presente mes de marzo en fecha por definirse cuando se desarrolle fase estatal de los Juegos Deportivos Escolares de Secundarías Técnicas.

Así también el primer lugar de ajedrez rama femenil representado por la Esc. Sec. Tec. No. 48 y el segundo lugar representado por la Esc. Sec. Tec. No. 7 pasan al torneo estatal a celebrarse próximamente en el mes de marzo, cede por confirmarse.

Por su parte el primer lugar de ajedrez de la rama varonil representado por la Esc. Sec. Tec. No. 11 y el segundo lugar representado por la Esc. Sec. Tec. No. 34 pasan al torneo estatal a celebrarse próximamente en el mes de marzo, cede por confirmarse.