Hyundai Palisade 2022: Confort y lujo para siete

Luego de una larga espera de tres años desde su presentación en Estados Unidos, Hyundai Palisade, por fin, arribó a territorio mexicano, el SUV más grande de la firma surcoreana incursiona en la categoría premium con una propuesta cargada de tecnología, seguridad y confort para siete pasajeros.

Con 4.98 metros de longitud encontramos una camioneta de talla mediana que viene a colocarse en lo alto del portafolio de la marca, ocupando el lugar que tenía Santa Fe con tres filas de asientos. Palisade llega con la intención de hacerse del 2% de participación en el segmento D, un nicho donde se topa con modelos como Ford Explorer, Toyota Highlander, VW Teramont, Mazda CX9 y Honda Pilot, principalmente.

Diseño en vertical "ojos de cocodrilo" caracteriza la iluminación diurna / Omar Delgado

Estéticamente luce elegante e imponente, presume una apariencia musculosa con líneas agresivas que surgen del cofre para dar paso a la enorme parrilla cromada tipo cascada que, junto a la iluminación LED de corte vertical alargado, dominan el frontal.

Porta un juego de rines de aluminio de 20 pulgadas con diseño exclusivo, rieles plateados en el techo, vidrio panorámico trasero y grandes calaveras LED, que rematan verticalmente en el portón y la fascia.

Tiene una longitud de 4.98 m y una distancia entre ejes de 2.9 m / Omar Delgado

Por dentro encontramos un habitáculo confortable, con buena calidad de ensamble y selección de materiales, aunque en general se perciben correctos, algunos detalles plásticos en el tablero, que asemejan acabado tipo madera, restan la sensación premium que ofrece la cabina.

Por encima de la consola central sobresale la pantalla táctil de 10.25 pulgadas con navegación integrada, compatible con Apple Carplay y Android Auto. Tras el volante multifunción forrado en piel encontramos un clúster digital de 7 pulgadas y marcadores análogos.

La cabina goza de amplitud y buen equipamiento tecnológico / Omar Delgado

Incluye aire acondicionado automático de tres zonas, asientos delanteros y traseros calefactables, cargador inalámbrico, siete puertos USB, quemacocos, cortinas laterales, sonido Harman Kardon de 12 bocinas y el sistema Driver Talk para intercomunicación con los pasajeros.

En el apartado de seguridad cuenta con siete bolsas de aire, cámara de visión 360°, control de estabilidad y las asistencias de conducción SmartSense, que incluye freno autónomo con detección de peatones y ciclistas, alerta de punto ciego, mantenimiento de carril, asistente de tráfico cruzado y control de crucero inteligente.

Buen aprovechamiento del espacio entre filas para mayor habitabilidad / Omar Delgado

LA PRUEBA

Para conocer el desempeño de Palisade, la marca nos convocó a una ruta con destino a San Miguel de Allende, Guanajuato, donde pudimos probar el comportamiento del V6 3.8 L de ciclo Atkinson, con 291 hp y 262 lb-pie de torque, que va acoplado a una transmisión de automática de 8 velocidades con cuatro modos de manejo.

El motor tiene una respuesta solvente, quizá la aceleración no es explosiva, pero es aceptable para conseguir buenos ritmos en carretera; a pesar de llevar seis pasajeros a bordo, en ningún momento se percibió falta de potencia. Además, se tiene la opción de paletas de cambio y un modo Sport para volver más divertida la travesía.

Motor seis cilindros 3.8L de ciclo Atkinson que genera 291 caballos de fuerza / Omar Delgado

La camioneta se siente bien plantada, la dirección y suspensión están enfocadas al confort por lo que el camino se vuelve placentero, no sólo para el conductor, pues la cabina aprovecha bien el espacio para dar una sensación de amplitud, empezando por la segunda fila con asientos tipo capitán y una tercera banca que, si bien no es tan vasta, no representó problema para los dos adultos de complexión mediana que nos acompañaron en nuestra prueba.

Hyundai Palisade llega a México como una opción refinada y con buen equipamiento, que se coloca como una alternativa familiar por la habitabilidad y comodidad que ofrece a sus siete pasajeros, al mismo tiempo, por sofisticación y funcionalidad apunta a un estilo más ejecutivo. El SUV insignia de la marca está disponible en una sola versión Limited Tech por $1,059,700 pesos.

