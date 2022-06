Checo Pérez se disculpa por fiesta en Mónaco: “los videos no me representan”

Luego de varios días de polémica, el piloto mexicano de la escudería Red Bull de la Fórmula Uno, Sergio ‘Checo’ Pérez, respondió a las críticas en su contra por las fiestas en las que celebró luego de ganar el histórico Gran Premio de Mónaco, una carrera que siempre le costó mucho trabajo y donde pasó anteriormente los peores momentos de su carrera.

El mexicano se volvió viral en las redes sociales por aparecer en algunos videos donde se le notaba en estado inconveniente, y hasta se rumoreaba de una posible infidelidad a su esposa. Pérez emitió su postura en su cuenta de Instagram y aceptó que la fiesta se le fue de las manos, pero no pasó nada de lo que se comentó en redes sociales y que dañaron de alguna manera su imagen.

“He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta. La gente cercana a mi conoce mis valores y el tipo de persona que soy”, inicia el texto del mexicano.

Asimismo, ‘Checo’ ofreció una disculpa por el estado en el que se le ve en los distintos videos. Uno bajando tambaleante de un yate y otro en lo que parece un centro nocturno del principado.

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”, redactó.

Por otro lado, también señaló que con su esposa “estamos más unidos que nunca. Y para los que sólo quieren hacernos daño, les deseo lo mejor”.

Finalmente, ‘Checo’ dejó claro que esta sería la primera y última ocasión en que hablaría de la situación. “No hablaremos más de este tema, que sólo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia. Gracia”, concluyó.

Con la victoria en Mónaco, Sergio Pérez se convirtió en el mexicano con más victorias en la F1, al sumar tres, una más que el histórico Pedro Rodríguez, una leyenda del automovilismo azteca.