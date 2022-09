¡Confirmado! Rihanna será la encargada del show de medio tiempo del Super Bowl LVII

Por medio de redes sociales fue la propia NFL quienes confirmaron que Rihanna estará protagonizando el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LVII el domingo 12 de febrero del 2023 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

Esta será la primera ocasión en muchos años que el show de la final de la temporada de la NFL no estará patrocinado por la refresquera Pepsi, como ya era costumbre. Sino por Apple Music, fue por esta razón que la cantante consiguió esta oportunidad de exposición a nivel mundial.

Rihanna regresará a los escenarios después de su embarazo que dio a luz a un hijo en mayo pasado junto a A$AP Rocky y un retiro temporal de los conciertos.

La interprete de éxitos como ‘Umbrella’, ‘Don’t stop the music’, ‘Love the way you lie’, entre otros es la primera artista confirmada, pues se sabe que normalmente hay presencia de más artistas en el escenario.

La cantante encendió las redes este domingo en pleno horario de partidos de la liga, causando expectativa por lo que pueda suceder en el show.

Rihanna, de 34 años no estará sola en el escenario, pero aún no se sabe quien la acompañará para este show que tiene los ojos de la afición mundial.

Esta no es la primera vez que Rihanna tiene la posibilidad de encabezar este espectaculo, en 2020 también recibió una invitación que rechazó ante la forma en que la NFL trató a Colin Kaepernick, ante sus protestas en favor de la población afrodescendiente de su país.

