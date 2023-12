Alejandra Vidó, referente salmantino femenil en Artes Marciales Mixtas

Como una de las peleadoras salmantinas con mayor ranqueo y récord de peleas amateurs dentro de la Artes Marciales Mixtas (MMA) cierra el año 2023 la combatiente, Alejandra Vidó Hernández del equipo Predators, instructora que peleará el próximo mes marzo en su tierra natal por cinturón de los festejos de la Expropiación Petrolera ante una colombiana.

Comenzó a practicar MMA para ver si ayudaba este deporte a su hijo con TDH

Alejandra Vidó, comenzó a practicar las MMA en el mes de septiembre del 2019 dentro de la academia Predators a cargo del entrenador Ricardo Villalón, instructor al cual conoció cuando éste entrenaba a la selección de atletismo de la preparatoria salamanca y de la cual en aquel entonces formaba parte su hermana.

“sabíamos que tenía su escuela de MMA, en esos momentos yo practicaba el ballet clásico, siempre me ha gustado el ejercicio y el trabajo de pesas, pero ya después que tuve a mi hijo me quedé únicamente con el trabajo de pesas, sin embargo, sentía que algo me faltaba, aunado a ello siempre le he inculcado el deporte a mi hijo, él desde los tres años fue diagnosticado con TDH y por lo mismo siempre he buscado que tenga actividad física para que desfogue toda su energía y calme un poco su ansiedad, entonces lo metí al tae kwon do, y buscando otro deporte recurrí a la academia Predators, inicialmente ingresé para conocer y ver cómo era esta disciplina y de qué se trataba, sino era peligroso, pensando en una futura incorporación de mi hijo”, señaló Alejandra Vido.

El MMA le ha hecho sentir fuerte, poderosa y con la actitud de buscar siempre sobresalir.

A ello agregó, “me encantó la manera en cómo el profesor desarrolla las clases y el ambiente entre compañeras y compañeros, me gustó la disciplina y todo el trabajo que se realiza, comencé a ver cambios físicos en la parte de mis brazos y hombros, cambios un poco más rápidos y latentes en comparación a las pesas, obviamente mayor elasticidad y coordinación”.

Enfatizó, “la fraternidad y unidad generada en la academia me convenció, en ese momento había torneos en puerta en león, yo tenía como dos meses y medio de estar entrenando, fue la primera vez que competí dentro de una torneo federado, era el Top Figtehrs, ahí obtuve mi primera medalla de segundo lugar y la verdad no me espanté, solo estaba muy nerviosa, era mucha la emoción de entrar al combate, afortunadamente salí limpia, sin lesión ni noqueo, orgullosa y contenta por ese segundo lugar, a partir de ahí me gusto todavía más el MMA; el hecho de estar con seminarios y preparándonos como academia, ha hecho en todo este tiempo que me apasione todavía más por este deporte”.

En su trayectoria deportiva dentro de las MMA ha registrado ocho peleas, seis ganadas y dos perdidas.

Además, subrayó “en la academia Predators nos hacen sentir fuertes, siempre con la actitud de sobresalir, nos han hecho sentir poderosas y no como el sexo débil, que podemos hacer todavía más de lo que una sociedad dicta de una mujer”.

Actualmente enfocada en su preparación para pelea de marzo ante colombiana

La peleadora salmantina Alejandra Vidó, cerró el año 2023 con una victoria en Torneo nacional denominado Top Fighters Challenger con sede Purísima del Rincón, avalado por la Federación Mexicana de Artes Marciales Mixtas (FAMM), perfilándose así a nivel amateur, como una de las mejores peleadoras de Salamanca e incluso del estado.

En su más reciente pelea ganó por decisión unánime e hizo una pelea muy inteligente ante una adversaria más alta que ella, la cual estuvo llevando a la malla y al piso, controló la pelea de manera muy técnica, sin entrar al intercambio de golpes.

A lo largo de su trayectoria deportiva dentro de las MMA, lleva seis peleas ganadas y dos perdidas de un total de ocho en su récord personal.

Además de ser peleadora de MMA, es trabajadora del CENDI e instructora de MMA para niños.

Las victorias obtenidas por Alejandra Vidó, recobran especial relevancia y mérito, dado que además de ser peleadora amateur en activo, es mamá y trabajadora del CENDI en Petróleos Mexicanos donde tiene que cumplir con un horario de siete a tres y el resto del tiempo que le queda es para atender a su niño y entrenar, además de ser un mensaje para todas las mujeres de Salamanca de que no son un sexo débil, al contrario, existen muchas oportunidades para seguir destacando y triunfando.

Desde el año 2019 forma parte de la Academia Predators MMA donde ha adquirido mayor seguridad y fortaleza como mujer.

Ahora con mayor seguridad y fortaleza que le ha dado esta disciplina deportiva, no solo se desarrolla como maestra de educación prescolar, sino también como mamá e instructora de MMA de niños en la academia Predators.

Por lo pronto, Alejandra Vidó, en materia deportiva se encuentra enfocada para el compromiso que tendrá en Marzo e independientemente de lo que pueda suceder esa noche está dispuesta a brindar una gran combate que todos puedan disfrutar junto con ella, salir con la mano en alto y brindar a su municipio una nueva victoria.