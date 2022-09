Premian trayectoria de David Cronenberg con el Premio Donostia 

SAN SEBASTIÁN. El director y guionista canadiense David Cronenberg, uno de los principales exponente de lo que se ha denominado “horror corporal”, el cual explora los miedos humanos ante la transformación física y la infección, recibió este miércoles el segundo premio Donostia de la 70 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián “como un aliento para seguir haciendo cine”.

En medio de una larga ovación, en el Teatro Victoria Eugenia, una de las sedes del certamen, Cronenberg recibió el galardón de manos del realizador argentino Gaspar Noé, fiel seguidor, quien aseguró que pocos autores “nos han permitido repensar nuestra propia existencia a través de un prisma diferente y adulto”, por lo que es lógico que el certamen le otorgue el premio.

Puede interesarte: El Festival de San Sebastián acoge el estreno mundial de la cinta de Natalia Beristáin

Antes, en un video, el actor Vigo Mortensen le felicitó por este reconocimiento. “Eres una leyenda viva tanto para cineastas, como para cinéfilos y amantes del cine en todo el mundo. Ha sido un gran honor y un privilegio haber colaborado contigo y haber aprendido tanto de ti durante todos estos años”, expresó.

Cronenberg apuntó que en algún momento de su vida creía que el recibir un premio honorífico como este, le haría pensar que ya había hecho suficiente número de películas, y que ya tendría que dejar el cine, pero ha entendido con el tiempo que no es así. “Es un aliento y un ánimo para seguir haciendo cine y especialmente me congratula que me lo entreguen en esta ciudad, tan vinculada al cine, tan vinculada a la cultura”, añadió.

Sostuvo que “a menudo he pensado que el arte es un crimen, en el sentido de que es subversivo con respecto a la norma y aborda aspectos de nuestra naturaleza humana que son difíciles, violentos, subversivos, inestables”.

Sin embargo, apuntó, que en cierto sentido, “el arte presta un servicio a la civilización al dar un modo de expresión a estas cosas que son necesarias para que podamos entender, para seguir teniendo una sociedad civil, y creo que incluso ahora, más que nunca, es necesario el crimen del arte dados los acontecimientos que han sucedido en los últimos años. Por eso, yo diría que… ¡Viva el cine criminal”.

#70SSIFF – GALA PREMIO DONOSTIA AWARD-SARIA – DAVID CRONENBERG https://t.co/0x8TaFxysA — Donostia Zinemaldia - Festival de San Sebastián (@sansebastianfes) September 21, 2022

Antes, en rueda de prensa, compartió que de pequeño pensaba que sería un novelista. “Como mi padre era escritor, jamás había pensado en dirigir cine, y creía que firmaría mi primera novela con apenas 20 años. Bueno, pues me tocó esperar 50 años casi. Pensaba que sería escritor, pero el cine me secuestró”, explicó.

Maestro del horror biológico, de las atmósferas perturbadoras y de un universo tan personal como intransferible, Cronenberg ha dirigido una veintena de largometrajes entre los que destacan obras convertidas en clásicos de géneros como la ciencia ficción, el terror, el drama psicológico o el thriller. También es autor de numerosos trabajos para televisión.

En 2004 el Festival de San Sebastián proyectó Crash (1996) en el marco de la retrospectiva Incorrect@s y tres años después Cronenberg visitó San Sebastián por primera y única vez hasta ahora, para inaugurar la Sección Oficial a concurso con Eastern Promises (2007).

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El canadiense se suma así al listado de directoras y directores que también han recibido el Premio Donostia, entre quienes destacan Francis Ford Coppola, Woody Allen, Oliver Stone, Agnès Varda, Hirokazu Koreeda y Costa-Gavras.

Tras la entrega del premio, se proyectó Crimes of the Future (2022), el largometraje protagonizado por Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart que concursó en el último Festival de Cannes.