El actor michoacano Gerardo Oñate comparte créditos con Joaquín Cosio en el FICM

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- Los sueños se cumplen a base de esfuerzo, talento, perseverancia y ganas de salir adelante, a 15 años de haber nacido profesionalmente en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), el actor michoacano Gerardo Oñate regresó a su tierra para presentar orgulloso la primera cinta que protagoniza al lado de figuras como Damián Alcázar, Roberto Sosa, Edgar Vivar, Joaquín Cosio, Adal Ramones, Eduardo España, Gerardo Oñate, Luis Felipe Tovar, entre muchos más.

‘Poderoso Victoria’ es el nombre de la cinta donde él da vida a ‘Durán’, un joven mecánico que ve frustrado su sueño de convertirse en maquinista, y tendrá que elegir entre cruzar la frontera Norte para perseguir sus sueños, y renunciar a sus raíces y al amor de su vida, o ayudar a los pobladores del pueblo La Esperanza, que después de haberles cancelado la ruta del ferrocarril, ellos desean reactivar su economía y construir un tren.

Puedes leer también: Ilán Lieberman presenta en el FICM documental del pionero de la musicología Beno Lieberman

“Así es, vengo con la suerte de regresar a casa con torta bajo el brazo y traer un proyecto tan lindo como lo es el ‘Poderoso Victoria’, una película que ya está terminando su ronda de festivales y donde le fue increíble con menciones como Mejor Película, Mejor Director y premios del público”.

Al ser de una nueva camada de actores, junto a Andy Chávez de Moore y Lorena de la Torre, quienes aparecen en la cinta, ¿qué lograron aprender de sus compañeros que han marcado la escena cinematográfica y que cuentan con una amplia carrera?

“Se puede decir que venimos muy bien apadrinados. El director Raúl Ramón armó un equipo bien interesante y confió en que el talento y la trayectoria de ellos, se nos pudiera pegar y nos jalara (a los más jóvenes) para entregarle a la película lo que finalmente termina estando en pantalla”, comentó en la entrevista exclusiva otorgada a El Sol de Morelia en las instalaciones del Teatro Mariano Matamoros previo a la alfombra roja y estreno en Michoacán, de este largometraje.

Foto: Carmen Hernández | El Sol Morelia

Oñate recalcó, estar en esta cinta y tener su primer protagónico en cine, fue todo un privilegio.

“Primero de que el director Raúl Ramón confiara en mí, y después por estar en este equipo en el que me permitieron a mí tener una especie de masterclass de ocho semanas de primera mano, con actores con los que yo quería hacer algo, una película con cada uno, y todos terminaron en una sola. Fue bonito darme cuenta que lo que los hace grandes actores es que son extraordinarios compañeros”.

Acompañado de Roberto Sosa en esta entrevista ¿qué fue lo que logró aprender específicamente de él?

“Su disponibilidad, más que nada esté buen humor que aporta, esa vibra que se produce cuando él entra al set. Hay muchos actores que luego tienen una presencia más amenazante, a lo mejor eso me pasa a mí como actor emergente, pero con Roberto sentí una familiaridad muy interesante”.

‘Poderoso Victoria’ habla de un ferrocarril y esperanza de un pueblo, pero ¿cómo ve él al tren llamado México?

Cultura Por ser honesto y honrado, AMLO es el mejor presidente: Damián Alcázar en el FICM

“Esta película nos regresa al mensaje de la unión, de creer en nuestras raíces y nosotros como mexicanos como mucho de ‘¿cómo que no se puede?’ Esa colectividad y ese trabajo en equipo es lo que le hace falta al país, esa división de ahorita viene de hace tiempo, debemos creer que somos una tribu en un mismo territorio”.

Finalmente Roberto Sosa dijo para el público de El Sol de Morelia, cuáles son las cualidades de Gerardo Oñate, el actor michoacano que colocó su nombre al lado de leyendas de la actuación mexicana.

“Él me cayó gordo el primer día cuando íbamos en la camioneta, y me cayó gordo por la memoria de elefante que tiene porque yo la quisiera tener. Lo que yo más le admiro, le disfruto, le aprecio y me divierte con él es su niño, tiene un niño que se quiere comer al mundo, que es respetuoso y elegante, con sentido del humor y talentoso. No solo es actor, escribe guiones, dirige cortos, ha hecho películas, es un productor nato”.

Publicado en El Sol de Morelia