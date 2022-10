Día Mundial de la Ópera: Esto es lo básico que debes saber para disfrutarla

León, Gto.- (OEM-Informex).- Este 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Ópera, una conmemoración internacional que busca rendir homenaje a este género con más de 400 años de existencia, así como sensibilizar el impacto positivo que tiene en la sociedad y la promoción de los valores culturales que representa.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Se conmemora este día porque coincide con la fecha de nacimiento de Georges Bizet y Johann Strauss II, compositores afamados de ópera y opereta, por lo que fue una iniciativa por parte de las organizaciones Ópera América, Ópera Latinoamericana y Ópera Europa, con la finalidad de promocionar esta forma de arte conocida en todo el mundo.

En la actualidad, se encuentra en proceso su declaración oficial por parte de la UNESCO, para lo que cuenta con el respaldo del Instituto Internacional del Teatro (ITI) y representantes de la ópera, tales como Opera & Music Theatre Forum (Reino Unido); ÓPERA Canadá, Ópera XXI (España): Réunion des Opéras de Frances (Francia) y los Centros Nacionales para las Artes Escénicas de China e India.

Cultura María Hanneman hace vibrar el Teatro María Grever

¿Cómo surgió la ópera?

Este género de música teatral se acompañada por una acción escénica con acompañamiento instrumental que se lleva a cabo en teatros de ópera, donde se acompaña por una orquesta o una agrupación menor.

Surgió a finales del siglo XVI, como una iniciativa de un círculo de eruditos conocido como la “Camerata Florentina”, para musicalizar textos dramáticos, basándose en el teatro griego antiguo.

En 1597, la primera obra que se presentó fue “La Dafne” y luego en 1600 “Erudice”. La evolución de la ópera se inclinó a diferentes corrientes musicales; entre el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII se destacó el periodo Barroco, caracterizado por métodos compositivos y vocales, así como la producción teatral y escenográfica.

A segunda mitad del siglo XVIII, el Clasismo se caracterizó por la armonía de las composiciones musicales con figuras como Mozart y Beethoven; y para el siglo XIX el Romanticismo, destacó por la individualidad de los compositores, con diversas variantes musicales.

¿Cuáles son las óperas más famosas del mundo?

No se puede decir que algo no gusta cuando no se ha probado, y lo mismo pasa con la ópera, por lo que para empezar a entenderla y disfrutarla esta es la lista de las más conocidas universalmente que, además ayudan a adentrarse a este género.