Del Estante: Tres libros sobre la sociedad mexicana

Fenomenología del relajo y otros ensayos

Jorge Portilla

Publicado en 1965, dos años después de la muerte de su autor, significa la recuperación sus reflexiones sobre la sociedad mexicana, desde el existencialismo, pero con la lente bien puesta en nuestras dinámicas para echar relajo. Aunque se puede advertir que, al haber sido escritos a mitad del siglo pasado, ya no refieren al México que actualmente conocemos, se trata de reflexiones que nos siguen interpelando, igual que otros ensayos que han intentado conocer a profundidad nuestra identidad nacional.

La vida cotidiana en México

Varios autores

Con cada época han cambiado nuestros usos y costumbres, muchos de ellos se han visto alterados por la forma en que nos conducimos a diario con los grandes sucesos sociales, pero también con los cambios tecnológicos, la moda, la alimentación y los sentimientos. Este libro escrito por reconocidos historiadores, hace el repaso histórico, desde la época prehispánica hasta nuestros días, de esos “minúsculos” elementos que nos han constituido.

La violencia en México

Pablo Piccato

Este libro recorre la historia de la violencia, que no es la misma, ni en el siglo pasado, ni ahora y seguro no lo será en el futuro. Con la premisa que cada sociedad en determinado tiempo crea sus propias formas de ejercer la violencia y de justificarla, este libro estudia las dinámicas en que ésta ha sucedido, desde la Revolución hasta la que ahora enfrentamos con el crimen organizado y la violencia de género. Si bien la violencia ha estado presente en nuestra historia, no define al país.