Javier Angulo completará trilogía sobre el exilio

CALANDA. Tras haber codirigido La pérdida y la coproducción hispano-mexicana La maleta de Helios, un documental sobre el leonés Helios Estévez, uno de los 25 mil exiliados en México cuando acabó la Guerra Civil española, el periodista y cineasta Javier Angulo anunció que quiere hacer una tercera película sobre el exilio, en este caso sobre los españoles que no encuentran oportunidades en su país y han tenido que irse a otras zonas de Europa, de México o de Estados Unidos.

“Yo buscaría básicamente en Europa: ese médico que se ha tenido que ir a un hospital inglés, ese ingeniero que se ha ido a Alemania porque tiene sueldos que te permiten vivir, gente del cine que está en Los Ángeles, sobre todo técnicos, gente que se dedica al mundo de la animación, estas nuevas generaciones, por ejemplo yo sé de gente que está en México y hay una colonia de gente del cine que es de España”, explicó.

Angulo, quien dirigió durante 15 años la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), hizo hincapié en cerrar la trilogía que inició en Argentina, siguió con México y ahora con España y analizar por qué muchos jóvenes se han tenido que ir, por qué hay un rechazo de su propio país que los educa, les forma y luego no le da las posibilidades para crecer y buscar sus metas “y eso me preocupa, más porque es un país supuestamente desarrollado, del norte del mundo y de Europa y que no sea capaz de mantener al mejor talento”.

COMPARTE SU EXPERIENCIA EN FESTIVALES

Después de su experiencia como programador y director, aseguró que “siempre he tenido películas de México en programación, porque me ha fascinado el cine mexicano, porque he tenido muchas posibilidades de ver buen cine en México”, y añadió que La maleta de Helios no hubiera sido posible sin México, sin Guadalajara; “he estado muchas veces en ese país, la primera vez que llegué a la ciudad me fascinó, me fui a la Plaza del Zócalo y siempre hago ese recorrido, me pierdo por esa zona, es una ciudad que es para mí muy familiar”.

Resaltó la historia del cine mexicano y se refirió a Arturo Ripstein. “Ripstein para mí es el continuador de Buñuel; cada año que he tenido oportunidad de programar cine mexicano lo he hecho, me parece que es el cine más especial que hay en América Latina”.

En el marco de la 18ª edición del Festival Internacional de Cine Buñuel-Calanda, Angulo develó las verdades, secretos y mentiras sobre los festivales de cine. “El cine de autor no sería lo que es ahora sin los festivales”, afirmó tras explicar que éstos no surgieron por el interés de algún cinéfilo o gente vinculada al séptimo arte, sino del afán de los responsables de turismo y de comercio de distintos lugares por alargar la temporada estival.

En el Centro Buñuel Calanda, Angulo apuntó que tanto en el área de turismo como comercial, se dieron cuenta que el cine atraía nuevos públicos y así se fueron creando festivales tan antiguos y exitosos como el de Venecia, “que aunque no se crea, Benito Mussolini estuvo detrás de su surgimiento”, o el de Moscú o Cannes.

Hizo hincapié en que los responsables del sector turístico y comercial no tenían idea de qué contenidos debían presentarse y recurrieron a los responsables de cineclubes de los lugares y a gente cercana a la que le gustara mucho el cine y así se fueron creando los distintos festivales que hay en la actualidad, los cuales, no nacieron con afán de lucro y se mantienen porque hay instituciones sociales y políticas que les apoyan.

Explicó que el cine de autor no está en manos de los productores, como sería el caso de la industria de Hollywood, sino de los directores y por lo tanto buscan más un interés cultural que económico. “Uno de los festivales que sí gana dinero es el de Cannes, que tiene mercado, es una cita que en 10 días genera el 12 por ciento de los ingresos del año”, precisó y citó también el Festival de Cine de Berlín, que se creó como un “festival de las libertades”, en contra de lo que había del otro lado antes de la caída del muro.

Resaltó la importancia de los festivales de cine como “el gran escaparate” que tiene una película para hacer promoción, y puntualizó que es complicado integrar un jurado, conformar una alfombra roja que ofrezca glamour y espectáculo y hacer que un festival de cine sea realmente una fiesta para todos los que participen y se acerquen.