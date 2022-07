Celebran 20 años de la Orquesta Sinfónica Infantil

Con 126 niños y niñas músicos, la Orquesta Sinfónica Infantil de México, OSIM, realizará una gira por seis estados del país para celebrar su 20 aniversario, luego de dos años de suspender sus actividades presenciales debido a la pandemia. La gira iniciará en Morelia y pasará por Jalisco y San Luis Potosí para terminar en Guanajuato y la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto cultural.

En conferencia de prensa, Roberto Rentería, director artístico de la orquesta y titular del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), detalló que para esta edición se tuvieron 400 jóvenes en audiciones, de los cuales se seleccionaron a 126 de 25 estados del país para participar en un campamento musical que inició el 20 de julio pasado y concluirá con la gira durante la primera semana de agosto.

“No hay orquesta profesional en el país que no cuente con un joven que salió o pasó por las filas de la OSIM”, acotó Rentería al celebrar la trayectoria del proyecto musical que ya suma mil 600 niños participantes, todos menores de 18 años.

En dos décadas, la OSIM ha ofrecido 220 conciertos, 195 en todo México y 25 en escenarios internacionales. Más de 129 recintos visitados, entre los que destacan el Auditorio Nacional, el Palacio de Bellas Artes, Parque Fundidora, Meyerson Symphony Center, Sala Nezahualcóyotl, Teatro Juárez, Auditorio José María Morelos, Teatro Bicentenario y el Complejo Cultural Los Pinos, entre otros. También ha realizado 31 giras de conciertos y durante la pandemia realizó una edición virtual en la que se produjeron siete videos musicales.

Para los conciertos de esta gira, con la dirección de Eduardo García Barrios, la OSIM interpretará un repertorio obras como la Obertura Los maestros cantores de Nüremberg, de Richard Wagner; Fantasía Romeo y Julieta, de Tchaikovsky; La leyenda de Miliano y el Danzón núm. 2, de Arturo Márquez; Fantasía en jazz, de Gina Enríquez, y la Obertura de la Suite West Side Story, de Leonard Bernstein. Además de realizar el estreno mundial de Epifanía (COnVIDa-19 años) de Alexis Aranda.

La gira nacional comenzará el martes 2 de agosto en Morelia; seguirá el miércoles 3 en Guadalajara; el jueves 4, en San Luis Potosí; viernes 5 en Zacatecas; sábado 6 en León y cerrará el domingo 7, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

En representación de la generación 2022, Clara Isabel Bonilla Lorenzo, oboísta de la Banda sinfónica comunitaria SMART de Ciudad Juárez, Chihuahua, y perteneciente a los Semilleros creativos de música de Cultura Comunitaria, señaló que la música no se trata solo de aprender a tocar un instrumento sino de comprender el sentido de las melodías.

“Yo conocí la OSIM y la Banda sinfónica comunitaria SMART por mi hermano mayor. Me gustó ver todo lo que hacía, dar conciertos, ir a ensayos y campamentos. Ahí decidí que quería seguir en la música y, por ende, participar en la Convocatoria para integrar a esta orquesta, donde he aprendido a comprender el porqué de cada nota, que no sólo es sonar por sonar mi oboe, sino encontrar el sentido en la música”.