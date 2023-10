14 Mujeres en el Fotoperiodismo exponen en galería al aire libre

En la galería exterior del Centro de la Imagen se exhibe la muestra Documentar el presente: 14 Mujeres en el Fotoperiodismo, con 40 fotografías de profesionales de diversos estados del país.

“Cada una de ellas capturó con su mirada la singularidad de sus temáticas, imágenes que muestran madres buscando a sus hijas e hijos ausentes, migración, vivencias de mujeres como el cuidado hacia sus seres queridos, manifestantes contra la violencia de género y otras en relación a la maternidad”, comparte Johan Trujillo Argüelles, curadora de la exposición que permanecerá a la vista de los transeúntes de la Plaza de la Ciudadela 2, hasta a finales de febrero de 2024, en entrevista con El Sol de México.

“Estas 40 fotografías tomadas en Culiacán, Zacatecas, Veracruz, Chihuahua y Ciudad de México, reflejan el universo enorme con el enfoque del ojo femenino relacionado a hechos de alegría como otros de tristeza y búsqueda, el enfoque hacia el medio ambiente, en su cuidado y denuncia por contaminación y desastres naturales”, detalla Trujillo.

La también directora del Centro de la Imagen agregó que sus objetivos son “visibilizar la función fotográfica de mujeres desde el año 2022, con el compromiso de dar lugar a la fotografía documental y fotoperiodística que por alguna razón se ha sentido excluida de la programación de este centro. En realidad, sí nos interesan las distintas formas de hacer fotografía. El fotoperiodismo es una herramienta social para divulgar”.

Eloísa Sánchez, fotoperiodista de la Ciudad de México enfocada a los eventos deportivos, comenta que fue seleccionada con cinco imágenes de las 40 de la muestra, “esta es mi segunda exposición, la fotografía me apasiona y termine haciéndola mi profesión. A mí sólo me importa capturar imágenes aunque he caído en el futbol femenil y masculino, hago un registro a manera de crónica visual, procuro captar lo distinto”.

Ilse Huesca, fotógrafa de Veracruz expresa que sus fotografías “son de familias buscadoras en Amantlán de los Reyes, Veracruz. Ellas se reúnen y se integran con otras personas buscadoras de México para poder peinar las diversas zonas del país, ya que les dan pistas de zonas para ir a dichos sitios”.

Documentar el presente: 14 Mujeres en el Fotoperiodismo, está conformada por 40 fotografías de Ilse Huesca, Eloisa Sánchez, Ale Leyva, Gladys Serrano, Greta Rico, Jacky Muniello, Jesse Mireles, María Ruiz, Mónica González, Nayeli Cruz, Sáshenka Gutiérrez, Velia de la Cruz, Victoria Razo y Yazmín Ortega.