Diseños exclusivos y brillosos, así fueron los looks del concierto de Taylor Swift

Este jueves comenzó la serie de conciertos que ofrecerá la cantante estadounidense Taylor Swift en la Ciudad de México, como parte de su gira mundial The Eras Tour, con la que no sólo ha deleitado a miles de seguidores con sus éxitos que han marcado su trayectoria artística, sino con la producción del más alto nivel que incluye, luces, sonido, pirotecnia hasta un sorprendente vestuario que ha dejado boquiabiertos a sus “swifties”.

El primero de cuatro conciertos abarrotó el Foro Sol con la presencia de 65 mil fanáticos que esperaban ver a la estrella del pop, quien durante el show de alrededor tres horas convirtió el escenario en una verdadera pasarela de modas con una decena de cambios de vestuario que estuvo a cargo de su stylist de cabecera Joseph Cassell.

Swift de 33 años a lo largo de su carrera musical ha demostrado ser fanática de la moda y así lo ha reafirmado arriba del escenario donde luce exclusivos y brillosos looks que se han convertido en tendencia.

El diseño del escenario está inspirado en las diferentes eras musicales de la artista, por lo que el vestuario debe hacer match con el mensaje principal del espectáculo. Algunos de los looks fueron creados de forma exclusiva para la gira y están hechos de varios materiales entre los que destacan seda, satén, encaje, cuero, y en su mayoría están decorados con detalles en lentejuelas y cristales.

Brillos y más brillos

Una de las firmas de lujo que viste a Taylor en este tour es Versace, quien creó atuendos cargados de brillos inspirado en el estilo personal de la intérprete de Love story y que se ve reflejado en dos piezas; la primera es una chaqueta con hombreras que tiene corte hasta el muslo en color plateado que combina con unos mini shorts y botas altas de tacón de la firma Christian Louboutin igualmente en tendencia glitter.

La segunda pieza es un brilloso body con escote de corazón plagado de apliques en brillantes azules y blancas que combina con unas medias de rejilla en color nude y botas de tacón.

Por su parte, el diseñador italiano, Roberto Cavalli, creó un sensual y atrevido mono con detalles asimétricos, transparencias y lentejuelas, en color negro con estampado en color rojo que simula una serpiente, que combina con bota corta negra. Además de un vestido en dorado con flecos briolette que forman un zigzag, lo que hace que tengan movimiento, como base tiene lentejuelas.

Looks casuales y relajados

Durante el show también tiene sus momentos relajados, divertidos y románticos, y rinde homenaje a uno de sus looks más básicos que sus fans mantienen en la memoria, se trata de una camiseta blanca oversize que tiene estampada la famosa frase "Not a lot going on the moment" (no hay mucho que hacer en este momento), que se hizo popular gracias a que aparece con ella en el videoclip de 22 y que combina con unos shorts negros de lentejuela y un sombrero negro.

Otros de los looks que forman parte del recital, son los vestidos largos y de estilo country como uno en color mostaza con de tirantes y escote recto cuyos detalles radican en ligeros holanes en la cintura, agujetas al frente y estampado de flores.

Cuando interpreta Sweet nothing, lo hace tocando el piano y luciendo un vestido en color azul eléctrico de tirantes con corte detalle descubierto en los hombros y en la manga ligeros holanes, la falda es larga en capas y la parte delantera es corta con capa de lentejuelas en el mismo tono.