UG TU CONECTE CON LA CIENCIA | Albireo: Una estrella múltiple y misteriosa

Dr. Dennis Jack

Departamento de Astronomía

División de Ciencias Naturales y Exactas

Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato









Albireo es una estrella brillante, muy famosa entre los astrónomos aficionados y un objeto fascinante que se muestra frecuentemente al público interesado en astronomía. El astro forma parte de la constelación del Cisne, y este marca el pico del mismo. Albireo se puede apreciar a simple vista, y con un telescopio pequeño se puede percibir que son en verdad dos estrellas las que forman Albireo. A esto le llamamos un sistema binario. Albireo es un sistema binario muy precioso, porque las dos estrellas tienen colores muy diferentes. Albireo A es una estrella gigante con un color rojizo, mientras que Albireo B es una estrella masiva con un color azul.

Pero cuidado, dos estrellas que están muy cerca en el cielo pueden estar a distancias muy diferentes. En este caso no forman un sistema binario verdadero, sino una estrella binaria aparente. Si las dos estrellas de Albireo forman un sistema binario verdadero o no, ha sido parte de muchas discusiones entre los astrónomos. Sin embargo, es muy difícil determinar las distancias a Albireo A y Albireo B. Por ende, hasta el día de hoy no existe claridad sobre la binaridad de Albireo.

Un equipo internacional de astrónomos con participación de investigadores de la UG, entre ellos un servidor, usó observaciones con el telescopio TIGRE, que se ubica en el observatorio La Luz de la UG, para analizar profundamente el sistema binario de Albireo. Descubrimos que ambas estrellas tienen la misma edad, y esto parece ser un argumento de que si forman un sistema binario verdadero. No obstante, esto no evidencia que todavía están gravitacionalmente ligadas, pero estamos seguros de que ambas estrellas tienen su origen en la misma nube molecular. Por ende, aún con nuestro estudio minucioso, la binaridad de Albireo queda sin resolver.

Hace alrededor de 200 años se descubrió que la estrella Albireo A tiene otro acompañante, llamado Albireo Ac. Albireo Ac es una estrella azul como Albireo B y se puede observar con telescopios más grandes. En los últimos años se ha tratado de determinar las propiedades de la órbita de Albireo Ac alrededor de Albireo Aa. En nuestro trabajo sobre el origen de Albireo A y B determinamos también las propiedades de la órbita de Albireo Ac. Por primera vez, usamos diversos métodos para determinar la órbita y hallamos que el periodo orbital es de alrededor de 122 años. La determinación de la órbita de una binaria con un periodo tan largo es difícil, porque se requiere de varias observaciones a lo largo de muchos años. Determinamos también la masa total del sistema y descubrimos que Albireo Ac debe de tener una masa de más del doble de lo que se ha determinado usando su espectro. Nuestra conclusión es que Albireo Ac son en verdad dos estrellas. Estas pueden ser dos estrellas muy similares o la acompañante puede ser un agujero negro. En ambos casos es muy difícil detectar la estrella. Así descubrimos otro miembro del sistema Albireo.

Existen también dos detecciones de otra estrella (Albireo Ab), pero no hay evidencia clara sobre su existencia.

Los investigadores del Departamento de Astronomía han continuado con observaciones de Albireo con el telescopio TIGRE. Para nuestra sorpresa descubrimos que hay otra estrella más en este sistema múltiple. Llamamos a esta estrella Albireo Ad. Esta estrella gira también alrededor de Albireo Aa. La órbita tiene un periodo de más o menos un año, y es una estrella de masa pequeña, por lo cual fue difícil descubrirla con nuestro telescopio.

Como pueden notar es fácil perder la cuenta del número de estrellas que hay en el sistema múltiple Albireo. En conclusión, Albireo es una estrella muy brillante, pero poco se sabe hasta el día de hoy sobre todos los miembros del sistema. Por lo tanto, quedan varias preguntas abiertas ¿Cuántas estrellas forman parte de Albireo? ¿Están Albireo A y B ligadas por la gravitación o no? Para encontrar una respuesta a estas y más preguntas nosotros seguiremos observando y analizando esta estrella muy misteriosa.

“…descubrimos que hay otra estrella más en este sistema múltiple. Llamamos a esta estrella Albireo Ad. Esta estrella gira también alrededor de Albireo Aa. La órbita tiene un periodo de más o menos un año, y es una estrella de masa pequeña, por lo cual fue difícil descubrirla con nuestro telescopio”.

Cualquier comentario sobre este artículo, favor de dirigirlo a eugreka@ugto.mx. Para consulta de más artículos www.ugto.mx/eugreka