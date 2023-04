UG TU CONECTE CON LA CIENCIA | Un posgrado que encontró su hogar en la UG

Luis Felipe Padilla Vaca, Juan Pablo Huchin Mian, Bernardo Franco Bárcenas





Escoger dónde estudiar un posgrado no es cosa fácil, ya que implica muchos aspectos que tomar en cuenta, como son el tema de investigación, el asesor, y el lugar. Hoy en día, la oferta académica en el país es amplia y hay muchas opciones para involucrarse en un área particular del conocimiento. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. Anteriormente, la mayoría de los centros de investigación estaban concentrados en la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y estaban asociados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o al Instituto Politécnico Nacional (IPN). Asimismo, los posgrados en el área científica también estaban centralizados.

Con este panorama, el doctor Manuel Ortega, director del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del IPN, impulsó una idea revolucionaria: descentralizar la investigación científica en México.

Tras una intensa labor, la Universidad de Guanajuato, gracias al apoyo del entonces rector, Néstor Raúl Luna, y el director de la entonces Facultad de Química, David Guerra, les brindaron un hogar académico a los doctores José Ruiz Herrera, Everardo López Romero y Arturo Flores Carreón. Su incorporación dio origen al Instituto de Investigaciones en Biología Experimental, conocido como IIBE. El IIBE fue posible por la colaboración del Cinvestav, la Secretaría de Educación Pública y por supuesto la Universidad de Guanajuato.

La inauguración oficial del IIBE fue el 17 de marzo de 1981, hace 42 años. Junto con el IIBE surgió el Posgrado en Ciencias (Biología), como parte de este esfuerzo titánico de descentralización, ya que la investigación científica va de la mano de la formación de recursos humanos de alto nivel. El Posgrado en Ciencias (Biología) cuenta con una maestría y un doctorado que han sido reconocidos por el Programa de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt).

Cabe señalar que durante el mismo período surgió el Posgrado en Física de la Universidad de Puebla, lo que los convierte en los primeros posgrados fuera de la Ciudad de México. En 2008, como parte de una reestructuración de la Universidad de Guanajuato, el IIBE pasó a ser el Departamento de Biología y se conformó la Licenciatura en Biología Experimental, en 2009, un semillero de talentos en el área de la Biología Experimental y que muchos egresados han pasado a formar parte de los integrantes del Posgrado en Ciencias (Biología).

Es impresionante ver cómo ha evolucionado el Departamento de Biología desde sus humildes inicios en el IIBE, hasta convertirse en un departamento sólido y respetado en la comunidad científica nacional e internacional. Los cuatro cuerpos académicos del departamento son áreas de gran relevancia en la actualidad: Aspectos fundamentales de biotecnología de microorganismos y plantas, biología celular y molecular de microorganismos patógenos de interés biomédico, biología de hongos y protozoarios con énfasis en glicoproteómica y respuesta celular al estrés. Actualmente, el departamento cuenta con el compromiso y dedicación de 25 profesores altamente capacitados y comprometidos con su trabajo académico, de los cuales cuatro pertenecen al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el nivel más alto en el sistema de reconocimiento a investigadores en México, tres profesores se encuentran en el nivel 2 y 16 profesores en el nivel 1.

El trabajo de investigación que se lleva a cabo en el Departamento de Biología no podría tener el impacto actual sin el invaluable apoyo de 23 técnicos académicos, que mantienen en buen funcionamiento los laboratorios y acompañan en los proyectos a estudiantes y profesores para llevarlos a buen término.

Desde el origen del Posgrado en Ciencias (Biología) se han graduado 425 egresados de maestría y 101 de doctorado. En años recientes, se han incorporado al Departamento de Biología nuevos profesores que continúan con esta intensa labor y han diversificado los modelos y temas de estudio, dando continuidad al proyecto de formar un centro que genere conocimiento nuevo, de vanguardia y formando de manera integral estudiantes para tener una sólida base científica en nuestro país.

Este 2023 celebramos el 42 aniversario de la formación y consolidación del Posgrado en Ciencias (Biología), dando testimonio de su éxito a lo largo de los años. Es parte del orgullo de la Universidad de Guanajuato y se invita cordialmente a todos los interesados en el quehacer del Departamento de Biología a acercarse y ser parte de esta comunidad. El Posgrado en Ciencias (Biología), con sus lineamientos de ingreso y permanencia, es una excelente opción para realizar estudios de posgrado, cuenta con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Definitivamente, el Departamento de Biología de la Universidad de Guanajuato y su Posgrado en Ciencias (Biología) son una excelente opción para aquellos interesados en la investigación y formación de recursos humanos con una formación integral, enfocada en temas como son la microbiología, genética, biología molecular, biología celular, bioquímica y en aspectos tanto básicos, es decir, cómo funcionan los sistemas biológicos, así como aplicados, específicamente en el área de la biotecnología. Los sistemas biológicos estudiados son principalmente invertebrados, plantas, hongos, protozoarios y bacterias. Además, la ciudad de Guanajuato, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, ofrece un ambiente tranquilo y atractivo para vivir, así como desarrollarse en un entorno cultural y científico enriquecedor. La visión de formar un posgrado fuera de la Ciudad de México logró su objetivo final de crear un pequeño paraíso científico.





Profesores del Posgrado en Ciencias

Departamento de Biología del Campus Guanajuato de la UG

