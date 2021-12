Reflejos de Sol

UNA PIFIA DE MORENA

La semana pasada, la agrupación Mujeres Fundadoras de Morena convocó a una marcha en Irapuato el domingo por la mañana para exigir que el diputado electo Jorge “N” regresara a prisión. Nadie fue. Ni siquiera las propias organizadoras. Trascendió que fueron David Muñoz y Yessica León los de la “grandiosa” idea. Y es que seguramente si se hiciera una encuesta, la participación hubiera sido mucho más nutrida, pero el problema aquí es que se haya querido lucrar políticamente con un caso judicial. He ahí una lección que la ciudadanía dio a quienes se les hizo fácil llevar agua a su molino. Hay que decirlo, la gente entra o sale de prisión gracias a la decisión del juez y a las pruebas que se le presentan, no porque las marchas sean concurridas. Y bueno, si no va nadie, lo único que sí se asegura es el ridículo.

DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

Por cierto, que la representación jurídica de Regina, la persona afectada por Jorge “N”, acudió al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU junto con otras dos víctimas, quienes acusan a las autoridades de omisión. De manera destacada, informaron que han tenido que sufragar los gastos de investigación para sus casos y hasta de peritos especializados para construir las pruebas para que sus expedientes avancen. Por su parte, el Fiscal Carlos Zamarripa ha sido contundente: todas las carpetas están disponibles para consulta de quienes tengan interés jurídico y la institución a su cargo actúa hasta donde la ley lo permite. La responsabilidad social de los medios de comunicación es dar voz a todos, no juzgar, porque para eso existen jueces.

CABALGATA FALLIDA Y FIERA CON PRECAUCIÓN

El Covid-19 sigue cobrando facturas, ahora en su versión Omicron. Como al principio de la pandemia, todo mundo está expectante acerca del renovado riesgo que implica la variante aparecida en Sudáfrica. Y hasta Irapuato llegó el rebote de la nueva cepa. Melchor, Gaspar y Baltasar llevarán incienso, oro y mirra al Niño Jesús por zoom, pues está cancelada nuevamente la tradicional cabalgata presencial para el 5 de enero de 2022. Es un hecho que, si queremos todos que el riesgo de contagio se reduzca, es necesario que ya adoptemos como norma permanente de comportamiento el uso de cubrebocas, el lavado de manos y la sana distancia. En la tradicional celebración de los “barrios” irapuatenses, la gente ya se cuida de manera espontánea. Y a propósito, ahora que La Fiera disputará la final de futbol con el Atlas en tierras leonesas, vale la pena que, en la medida de lo posible, todo mundo recuerde que el riesgo sanitario no se ha ido.

BALAZO EN EL PIE

Otra historia que tiene numerosos capítulos es la de la democracia sindical. De hecho, apenas empieza. Fue aquí en el estado de Guanajuato donde, de manera inédita, bajo la supervisión del INE y con presencia de las autoridades, los obreros de General Motors en Silao votaron por cambiar de representación sindical. Y luego... no ha pasado gran cosa. Quien piense que el caso está cerrado se encuentra muy equivocado. La autoridad laboral federal no puede “dejar colgado de la brocha” a quienes iniciaron este procedimiento que, de crecer, puede llegar incluso a que la planta se haga acreedora a sanciones. Ya bastantes presiones externas tenemos con la iniciativa Biden de discriminar a la industria automotriz mexicana con su idea de subsidiar los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos, como para que nosotros solitos en México nos demos balazos en el pie.

Y así como el futuro será el de los autos eléctricos, también debería ser el de la democracia sindical y el fin de los líderes “charros”. Y ahí sí, que se ponga el chaleco a quien le quede mejor.