Reflejos de Sol

VIOLENCIA EXTREMA

En los 22 meses que lleva la pandemia de coronavirus, el Hospital General de Irapuato ha atendido a 151 mujeres por ser víctimas de violencia sexual y, de enero de 2020 a octubre del 2021, en ese nosocomio han atendido mil 115 casos de violencia severa a extrema. La edad de las víctimas empieza en los cuatro años de edad. ¿Qué clase de monstruo agrede a una niña de cuatro años sexualmente? En las familias, los adultos tenemos que poner atención para prevenir, evitar, erradicar y, en su caso, denunciar cualquier tipo de abuso. El daño que puede experimentar una persona que es agredida con violencia en su infancia es inmenso y lo pagamos todos. Eso sí: si alguien se anima a denunciar al pariente violento, no debe haber marcha atrás.

DOS AÑOS Y ESPERANDO

Dos años se cumplieron del crimen en el cual Rosa Isela, Juana Michel, Sicri Anahí y Teresita perecieron al ser atropelladas por un adolescente sobre uno de los carriles del Bulevar al Platanal en Cuerámaro. Ojalá no pase más tiempo para que quien perpetró ese crimen atroz tenga su merecido lo antes posible.

QUE SE HAGA JUSTICIA EN EL CASO DE JORGE N

Y hablando de justicia, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo afirmó que en torno al caso del diputado federal electo panista, Jorge N. --quien fue vinculado a proceso por el delito de violación-- debe hacerse justicia y que él no ha intervenido ni lo hará para proteger a dicho individuo. Será el Poder Judicial, aseguró el mandatario, el que tenga la decisión final, pero llamó a que prevalezca el derecho y la justicia, como en todos los casos, dijo. Ayer, la afectada denunció que en el escrito de notificación que presentó el Ministerio Público ante el juez, el delito cambió de “violación” a “abuso sexual”, lo cual, dijo, podría aminorar la sanción al diputado federal electo.

YA NO HAY LUGARES

Cuando impera el estado de derecho, la privación de la libertad es la sanción para quienes han sido condenados o para quienes esperan una sentencia y no tienen derecho a hacerlo en libertad. Peeeeeero... ya no hay lugares en las cárceles. Todos los penales de Guanajuato se pueden ampliar pero se requieren entre tres mil y tres mil 500 espacios más. En todo el sexenio anterior se recluyó a 850 criminales y actualmente van más de dos mil 200 sentenciados, y los que faltan...

LLEGANDO Y RASPANDO

Y en la víspera de su arribo a Irapuato, el Presidente López Obrador le puso una estrellita en la frente al gobernador panista de Aguascalientes, Martín Orozco. Pero no perdió la oportunidad de mencionar lo siguiente: "...En Guanajuato, durante mucho tiempo ha habido crecimiento económico, ¿entonces, por qué la violencia?” No sabemos si la respuesta tiene que ver con que Diego Sinhue ha tocado sin éxito el timbre del Palacio Nacional por un lapso de un año, cuatro meses y 10 días. Lo que sí, los ciudadanos merecemos que el resultado sea una verdadera acción de gracias y no un black friday...