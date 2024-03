Morena contra Morena, la contienda real de la campaña

Morena tuvo una semana difícil en Guanajuato por segunda ocasión consecutiva. Lo que se antojaba que fueran días de trámite y que incluso le permitieran una mayor exposición mediática durante el registro de sus candidaturas a las presidencias municipales, ese escenario se volvió adverso y dejó en claro que la división dentro del partido guinda es más profunda que lo que se percibe desde fuera.

Por principio de cuentas, en Irapuato, a la candidata a la presidencia municipal, Irma Leticia González Sánchez, le fue modificada toda su planilla de último minuto. Ella había confirmado a principios de marzo que se inscribiría en la regiduría número dos de su planilla, pero de último minuto, el viernes, durante los registros ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, fue presentada una lista de nombre diferente a la que originalmente había considerado. Irma Leticia González no estaba de acuerdo con que le cambiaran su planilla e incluso amagó con bajarse de la candidatura, pero al final fue Alma Alcaraz, candidata morenista a la gubernatura del estado, quien la hizo entrar en razón.

El cambio de planilla obedeció a que en Morena tomaron como alerta el audio que se filtró desde el lunes, en donde el hijo de la candidata a la presidencia municipal de Irapuato presuntamente estaba negociando por 100 mil pesos una regiduría con Juan Francisco Herrera Murillo, quien fue regidor de 2018 a 2021, justo tras ser parte de los perfiles que acompañaron a González Sánchez. Aunque el audio no es reciente, la bomba estalló en el peor momento para la abanderada morenista a la alcaldía irapuatense. De tener un escenario que parecía que la llevaba viento en popa, ahora está en otro que le acarreó un desgaste innecesario.

En San Miguel de Allende también hizo aire. De última hora, Ricardo Ferro, quien es considerado uno de los consejeros estatales más fuertes de Morena y además cuñado del alcalde Mauricio Trejo Pureco, el cual buscará en este proceso la elección continua, fue bajado de la candidatura a la presidencia municipal y en su lugar quedó Osvaldo García, quien fuera regidor en ese municipio, delegado de Profeco y operador político del propio Trejo Pureco en 2021. La división de Morena se ahondó en ese municipio, lo mismo que en Silao, donde otro grupo de morenistas se han opuesto a todo lo que provenga del alcalde Carlos García.

Todo esta coyuntura no hace otra cosa más que quitarle atención a la campaña de Alma Alcaraz rumbo a la gubernatura del estado, quien, por cierto, prepara cambios en su primer círculo para darle un nuevo rumbo a su estrategia de cara al dos de junio.

FUTURO GRIS PARA LAS BUSCADORAS DEL PAÍS

Para las buscadoras del país, el que una mujer sea la próxima presidenta de México no les garantiza que habrá cambios de fondo.

“Veo un panorama gris para el futuro del Estado Mexicano, creo que la esperanza recae en que las mujeres vamos a seguir levantando la voz, porque sólo así es como hemos estado ocupando muchos espacios públicos”. Esto lo dijo Bibiana Mendoza Negrete, representante del colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte durante el más reciente episodio de “El podcast de la Lovera”, conducido por Sara Lovera, colaboradora de Organización Editorial Mexicana, quien señaló que las buscadoras son un ejemplo de que trabajar en una sociedad dividida, apática y con gobiernos insensibles sólo traen como resultado que los esfuerzos sean más complicados. “Debe llegar el momento en que como sociedad un homicidio nos indigne, un feminicidio nos enoje, el abuso de un niño nos haga salir a la calle a condenar eso, pero es complejo ahora, sobre todo porque hay gobiernos a los que tampoco les interesa eso”.

Las palabras de Bibiana Mendoza son certeras, sobre todo porque en las campañas tanto para la gubernatura de Guanajuato como para la presidencia de México, las propuestas para contener la desaparición de personas han sido superficiales. Al menos eso es lo que han comunicado los equipos de campaña en sus boletines, donde importa más la foto que el contenido. Pareciera que la única propuesta será la administración de la desgracia, antes que atender de raíz este problema, que a Guanajuato le ha costado tener familias fracturadas, incompletas.

Pero en tanto llega la sensibilidad a las personas que están en los lugares de la toma de decisiones, la voz de personas como Bibiana Mendoza y los 23 colectivos de Guanajuato siempre deberán ser aquello que señale que no todo está caminando correctamente en el estado ni en el país, aunque esa verdad cale, duela, moleste o incomode.

LA DIGNIDAD DE BETO LOYA

Las palabras de Roberto Loya, exdelegado de Profeco en el estado y quien fuera aspirante a la presidencia municipal de Guanajuato capital, calaron hondo en el morenismo nacional y estatal. Hubo fuertes reclamos, pues le cuestionaron el porqué había dicho en una entrevista que no apoyaría la candidatura de Jorge Antonio Rodríguez Medrano al gobierno de la capital por Morena. Loya contestó: “pues porque es cierto”. También le cuestionaron por qué se había tomado una fotografía con Alejandro Navarro, alcalde panista de Guanajuato, y luego vino una fuerte discusión. Le pidieron que se retractara en sus dichos y que recordara que estaba en la Profeco por Ricardo Sheffield. Por ello, Beto Loya decidió renunciar a esta procuraduría federal, para no deberle nada a nadie. Tras esto, Loya podría ser sumado al proyecto de Samantha Smith, candidata del PAN a la presidencia municipal de Guanajuato. Para la elección de la capital se ha conformado lo que ya le llaman el “Tucor”, Todos Unidos contra Rodríguez, y no porque sea el candidato más fuerte, sino porque lo que se busca es restarle lo más que se pueda al proyecto del dueño de una televisora local de la capital, la cual ha estado usando para golpeteo previo de quienes serán sus contrincantes a partir del 31 de marzo.

“BECARIO” DEBE IR A LA CAMPAÑA DE IRAPUATO

Desde Irapuato surgió un fenómeno en redes sociales: el “Becario” de la Feria de las Fresas 2024, el cual se volvió todo un hito. Todo mundo pregunta “¿quién es el ‘Becario’?”, sobre todo porque ha sido un factor para que este evento irapuatense haya cobrado relevancia a nivel nacional, con independencia del furor que causó el anuncio de la presentación de Imagine Dragons, pues se han sabido colocar acertadamente los mensajes que se quieren mandar del evento. Las personas que dan vida al “Becario” supieron leer el momento, sobre todo porque en los últimos tiempos la colocación de mensajes ha sido un difícil crucigrama para autoridades municipales y estatales de todos los partidos y sus equipos de comunicación social, aunado a la errática estrategia de hablar poco o nada ante los medios de comunicación, lo que ha generado la impresión de un distanciamiento entre la sociedad y su gobierno.

Lo cierto es que Lorena Alfaro García debería “adoptar” al “Becario” en su campaña rumbo a la elección consecutiva. Los números que revelan algunas encuestas, aderezado con un manejo de redes sociales y comunicación más asertivo le podrían valer para colocar mensajes certeros, sobre todo porque se avizora una campaña de la oposición que apostará fuertemente al desgaste de la marca del PAN y también a señalar los errores más pronunciados de la administración municipal 2021-2024, particularmente aquellos que tienen que ver con el área de seguridad.