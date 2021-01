MAESTRA TERESITA OROZCO, UNA VIDA DEDICADA AL MAGISTERIO

El sábado pasado 23 de enero fue homenajeada la maestra Teresa de Jesús Orozco López, de cariño: Teresita Orozco. Fueron su hija e hijos Mayela, Alex y Salvador quienes tuvieron a bien la excelente idea de hacerle una fiesta sorpresa en línea con motivo de su jubilación.

Al evento asistieron (o mejor aún, se enlazaron) más de un centenar de personas, todas ellas vinculadas de alguna manera con la festejada.

Y bien, la maestra Teresita es una mujer ejemplar qué ha dedicado su tiempo, su vida, y sus mayores esfuerzos a la docencia y a su familia.

Cada persona que fue invitada al evento tuvo oportunidad de dirigirle algunas palabras a la homenajeada y todas ellas llenas de emotividad. Así tuvimos por ejemplo al maestro Alfonso Losa y a Mary, Karina Marlene, a sus hermanos Carlos y Pedro Orozco a Celina y Jaime maestros, y muchos alumnos y familiares que se dieron cita a través de la tecnología con su respectivo móvil o computadora.

Por su parte la maestra una vez qué su hijo Alex la sintonizó a la red de manera sorpresiva, grande fue su sorpresa al ver rostros conocidos que se habían dado cita en su honor. Ante ello, sus ojos se inundaron de lágrimas, y con justa razón.

El evento fue muy sentido y lleno de emoción por todos y cada uno de los asistentes, entre ellos tengo el privilegio de contarme entre la concurrencia cibernética y haber podido dirigir unas palabras a la admirada maestra Teresita Orozco.

Bien, ella es una gran mujer que cursó la Escuela Normal a finales de los sesenta y principios de los 70; obtuvo la licenciatura en Ciencias Sociales y su experiencia profesional data en sus inicios en la Escuela Primaria urbana número 9 José María Morelos y Pavón de Ciudad de Irapuato, posteriormente estuvo en la Telesecundaria en la comunidad de Munguía municipio de Irapuato, para posteriormente estar en escuelas de las comunidades de San Roque, La Soledad y en El Pípila municipio de Irapuato Guanajuato. Así también en la Escuela Secundaria Mixta número 6 en Guadalajara, Jal. y actualmente en la Secundaria mixta número 38 Emiliano Zapata de la ciudad ya mencionada.

Varios profesores aprovecharon la ocasión para desearle parabienes y comentar alguna que otra anécdota vivida al lado de la maestra Teresita Orozco pero el común denominador de los comentarios tanto de maestros amigos y familiares de la maestra fueron en esencia en el sentido de que la maestra Teresita es verdaderamente una mujer digna de admiración, dedicada totalmente al magisterio y su familia; una mujer que se ha esforzado por sacar adelante a sus alumnos, lo que la ha convertido en una mujer de gran valía en todos los sentidos.

Ha pasado haciendo el bien con la más bella de las profesiones: la de Maestra; cumpliendo así cabalmente con ese mandato divino de: “Enseñar al que no sabe”. Es pues la maestra Teresita una mujer ejemplo de dedicación, de honestidad, de tesonería, y de grandes valores, que con su vida, sin duda el gremio magisterial se complace de tener en su historia a gente de gran talante.

Salvador, Mayela y Alejandro, sus hijos e hija, quienes tuvieron la enseñanza y ejemplo de su madre y que no fue otro, si no el de aprender afrontar la vida con responsabilidad.

Si este país contara con mujeres como la maestra Teresita Orozco sin temor a equivocarme podemos asegurar que tendríamos una sociedad más justa y equilibrada.

Es por eso que me honra escribir estas líneas porque siendo niño le conocí y le recuerdo gratamente como una maestra enérgica, y por qué no decirlo no era muy condescendiente con los chiquillos que flojeaban, era muy enérgica… hacía su obra… enseñar… y recrearse en la educación para lograr un cometido que era el de sacar a futuro de entre sus alumnos a hombres y mujeres de bien… cuántos de ellos lo son. Doctores, abogados, obreros, amas de casa, y de todo tipo de personas en la viña del Señor.

Y bien por casi dos horas se siguió la videoconferencia en la que podemos citar por ejemplo al maestro Jaime Gómez que recordó las clases de baile y danza de la cual también impartía la maestra Teresita, asimismo Edgar Flores mundo dirigió unas palabras emotivas y Adriana Orozco hizo lo propio, mientras que Daniela Aguilar Rocha ex alumna le felicito ampliamente; Alonso y Martha le agradecieron y Yoloc Suárez dijo: “marcó mi vida”. Por su parte José Mundo no quiso desaprovechar la ocasión para agradecerle a la maestra el haberle enseñado en media hora a hacer la raíz cuadrada… Más aún Luis Orozco y el tío Rafael tuvieron valiosas palabras para la maestra la maestra; el maestro Gerardo Fajardo dijo que si tuviera que resumir en una sola palabra a la maestra Teresita Orozco, sería “Inspiración”. La hermana más chica de la maestra, al momento de referir unas palabras tocó fibras muy sensibles dentro de su familia y así todos manifestaron un sentimiento de muchas gratitud y de mucha admiración a tan grande mujer que es ejemplo de vida, y todos damos gracias al cielo por habernos permitido haberla conocido y tratado por el paso en este mundo en que todos vamos. Muchas felicidades maestra Teresita Orozco y que Dios la bendiga siempre.