SOPA DE LETRAS

TERMINA EL MES

Poco a poco vamos terminando el año… noviembre en decaimiento y comienza el invierno. Sin embargo no podemos dejar –sea como sea- de alegrarnos por los sucesos vividos en este penúltimo mes del año.

FELICIDADES A EL SOL DE IRAPUATO

Un año más en la historia de El Sol de Irapuato; miles y miles de planas a lo largo de sus 67 años de informar al pueblo y a la región; fotos y fotos mostradas para beneplácito de sus lectores… interminables, y en redes expandiendo día a día su cobertura. No podemos menos que agradecer a doña Paquita Ramos la continuación de la obra de su fundador don Mario Vázquez Raña y en la que nos da la oportunidad de tener una vos, una opinión, -acaso realizar alguna observación de vez en cuando-.

Nací y crecí muy cerca de ésta casa editora… sí, ya hace algunas cuantas décadas; en la casa ubicada en la calle de Allende No. 86 de la Zona Centro de ésta ciudad de Irapuato, casi enfrente de donde estaba en aquel tiempo las instalaciones de El Sol. Recuerdo ése letrero largo de lámina color amarillo que pendía verticalmente de su fachada, anunciando al rotativo. En casa nunca nos faltó la edición diaria… mi padre que en paz descanse era asiduo lector del periódico y amigo del Lic. Alfonso Chico Patiño, su entonces Director.

Quién diría que al paso de los años, un 5 de agosto de 1992 me abriría sus puertas para poder ingresar al departamento de redacción y fotografía… cuántas satisfacciones… y oportunidades para desarrollarme como persona… incluso me dio mi carrera de abogado y actualmente editorialista. Cómo no estar agradecido con la empresa. Un abrazo enorme por estos sesenta y siete años de El Sol de Irapuato, del cual no llevo solamente bien puesta la camiseta, sino tatuada.

Y es que en un mundo tan lleno de incertidumbre, donde todos necesitamos de seriedad y de responsabilidad en todos los aspectos, lo noticioso no debe ser la excepción, muy por el contrario, se requiere de tener una información veraz, de primera mano, sin intermediarios y digna de confianza… ese es el astro rey, sí, El Sol.

Más aún, si hay una empresa con arraigo y de mucha tradición en la región, ese es precisamente El Sol de Irapuato; que ha brindado fuentes de empleo por décadas a muchos irapuatenses.

La historia se crea con el transcurrir del tiempo y se plasma con el registro de los sucesos; así este rotativo se ha encargado de relatar día a día en sus hojas de papel tantos y tantos acontecimientos que irremisiblemente se hubieren borrado de la memoria de los hombres si no hubiesen quedado plasmadas permanentemente en las páginas de nuestro querido diario, orgullo de todos los irapuatenses. Enhorabuena!!!

80 AÑOS DE LA PLAZA DE TOROS REVOLUCIÓN

Bueno, pues ese ha sido el plato fuerte, pero qué más tenemos de este noviembre que se nos va… ah!, pues también la mal llamada celebración de los 80 años de la Plaza de Toros Revolución, y digo “la mal llamada…” porque así se anunció y así la festejaron, soslayando o peor aun desconociendo que la verdad tiene oficialmente 81 años de llevar el nombre de Revolución, y 84 de haberse construido. Y es así como se van cometiendo errores, pues en lo subsecuente la gente que acudió al festejo o que lo vio anunciado al menos, jurará y perjurara que la plaza este 20 de noviembre de 2021 cumplió 80 años y seguirán tomado como referencia que en la fecha del festejo pasado, la plaza cumplía ocho décadas, siendo esto –como se lleva dicho- un equívoco.

Bueno, lo cierto es que se celebró con una corrida de toros en el que el cartel anunció a los matadores Joselito Adame, Octavio García “El Payo” Diego Silvetti, y André Lagravere “El Galo” con ganado de Begoña, que eran o al menos eso parecían, unos verdaderos novillotes, pero que al menos se dejaron “echar la mano”. Lo que sí quedó claro es que Adame tiene oficio, ha toreado lo suficiente para ganarse el lugar en el que está y se le ven patas pa gallo… tiene futuro. El Payo, de igual manera, tiene oficio y no defrauda al más exigente aficionado… y Silvetti…??? Diego se cuece aparte, proviene de una dinastía torera… oficio, elegancia, duende (carisma), facultades… todo, tiene todo para seguir escalando en las lides taurinas, ah, y por si fuera poco… se dejó claramente ver que es el torero consentido de la Plaza de Toros Revolución; la gente se le entrega como a pocos toreros se le ha visto. ¿Y El Galo? Torea más para los villamelones, y sin embargo le dieron más orejas que a los otros toreros.

Ah, y por cierto, qué barbaridad…!!! El callejón del coso, a reventar… los burladeros todos ocupados, -para eso son- y ese debe ser el límite, ni uno más, pero… qué importa. Callejón lleno de personas que no tienen nada que hacer ahí, infringiendo impunemente el reglamento taurino; ah, perdón, es que en Irapuato no hay norma que indique qué hacer al respecto, no cuenta con un reglamento expreso para esta Plaza, lo único que se recuerda al respecto de este tema, es que don Mario Morales en otrora tiempo juez de plaza al cuestionarle de algunas de sus actuaciones, decía que había obrado en tal o cual sentido aplicando la reglamentación del coso de La Luz de León, Gto; otras tantas veces que el de Aguascalientes, y de vez en cuando el de La México, según a su conveniencia… lo cierto es que en cada corrida que se da en Irapuato desde hace cuatro o cinco años se presenta una aglomeración en el callejón. Quién sabe quién da a diestra y siniestra pases a los cuates que quieren gorrear las corridas o peor aún sin pases, anden por ahí.

PROFESIONISTAS LAUREADOS

¿Algo más de este mes que finaliza?, Claro, pues nos complace saber que la Lic. Antonia Gutiérrez Ortega Presidenta actual del Colegio de Abogados de Irapuato y como fruto de su esfuerzo profesional, llevó precisamente al mencionado organismo jurídico a alcanzar por parte del Gobierno del Estado de Guanajuato a través de su Secretaría de Educación el reconocimiento de Colegio Distinguido del año 2021, evento que se llevó a cabo en el Teatro Juárez el pasado día 26 del citado mes, donde además hubo otro laureado, el Lic. Carlos Agapito Vázquez García a quien de igual manera, la citada entidad federativa le reconoció como el profesionista del año y abogado distinguido. Enhorabuena.