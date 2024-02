El empate técnico de Morena en Salamanca

En Salamanca, el municipio considerado desde 2018 como el bastión de Morena en Guanajuato, el proceso para elegir a la persona que será quien encabece la candidatura del partido para la presidencia municipal se ha vuelto un galimatías.

Jesús Ramírez Garibay, secretario general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, dijo hace algunos días ante los medios de comunicación que los resultados de la encuesta para elegir a quién será la persona que encabece la candidatura morenista en Salamanca estaba por anunciarse, pero esto fue pospuesto de nueva cuenta. La versión que recibieron los morenistas fue que había un empate técnico en la encuesta, por lo que deberían hacer un último estudio de opinión para no dejar lugar a dudas.

Sin embargo, la encuesta no arrojó ningún empate, pues César Prieto Gallardo, actual presidente municipal y quien busca la elección consecutiva, tuvo los números a su favor en estudio. Lo que César Prieto tuvo en contra es que el grupo que lo respaldaba y que en su momento fue afín a Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación que buscó la candidatura presidencial morenista, ha quedado desplazado en el estado por la maquinaria que ha construido Ricardo Sheffield Padilla, actual candidato al Senado y quien desde un principio apoyó a Claudia Sheinbaum, quien ha llevado mano en algunas propuestas para candidaturas. El empate técnico que se dijo a la base morenista, pero que no se les explicó así, es ese: Prieto tiene ventaja en la encuesta realizada por el partido, pero no cuenta con el respaldo del grupo que se la jugó con Sheinbaum en la interna. Las negociaciones continúan y el resultado es de pronóstico reservado.

Gerardo Fernández, cobijado por morenistas

Los pleitos de los grupos morenistas no han sido ajenos a otros municipios, como en León, en donde se vio a tres militantes del partido guinda en el evento en donde el legislador Gerardo Fernández González dejó su carta de intención para contender por la candidatura del Partido Verde a la presidencia municipal leonesa.

En primera fila estuvieron Miguel Ángel Chico Herrera, José Javier Aguirre Gallardo, ambos exlegisladores federales por Morena, así como el regidor de Morena en el Ayuntamiento de Irapuato, Luis Carlos Manzano. Los tres, en su momento, fueron parte del ala morenista que apoyó a Adán Augusto López y a Ernesto Prieto Ortega para el proceso interno para la elección de las candidaturas presidencial y para la gubernatura.

Se trata de tres personajes con un peso específico en la política estatal. Miguel Ángel Chico tiene mucha lona recorrida y muchas tablas, pues fue senador, diputado local, en ambos casos bajo las siglas del PRI, y fue también enlace de la Secretaría de Gobernación en el sexenio obradorista para dar seguimiento al proyecto “Agua Sí para Guanajuato”. Por su parte, José Aguirre es uno de los empresarios más fuertes del sector de agroalimentos y exportación en el estado y también fue legislador federal.

Sorprendió verlos junto a Gerardo Fernández. Se pensaría que estarían en el bando de Bárbara Botello, quien contenderá por Morena a la presidencia municipal de León, sobre todo porque en su momento coincidieron al interior del PRI, incluso cuando el partido gobernó en lo federa de 2012 a 2018 y los tres estuvieron ahí. Por ello, la lucha intestina morenista es más ríspida de lo que se pensaría.

Sí hubo acercamiento de morenistas con Daniel Díaz

Daniel Díaz Martínez sí recibió invitación para unirse a Morena y buscar alguna candidatura. Le hicieron la invitación en diciembre de 2023, después de que hubo el humo blanco para nombrar a Lorena Alfaro García como precandidata panista a la presidencia municipal de Irapuato.

La oferta que el exsecretario de Salud recibió no fue para la candidatura a la presidencia municipal, sino para que pudiera ir a la legislatura local o a la federal. Lo cierto es que todo quedó en meras invitaciones, pero nada formal, oficial ni concreto. Daniel Díaz Martínez ha dicho que de todos modos no hubiera aceptado así porque sí, pues habría algunas condiciones que deberían cumplirse para ello, pero de que hubo el acercamiento y ofrecimiento, lo hubo.

Daniel Díaz Martínez no fue el único que recibió la invitación de morenistas. También la recibió en su momento el diputado local panista, Víctor Zanella Huerta, pero él sí la rechazó. Morena quería seguir la fórmula de otros años: aprovechar el descontento entre los aspirantes por no ser designados candidatos, para llevarlos a sus filas, como fue el caso de José Luis Manrique, exsubsecretario de Servicios a la Comunidad en la Secretaría de Gobierno, quien abiertamente dijo que en el PAN le prometieron una candidatura y no se la cumplieron. En próximos días, un par de personajes del panismo en Guanajuato se estarán sumando a las filas morenistas.

Marko Cortés eligió tres candidaturas

Cuando llegó el tiempo para elegir a las y los candidatos panistas, Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, pidió llevar mano en tres candidaturas, decisión que, aunque no se dijo, tenía carácter de irrevocable: León, Irapuato y Cortazar. En León pidió que toda la maquinaria arropara a Alejandra Gutiérrez, para buscar la reelección en León. Y es entendible, pues no había ningún perfil que le hiciera sombra a la alcaldesa leonesa. Para el caso de Irapuato, en donde hubo tres encuestas aplicadas para medir la rentabilidad y competitividad de los perfiles, la decisión final la tomó Cortés y Lorena Alfaro García fue elegida para ir la elección consecutiva. En Cortazar, el dirigente nacional panista dijo que el mejor perfil que él veía era Marlene de Anda, presidenta del DIF Municipal y esposa del actual alcalde, Ariel Corona. Al menos en el caso de Irapuato, el propio gobernador fue el que se encargó de socializar la decisión que había tomado Marko Cortés y ahí orquestó la operación cicatriz. En los demás municipios, hubo designaciones que se tomaron desde lo estatal y en otros sí se rigieron por la rentabilidad que les marcaban las encuestas. Así se determinaron las candidaturas.

Informe de gobierno, el mensaje político

El sexto informe de gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha sido preparado como la antesala para decirle a Guanajuato y al país cómo fue que se logró estabilidad política y social, pese a que hubo varios roces, choques y hasta embates provenientes desde el gobierno federal y algunos incluso desde Palacio Nacional.

El informe pudo haber sido movido de fecha y llevado hasta después del proceso electoral del dos de junio, pero se decidió adelantarlo, sobre todo para aprovechar la coyuntura y mandar ese mensaje político al país.

Marko Cortés, la candidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez; los dirigentes nacionales del PRI y PRD, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, y otros liderazgos que integran la oposición llegarán el 16 de febrero a Guanajuato para, por un lado, escuchar el último informe de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, pero también para dar el mensaje de que la oposición está lista y unida para las campañas que inician el primero de marzo.

Va la construcción del bulevar Cañaveral; se concreta expropiación

La construcción del bulevar Cañaveral, en su tramo del bulevar Vicente Valtierra al bulevar Juan Alonso de Torres, será concretada, pues el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo firmó el decreto por el cual será expropiado un predio de poco más de tres mil 140 metros cuadrados, el cual pretendía ser comprado, pero no hubo acuerdo con el propietario para llevar a cabo ello y por ello se tomó esa determinación.

El decreto firmado por el gobernador de Guanajuato establece que “por causa de utilidad pública” se determinó la expropiación, en donde el gobierno municipal de León deberá pagar 14 millones 513 mil 995 pesos con 61 centavos por concepto de indemnización por la superficie afectada.

Con la expropiación de este predio, el objetivo es urbanizar ese tramo del bulevar Cañaveral, para poderlo conectar al Eje Metropolitano, de tal manera que con esta pavimentación pueda haber una unión desde el bulevar Aeropuerto, o carretera 45, para evitar el tráfico del que tanto se quejan la ciudadanía.

Lista la Feria de las Fresas; ¿listo el operativo vial?

La Feria de las Fresas 2024 fue anunciada con bombo y platillo y se tienen altas expectativas para este evento, sobre todo tras el anuncio de que el Teatro del Pueblo contará con artistas taquilleros de la talla de Caifanes, Drake Bell, Manuel Turismo, Carlos Rivera o Ha*Ash, de manera gratuita, con sólo pagar el acceso. Además, se espera el anuncio de un artista internacional que jamás ha estado en Guanajuato y el cual actuará el 29 de marzo, según adelantaron en el anuncio.

Sin embargo, la última edición de la Feria de las Fresas, a pesar de ser de las más exitosas de la última década en cuanto a asistencia y derrama económica, fue también un dolor de cabeza para el tema de la movilidad y la falta de estacionamientos. Con los artistas de renombre, la vialidad colapsó y las filas para ingresar al Inforum eran de varios kilómetros, pues sólo fue habilitado un acceso. Queda un mes para la máxima fiesta de los irapuatenses. Algo bueno puede salir en este tiempo.

