ACONTECERES

¿PREPAGO?

Todavía ni siquiera existe el sistema de prepago para el transporte de pasajeros urbano, suburbano y anexas y ya el ayuntamiento votó a favor de oootro aumento al pasaje ¡del 20 por ciento!, el segundo en menos de dos años, dizque para que los camioneros empiecen a echar a andar el Sistema Integral de Transporte de Irapuato (SITI). Fue en agosto del 2019 cuando se les dio otra alza de 2 pesos.

TARIFA

Según acordó el ayuntamiento, la nueva tarifa de 12 pesos sólo se aplicará a los usuarios que paguen en efectivo, que no tengan la tarjeta de prepago; sin embargo, insistimos, aún no se implementa esa modalidad y lo más seguro es que los permisionarios empiecen a cobrar ya el nuevo pasaje a los irapuatenses de menos recursos económicos, los de las colonias marginadas, los de las comunidades rurales, a la clase trabajadora, etcétera.

FALTA MUCHO

Nos dicen que para que el SITI sea una realidad, todavía le cuelgan muchos meses (o años). No se ha visto, por parte de los concesionarios, que estén renovando su parque vehicular, que hayan mejorado el servicio, que hayan capacitado a sus operadores, que tengan limpias las unidades y que traten bien a los pasajeros, mucho menos que respeten los sitios asignados para ascenso y descenso.

APORTACIONES

Los camioneros ya han estado recibiendo recursos económicos del gobierno del estado mediante un convenio de transferencia, a través del fideicomiso para la adquisición, modernización y administración del sistema de cobro controlado del municipio de Irapuato. El 21 de abril de este año el ayuntamiento aprobó más de 24 millones de pesos “para destinarlo al anticipo o enganche correspondiente a la adquisición de los equipos del Sistema de Prepago de la tarifa y de monitoreo de flota”.

MILLONES

Hubo otra aportación por más de 42.6 millones de pesos con la empresa NRTEC Desarrollos Tecnológicos S.A. de C.V. para la adquisición de dichos equipos. Apenas el 20 de septiembre de este año incorporaron “al patrimonio del fideicomiso” más de 17 millones de pesos como otro anticipo del costo total de la compra de los equipos. A la fecha, sin embargo, no se ha visto ningún avance en la adquisición del equipo para el pago de pasaje con tarjeta.

SE REQUIERE

En síntesis, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó el convenio de colaboración y aportación de recursos para el transporte, que el mismo gobernador avaló y fungió como testigo en su momento. El proyecto para modernizar el sistema de transporte es un tema en el que muchos coinciden, en que es necesario crecer y mejorar la calidad del servicio, pero hoy no sólo se aprobó esto, también y de "pasada" se obligó al municipio a realizar un incremento diferencial en la tarifa del transporte público de $2.00 pesos para los usuarios que paguen tarifa general en efectivo, dizque para para incentivar el uso del prepago (que todavía ni existe y por lo mismo no está operando) y bajo las consabidas condiciones de cumplimiento de los transportistas para “eficientar el servicio”.

MISMAS PROMESAS

Es la misma gata nada más que revolcada, lo mismo de siempre, las promesas de los camioneros de toda la vida para mejorar el servicio que, al contrario, cada día está peor; se da este aumento tarifario esperando -¡otra vez!- que cumplan su palabra de mejorar el servicio, con la salvedad de que hoy los 2 pesos son en tarifa diferencial, y se suman al peso que se aumentó al inicio del proyecto como incentivo a los transportistas por entrar al proyecto del SITI.

REGIDORES

Los regidores del PRI, Karen Guerra y Gerardo Padilla pidieron su reserva para la cláusula que obliga al aumento de 2 pesos a la tarifa; coinciden en el proyecto, coinciden en la urgencia de mejorar servicio de transporte público, pero no dieron su voto a este aumento. El otro regidor del PRI, Roberto Palacios Pérez, como ya es costumbre, votó a favor del golpazo a los bolsillos de las clases populares y es que es líder sindical que vela por los intereses de los trabajadores.

ANTICONSTITUCIONAL

Es anticonstitucional condicionar a los ciudadanos, obligarlos literalmente, a adquirir las tarjetas de prepago que, en primer lugar, resultarán de por sí una onerosa carga para las familias de más de cinco integrantes que todos los días deban usar el transporte público y, de no adquirirlas “voluntariamente a fuerzas”, entonces deberán pagar la tarifa de 12 pesos que alegremente les han autorizado a los camioneros, los cuales han incumplido la promesa de mejorar el servicio. Por cualquier lado que se le vea, los usuarios salen perdiendo.

DANZA

Hay una danza de millones de pesos en este asunto del SITI. La pregunta es: ¿y cuánto dinero están aportando los concesionarios? Por lo que se ve en los documentos, nada. Tampoco se sabe que hayan hecho ya adquisiciones de equipos. Es necesario haya más transparencia en el asunto. No sea que vayamos a salir con otro problema mayor. Acuérdense que el manejo de recursos es muy delicado y a la vez peligroso.

ALE GUTIÉRREZ

Muy cercana a Marko Cortés, quien asumió el segundo periodo como presidente del CEN del PAN, se vio a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos. Ella es, además, coordinadora nacional de los alcaldes panistas. La futura jefa de la comuna leonesa ha tenido infinidad de actividades y la más reciente fue la presentación de los resultados de la consulta ciudadana, cuyas propuestas permitirán enriquecer el plan de gobierno, mismo que será presentado el 10 de octubre durante su toma de posesión.

¿SE ACUERDAN?

Es común en los tres niveles de gobierno, es decir, federal, estatal y municipal que algunas investigaciones convenientemente se queden en el limbo, en el olvido, y es que las autoridades, cuando hay algún tema que no les conviene resolver, dan la orden de dejar todo en el cajón del escritorio o del archivero.

BANQUETAS

Por ejemplo, ¿alguien sabe en que quedó la investigación que se anunció hace meses sobre la banqueta que no es banqueta en la avenida que se construyó a un costado del río Silao aquí en Irapuato? Si recordamos, la avenida mencionada se hizo bien y rápido, pero de un repente llenaron la banqueta de postes, ubicados en medio de la misma, sin respetar el espacio adicional que precisamente para tales efectos se construyeron.

QUIOSCO

De un plumazo inutilizaron la banqueta, tanto para peatones como para personas con discapacidad, y ahora las personas que la quieren utilizar se ven en peligro al tener que caminar en algunos tramos por el arroyo de la calle. ¿Alguien sabe dónde quedó instalado el quiosco que retiraron del jardín principal?, porque se dijo que una comunidad rural sería donde quedaría instalado, pero ya prácticamente se acabó la administración y no se ha sabido nada; ¿quedará al fin colocado en el jardín de la casa de algún político como se estilaba antes? La mula no era arisca…

EL ADOQUÍN

Además, ¿alguien sabe dónde se colocó el adoquín que retiraron de las calles que se arreglaron (y que se están arreglando aún) en la colonia Moderna? Son miles de metros de una piedra que puede durar más de cien años sin sufrir deterioro; también dijeron que se instalaría en comunidades rurales, pero a la fecha no sabemos nada al respecto. Ojalpá y no terminen en algún fraccionamiento de San Miguel de Allende, Tequisquiapan o Guanajuato.

¿Y EL PUENTE?

Finalmente, ¿alguien sabe algo respecto al proyecto de embellecer y darle un mantenimiento completo al puente de Guadalupe? Se supone que las canteras retiradas están ahí abajo del puente pero ¿a alguien le consta?, ¿a alguien le consta que son el mismo número que quitaron? En fin, podríamos seguir con este recuento, pero al final sabemos que las cosas seguirán así, pues faltan pocos días para el término de la administración.

¿ASESORES FORÁNEOS?

Como hemos comentado, no se ha dicho ni pío de los futuros nuevos funcionarios, todo está bajo llave; sin embargo, los rumores dicen que hay por lo menos dos asesores generales que son foráneos y que influirán en el rubro de obra pública, y que al menos uno de ellos viene de aquí cerca, de la ”mejor ciudad del mundo”. ¿Será? Es más, a uno de ellos ya le llaman el “vicepresidente” puesto que en la campaña política tuvo un papel preponderante y nada se hacía si él no lo autorizaba.

BUENA OBSERVACIÓN

La diputada todavía priista Yulma Rocha dice que está bien que el Congreso estatal esté conformado por la mitad de mujeres y la mitad de hombres, pero que en los hechos, los mejores puestos están ocupados por hombres; así mismo señaló que todos los coordinadores de las diferentes bancadas de partidos políticos son hombres. Y tiene razón. Puro macho alfa.

¿PARIDAD?

Esto significa que, poniendo los pies en la tierra, los hombres del poder, con la mano en la cintura le dan la vuelta a la ahora famosa “paridad de género”, ya que se cumple con la ley, pero en la vida real los que siguen mandando son los hombres que detentan los cargos más importantes. No pasó desapercibida para la avispada e inteligente diputada irapuatense esta situación y puso el dedo en la llaga.

EVADEN

De esta situación las diputadas de Acción Nacional no la mencionan ni por error, quizá de antemano saben que así son las cosas en su partido, el blanquiazul y si se atreven a manifestar su inconformidad. O quizá esperan el momento oportuno para pronunciarse al respecto. Y las congresistas de morena, pues ni hablar. Saben que a su mesías no le gustan las feministas e incluso dice que son “manejadas por los neoliberales”.

EL VERDE

Así que bien por Yulma Rocha quien desde muy joven -lo sigue siendo- tuvo que luchar a brazo partido para llegar a los puestos que ha conseguido, y eso que antes no existía la ley de equidad de género que obliga al 50 y 50 por ciento hombres y mujeres. Por cierto, ¿por qué razón está en una curul al lado del Verde Ecologista y no con su jefe Arias? No entendemos, la verdad. Qué extraño. Ja.

PACHANGA

Y ya que comentamos algo de la flamante 65 Legislatura local que celebró su primera sesión plenaria el jueves pasado, nos comentan que hay alarma entre los representantes populares del partido blanquiazul porque, según bisbisean, el miércoles de la semana que termina el flamante futuro secretario general Christian Javier Cruz Villegas asistió a la comida de despedida del ayuntamiento leonés saliente, en calidad de síndico, en elegante hotel.

LA GRILLA

No es por hacer grilla pero nos informaron que “Cris” -como le dicen sus cuates- se puso “hasta atrás” pese a que anda en muletas, que no quería pagar la cuenta del consumo de más que se aventó y que hasta agarró a muletazos a meseros, gerente, etcétera y armó todo un escándalo, como esos de las películas de acción. ¿En serio va a ser el secretario general del Poder Legislativo? ¿Y la imagen de las y los diputados dónde queda?

ACCIDENTE

Tan sólo hay que recordar que hace más o menos cuatro años, es decir, en el 2017 siendo precisamente secretario general del Congreso en su primera vez, chocó- o lo chocaron- la camioneta oficial que tenía asignada, la madrugada de un sábado en el mes de junio, en la carretera León-Manuel Doblado. El vehículo, con un costo superior al medio millón de pesos, sufrió pérdida total y Christian tuvo que ser hospitalizado. Le echaron la culpa del accidente al conductor de otra unidad con la que fue el impacto.

NOMBRES…

A diferencia de otros inicios de administración donde a estas alturas ya se tenían nombres, entre los pocos se mencionan para Irapuato están Miguel Ángel Simental que pudiera aterrizar en Fresópolis, proveniente de la ciudad de la cajetas; también se dice que Karen Guerra, ex candidata priista, pudiera ocupar algún puesto en la administración pues su experiencia se debe aprovechar; asimismo se habla del actual encargado de la delegación de la SEG región suroeste, Rodolfo Gómez, pero de ahí en fuera, párele de contar… Nos leemos el próximo domingo…