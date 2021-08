ACONTECERES

PARALÍMPICOS

Un orgullo para México nuestros atletas paralímpicos y no se diga para Irapuato con la medalla de oro en natación de Jesús Chucho Hernández. Nuestros competidores especiales están poniendo en alto el nombre del país y desde luego de su lugar de origen, pero sobre todo le muestran a los atletas “normales” lo que puede hacerse sin necesidad de pretextos.

DISCRIMINACIÓN

Pese a los logros de nuestros atletas paralímpicos, muy poca difusión, por no decir nula, se ha dado a nivel mundial a estos juegos que le siguen a los Olímpicos. La participación de los atletas discapacitados (es un decir), es mucho más interesante que la de los deportistas que sólo trajeron 4 miserables medallas de bronce. Y todavía se quejan.

FORO LEÓN

El Tercer Foro Público de la iniciativa ciudadana ‘Ale te escucha’ superó este sábado las expectativas. Se habían proyectado alrededor de 400 asistentes y llegaron más de 600. Es una clara muestra del interés de los ciudadanos leoneses a participar y que están motivados para que las cosas sucedan. Y es que en vista de esa buena respuesta, este ejercicio que promueve la presidenta electa de León, Alejandra Gutiérrez, se ampliará hasta el 10 de septiembre; y habrá otro foro público; así también, más kioscos móviles en colonias, mesas sectoriales, encuestas digitales y en papel, para que los ciudadanos puedan aportar más al Plan de Trabajo.

LIDERAZGO

Ale Gutiérrez representa un nuevo liderazgo, que no sólo obtuvo una gran margen de votación en el pasado proceso electoral, sino que también escucha y tiene un contacto muy cercano con la gente; que regresa a las colonias y que ya se apresta para entrar con el acelerador a fondo, para imprimirle un nuevo sello y un nuevo ritmo al gobierno. Tiene claro que se tiene que notar un cambio a su llegada a la administración y por eso esta semana estuvo en Aguascalientes, como coordinadora nacional de alcaldes del PAN, para reconocer el trabajo de la presidenta municipal Tere Jiménez, pero también para tomar nota de los casos exitosos como el Instituto Municipal de Planeación y la Casa Rosa, una iniciativa de prevención social contra la violencia de género.

PILAR ORTEGA AL PAN

En la semana que termina, el Consejo Estatal del PAN integró la Comisión Organizadora de Elecciones, con el objeto de que se elija al nuevo presidente del CDE el estado. Sería inútil hablar de Román Cifuentes porque en su ambición desmedida ha decidió dobletear entre ser diputado federal y continuar como “mandamás” panista. Después de emitida la convocatoria respectiva para el proceso, se han mencionados dos nombres, una mujer que es la aún diputada federal Pilar Ortega Martínez y el diputado local electo Aldo Márquez.

DISCIPLINA

De Pilar Ortega podemos decir que es una panista disciplinada, que ha sido funcionaría federal, estatal, senadora de la República y diputada federal, es una abogada destacada que le ha llevado a ser presidenta de la Comisión de Justicia tanto en San Lázaro como en el Senado. Y puede ser una aliada del gobernador Diego Sinhue quien necesita panistas leales y, además, hacer un buen equipo con el ya nombrado coordinador de diputados locales Luis Ernesto Ayala Torres por su experiencia legislativa.

NO ES PIEZA

Aldo Márquez, ha sido a lo mucho subsecretario estatal, candidato por imposición a un distrito que no era para él y que luego le tuvieron que corregir la plana desde el Instituto Estatal Electoral, no se pone en duda su lealtad al gobernador pero no tiene la experiencia y el bagaje blanquiazul para poder pastorear a una de las militancias más importantes del país.

GALIMATÍAS

Además, imaginen un escenario en donde siendo diputado local y presidente del PAN estatal sería “jefe” de Luis Ernesto Ayala y este a su vez, como coordinador parlamentario su pastor, es decir, líderes tanto de uno como del otro. ¿Cómo se vería un escenario así? No imaginamos, que relajo sería eso.

LOS TIEMPOS

Hoy los tiempos son también para las mujeres y ya lo vimos en León con Alejandra Gutiérrez y en Irapuato con Lorena Alfaro. ¿Por qué no dar esa oportunidad a Pilar Ortega en la dirigencia estatal? El gobernador tiene la oportunidad para seguir haciendo historia.

DESPERDICIO

La estación de transferencia de camiones urbanos recién inaugurada a un costado del edificio de correos y telégrafos, en esta ciudad de Irapuato, está muy bonita y limpia; sin embargo permanece sin uso, desperdiciada. Sabemos perfectamente que el SITI está inconcluso y que esta estación es apenas el inicio del proyecto; sin embargo, no se entiende por qué no se usa, ya no digamos como parte del proyecto SITI -que está en ciernes– sino para que ahí se ubiquen los camiones urbanos y suban y bajen pasaje.

CAOS

Ello porque ahora que se estacionan los camiones en la avenida Revolución, se produce un caos total en la vialidad; hay hasta seis o siete camiones invadiendo la avenida y provocando entorpecimiento total del tráfico, situación que se agrava por el semáforo de la calle Colón, lo que incluso puede traducirse en accidentes porque para cruzar se pone en riesgo el peatón.

DESUSO

No se está pidiendo que ya funcione el pago con tarjeta, que los pasajeros se puedan cambiar de ruta en esa estación de transferencia, etc., no, sólo se pide que se use tal y como se usaba antes, sin utilizar la estación, sólo la parte exterior. Pero tal parece que pedir a funcionarios públicos que usen el sentido común resulta una petición fuera de lugar. Ni modo, a seguir desperdiciando el espacio y a seguir provocando problemas de tráfico en una de las avenidas más transitadas y céntricas de Irapuato.

¿COMPLICADO?

La noticia de que no llegará agua del Zapotillo a la ciudad de León, pareciera que paralizó a las autoridades estatales y municipales de aquel municipio; sin embargo, tal parece que se les olvida que hay varias opciones y que esto no es el fin del mundo. Para empezar, el decreto donde se habla de que se compartirá el agua del Zapotillo señala claramente los porcentajes que le tocan a cada estado, independientemente del tamaño de la cortina, así que, de entrada, de lo que almacene esa presa un porcentaje es para León, aunque en lo que sí tiene razón la Conagua es que ¿cómo la transportan a León si no hay acueducto?

OPTIMIZACIÓN

Por otro lado, pareciera que olvidan que hay métodos para ahorrar agua y para reciclarla, que seguramente habrá miles de inmuebles que no están registrados en SAPAL y que disfrutan el agua sin pagar nada; que se puede obtener mucho con la eliminación de fugas; que hay muchos pozos sin registro alguno; que así como en Irapuato se está construyendo el sistema de ahorro de agua para agricultores, también se puede hacer en León; que hay pequeñas presas de las que se puede utilizar una parte de su volumen, en fin, que hay muchas soluciones y todas juntas pueden subsanar sin problema alguno el problema de falta de agua.

CONFIADOS

En León no quieren reconocer que se echaron a la hamaca, se confiaron al creer que la única solución era el Zapotillo y apostaron todo a este tema, dejando descuidadas las otras posibles soluciones que, desde el inicio, eran más accesibles y posibles que el Zapotillo, que siempre dependió de la esfera federal y de cosas políticas. Por último, parece que olvidan que SAPAL es el organismo más saludable financieramente de todo el país pues mantiene mil o dos mil millones de pesos en existencia, entonces ¿por qué no usar ese dinero en aprovechar las varias opciones que existen? ¡Por qué no son una gente normal!

A MOCO TENDIDO

Los integrantes de la cúpula de la otrora poderosa e invencible CTM, aún no terminan de asimilar la estrepitosa derrota que tuvieron en la fábrica General Motors en Silao la semana pasada y no por el hecho de haber perdido la votación, sino que perdieron miles de cuotas semanales que cobraba a los empleados de dicha empresa, mismas que sumaban millones de pesos que se iban directito al sindicato, cuyos dirigentes nunca dieron cuentas de las mismas y con las que se daban la gran vida, amén de lo que ganaban en las negociaciones con la empresa por debajo del agua.

PÉRDIDA

Por lo pronto, cada empleado tendrá su propio contrato individual de trabajo hasta que no se decida un nuevo contrato colectivo y, al ser individual, se acabaron las cuotas al sindicato. Esa es la gran pérdida que tuvo la CTM, además de la membresía. Al final se trata de dinero, además del poder. ¿Así o más triste para los dirigentes? Los líderes, sin embargo, se jactan de que ese revés que sufrieron fue como quitarle un pelo al gato.

TRAVESURA DE AAA

El rumor de que la priista diputada electa al Congreso del estado, la irapuatense Yulma Rocha Aguilar estaría cocinando un supuesto cambio al partido morena, levantó muchos comentarios, pero en particular la reacción inmediata de la futura congresista, quien señaló que ella sigue siendo priista y que por supuesto y por ningún motivo ha pensado en mudar de color y dice que ella sí es priista a diferencia de otros. ¿A quién se referiría?

“COORDINADOR”

¿A quién le conviene debilitar a la diputada Yulma? Sobre todo, en estos momentos en que se va a elegir al “coordinador” de la próxima fracción del PRI (de risa loca, sólo son ¡cuatro!). El sentido común nos dice que le conviene al que quiere ser coordinador o a su aliada la potosina “nacionalizada” guanajuatense a la fast track Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada plurinominal electa, entonces los rumores señalan a un autor de esta travesura (otros le dicen de otra manera: chingadera), es decir, a Alejandro Arias Ávila, también diputado plurinominal electo.

DEBILITADOS

Hay otra versión que apunta al Partido Acción Nacional, en donde supuestamente les conviene que la fracción del PRI se debilite (¿más?), que se peleen entre ellos para rescatar algo de ese pleito, aunque no creemos porque Arias de hecho ha sido “operador” de los blanquiazules y su bancada va en alianza de facto con la del PAN pero habrá que ver que pasa en los próximos días, aunque la verdad esta versión no convence porque el voto de al menos dos priistas ya lo tienen asegurado por los tres años. ¿Adivina de quién?… Y, además, ni los necesitan.

AGANDALLE

Mientras, el dúo siniestro del PRI se alista a seguir agandallando posiciones. Primero se apoderó del Comité Directivo Estatal con lo que salió de Guatemala para entrar en Guatepeor; después se vino el proceso electoral en el que repartieron candidaturas a los amigos, compadres, recomendados, etc. Luego, tanto Arias como Ruth, se apoderaron de los dos primeros lugares de las listas de las pluris locales; y ahora quieren la “coordinación” en la Legislatura. “Amlito” Moreno no va a negar que sigue teniendo “campeones de las plurinominales” a los que decía aborrecer, pues él mismo es diputado federal electo pluri.

CUCHARADA

Una cucharada de su propia medicina, le dieron los maestros disidentes de Chiapas, que pertenecen a la CNTE, al inquilino de Palacio Nacional, al retener la camioneta en la que se dirigía a la base militar para dar su conferencia mañanera. Dicen que se cosecha lo que se siembra y este incidente, sin embargo, debe encender las luces de alerta, pero también muestra que el caudillo ya no las trae todas consigo.

NO ENTIENDEN

Nomás afloja la dirección de tránsito la vigilancia afuera de la Región Militar y los ruleteros invaden la ciclovía; en ocasiones hay hasta cinco o seis unidades haciendo base y exponiendo al peligro a las personas ¿E¿ las que estaba originalmente destinado ese espacio, es decir a los ciclistas, ya que éstos tienen que circular ese tramo por el carril correspondiente a vehículos. ¿Esperará la dirección de tránsito que se ahogue el niño para tapar el pozo? Por cierto, igual caso en la calle Héroes de Nacozari, donde cada día se ven más autos estacionados.

AMPARO

Una obra de vital importancia, como es la torre médica de especialidades que tendrá inversión estatal, está en veremos ante el amparo interpuesto por un grupo de ecologistas quienes, qué bueno que ayuden a proteger a los árboles, pero por desgracia un proyecto tan necesario para Irapuato y la región se ve truncado a causa de esos conflictos. En los tiempos actuales, la salud es un tema por demás prioritario. Vemos los efectos mortíferos de la pandemia. No se puede jugar con la vida ni la salud de los irapuatenses. Los árboles no estaban siendo talados, eran trasplantados… Y hasta la próxima…