ACONTECERES

HIPOCRESÍA

“No le damos la espalda al dolor humano”, dijo en las mañaneras el inquilino de Palacio Nacional, profundamente conmovido, casi al borde de las lágrimas, por la situación en la que se encuentra el exlíder del cártel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo. Esa actitud de conmiseración, sin embargo, no se vio reflejada ante el dolor y penuria de miles de niños, mujeres y hombres que han muerto por falta de quimioterapias y de otros medicamentos contra el cáncer. A ellos los acusaron de “golpistas”.

DOBLE MORAL

Antes, cuando en los Estados Unidos se sentenció al “Chapo”… no, perdón… al “señor Guzmán” a cadena perpetua el tabasqueño se definió “humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído”, y sentirse “conmovido por esa sentencia. Luego, la madre del narcotraficante envió una carta al de Macuspana deseándole que “nuestro Señor Jesucristo lo colme de bendiciones”, a fin de pedirle apoyo para repatriar a su muchacho.

VARA DISTINTA

En el actual régimen, todas las consideraciones para los grupos criminales a los que no combate y todos los ataques, descalificaciones y agresiones contra asociaciones civiles, opositores, críticos, periodistas, medios de comunicación, integrantes de organismos autónomos. De hecho, sobre los asesinatos contra periodistas, el tabasqueño no ha dicho una palabra.

RENOVACIÓN

Está instalada formalmente la comisión organizadora nacional de la elección del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Marko Cortés, actual presidente, quiere reelegirse; sin embargo, figuran otros tiradores como el exgobernador de Querétaro Pancho Domínguez quien ha criticado duramente a la actual gestión, al hacer referencia a los desastrosos resultados obtenidos el pasado 6 de junio, en el que de 15 gubernaturas sólo se conservaron dos.

SIN PRESENCIA

En Guanajuato no se ve que haya cuadros que quieran competir por la presidencia del CEN blanquiazul y, los que existen, no tienen presencia nacional. En las elecciones pasadas, Acción Nacional logró 21 de 22 diputaciones locales; y ganó varias presidencias municipales. Pese a los buenos resultados que ha tenido el blanquiazul en nuestro estado (tan es así que en su momento el exlíder nacional Germán Martínez dijo que habría que guanajuatizar al país), no es tomado en cuenta por la cúpula nacional como debiera.

MARGINADOS

No hay panistas guanajuatenses en alguna cartera destacada del CEN pese a que se puede decir que ha tenido buenos gobiernos y sigue conservando el bastión; para las elecciones internas no hay un gallo que cante fuerte. Se decía que Miguel Márquez Márquez era uno de los aspirantes pero este ya se bajó. Es hoy uno de los operadores más importantes del blanquiazul pero hasta ahí.

AISLAMIENTO

Qué bueno haber nombrado a la alcaldesa electa de León, Alejandra Gutiérrez, coordinadora nacional de los alcaldes panistas. Pero hace falta más presencia de cuadros en México. El PAN de Guanajuato está aislado y desde que asumió el poder en 1991, perdió combatividad y así lo reconocen panistas distinguidos. Bien dicen que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Ya es gobierno, pero también es oposición frente al régimen federal con el que sigue teniendo desencuentros con tibias respuestas. Y no se trata de partidos, se trata de los guanajuatenses.

REGLAS CLARAS

La alcaldesa electa de Irapuato ha estado muy metida en el proceso de entrega-recepción. Lorena Alfaro acaba de dar una declaración que pinta de cuerpo entero cómo será su administración, pues pide poner especial cuidado en varios puntos muy importantes y que no vaya a haber compromisos financieros o de otro tipo que vayan más allá del 10 de octubre próximo, fecha en la que concluye el actual período. Habría que preguntarse, sin embargo, si legalmente el actual gobierno puede dejar en stand by los asuntos en el cierre de la administración.

PRECISIONES

Alfaro, por lo pronto, también pide que le aclaren con precisión las condiciones, tanto físicas como jurídicas del Inforum, que ya es propiedad del municipio y por lo que se sabe, en su operación tiene números rojos en los dos últimos años, así como el estadio Irapuato que estará a cargo del municipio durante ¡veinticinco años!, aún sin ser propiedad municipal, lo anterior debido a un contrato de comodato que se firmó con los suertudotes propietarios del inmueble.

PENDIENTES

Por ejemplo, queda en el aire lo del impuesto predial, el derrumbe de la techumbre, los posibles adeudos de la familia San Román, el evidente rompimiento total con la actual directiva de los propietarios del estadio, etc., situaciones que deberán quedar perfectamente aclaradas para que después no salgan sorpresitas desagradables. Total, que la presidenta electa no se anda por las ramas y quiere recibir la administración con todas las cosas muy claras, se nota que no le gustan las sorpresas.

ALE TE ESCUCHA

La Presidenta Municipal electa de León, Ale Gutiérrez, aprieta el paso y el próximo sábado 28 de agosto culminará la iniciativa ciudadana ‘Ale te escucha’. Se trata, ni más ni menos, que de un ejercicio ciudadano para captar opiniones e inquietudes de la ciudadanía sobre temas como servicios municipales, salud, calidad de vida, seguridad, economía y empleo.

FOROS Y MESAS

Ha sido a través de foros públicos, mesas con sectores, encuestas casa por casa, digitales y kioscos móviles, que ha podido obtener más insumos para enriquecer el plan de trabajo. Después de la campaña prácticamente no ha parado y ahora con la nueva encomienda como coordinadora nacional de alcaldes del PAN, lleva la voz cantante del resto de los presidentes municipales del país.

PRUEBA DE FUEGO

Por eso, llamó la atención en el Congreso de Autoridades Electas, que organizó el gobierno estatal, que muchos ediles electos se le acercaron cómo para pedirle el know how, es decir, la receta o fórmula para poder subir sus bonos. Y es que uno de sus sellos principales, es la cercanía. Ale Gutiérrez ha regresado a las colonias y a comunidades a agradecer el apoyo de la campaña, pero también a escuchar a la gente y a sumarlos para lo que viene, la verdadera prueba de fuego. Hasta con la oposición ha congeniado.

SE ACABÓ

Aún están recientes aquellas fotografías que subió a redes sociales Paquito Martínez cuando instaló una pequeña mesa en plena calle de alguna colonia, “para dar asesoría jurídica gratuita a los ciudadanos”, y sus declaraciones al respecto fueron en el sentido de que él estaba para servir a los ciudadanos, que siempre había tenido espíritu de servicio o algo parecido. Después fue postulado candidato por Movimiento Ciudadano.

¿DÓNDE ESTÁ?

Sin embargo, ahora los colonos nos llaman para preguntar dónde estará ahora esa mesita, en cuál colonia de escasos recursos estará ubicada para poder ir a recibir la asesoría gratuita, ¿o de plano acabándose las campañas políticas también se le acabó su espíritu de servicio? Cosa de las campañas y los políticos…

NOMBRAMIENTO

Finalmente se hizo oficial el nombramiento de Rodolfo Gómez Cervantes como encargado del despacho de la delegación región suroeste de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG), con cabecera en Irapuato, en sustitución de Gabriel Espinoza quien, como se sabe, renunció al cargo. Gómez ha sido funcionario municipal y también síndico del Ayuntamiento.

LAS CLASES

Tiene la enorme responsabilidad del posible regreso a clases presenciales en la región, pese a que ha habido opiniones de científicos que dicen que es de altísimo riesgo exponer a los educandos a un posible contagio, toda vez que nos enfrentamos a una tercera ola de coronavirus.

IMPEDIMENTOS

A nivel estatal, por ejemplo, otro de los impedimentos del regreso a clases presenciales es que muchas escuelas no están en condiciones pues, durante el pasado confinamiento, fueron vandalizadas, saqueadas, destrozadas incluyendo jardines de niños en los que se robaron el cableado eléctrico, la tubería, las puertas, los muebles de baño, el teléfono y por lo tanto carecen de internet, de energía eléctrica y de agua potable.

SIN REPARACIÓN

Es falso, nos dicen, que hayan sido reparadas. Además, en las elecciones del pasado 6 de agosto, varias de las escuelas fueron utilizadas como casillas para las elecciones y fue el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato los que tuvieron que hacer algunos arreglos básicos. De ese tamaño. Entonces ¿cómo quieren regresar al aula?

EL ZAPOTILLO

Una más que la “cuatro te” les aplica a los guanajuatenses, en este caso a los leoneses, al negarles el derecho a obtener agua de la inconclusa obra de la presa El Zapotillo. El tabasqueño dijo que este proyecto está descartado en su régimen, porque no es la intención inundar los poblados Tamacapulín, Acasico y Palmarejo, con lo que dejaría a la ciudad de León sin agua de esa potencial reserva.

MADRUGUETE

El exgobernador Miguel Márquez Márquez ha dicho que con esa decisión “madrugaron al gobernador Diego Sinhue”, a quien pide defender el decreto de 1995 en el que se garantiza que el agua de esta presa llegaría también a León. Lo curioso de todo este asunto es que ni hay presa, ni hay agua, y las partes ya están enfrascadas en una controversia y peleándose.

LA VACA

Están como aquel campesino que va platicando con su mujer y su niño diciendo que comprará una vaca para que dé leche y venderla y para que tenga un becerro. El niño, muy contento, dice que sí y que él va a montar al becerrito. El papá le da sus coscorrones diciendo indignado: “¡No, pendejo! ¿No ve que lo va a derrengar? Todavía ni vaca tenían y ya le había dado sus sopapos. Así nuestros gobernantes.

LAS CALLES

La declaración del director de obras públicas municipales respecto a que en Irapuato hay por lo menos tres mil calles que requieren pavimentación, deja las cosas muy claras y en la realidad a la ciudad. Si le ponemos números y pensamos en un aventurado cálculo de, digamos, un millón de pesos por calle, se requerirían la friolera de tres mil millones de pesos para resolver este grave problema de la ciudad.

DIMENSIÓN

Este monto nos muestra la verdadera dimensión del problema, y ya con esos datos nos damos cuenta de que aquellas metas de pavimentar cien, doscientas o trescientas calles nomás son un pequeño dulcecito ante el monstruo que significa la falta de pavimentación en vialidades de Fresópolis. Así que si las próximas administraciones municipales pretenden ya no digamos eliminar, sino tan solo disminuir un poco el problema mencionado, pues tienen que dedicar cantidades suficientes en cada presupuesto, porque a este número de calles sin atender faltaría sumar las calles de las comunidades rurales, que podrían ser un número muy similar, o sea que el problema se duplica.

¿NO QUE YA?

¿No que ya había pagado? Al menos eso dijo el entonces secretario del ayuntamiento Javier Alcántara pero resulta que el expresidente Mario Turrent supuestamente paga el saldo que adeudaba a la presidencia por el viejo asunto de la Transa Esa… no, perdón, de TRAESA, donde de acuerdo al juicio correspondiente, resultó culpable y tuvo que pagar el menoscabo que sufrió la administración municipal en la operación mencionada.

LOS INTERESES

Seguramente le pensó dos veces el ex presidente municipal y decidió mejor pagar el saldo que debía antes de enfrentar al nuevo gobierno, aunque no pagó los intereses, que seguramente sumarán una buena cantidad, y esos sí se los deberá cubrir a la próxima administración, pero no dudamos los pagará religiosamente en cuanto se los exijan, no vaya a ser. El miedo no anda en burro.

ASESINATO

Otro colega periodista perdió la vida a manos de sicarios. Esto nuevamente en el peligrosísimo estado de Veracruz. El artero crimen ha despertado la indignación de la comunidad periodística y esperemos que pronto haya respuesta, esa sí, contundente… Y hasta la próxima…