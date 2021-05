ACONTECERES

FALSO MESÍAS

Si desde fuera del país los medios internacionales, como The Economist, lanzan severas críticas al presidente López Obrador eso significa que entonces los mexicanos no estamos mal y que el actual régimen definitivamente anda por los suelos. Llamarlo “falso mesías” causó la indignación del propio mandatario -y sus secuaces- que tildó al semanario británico de “majadero y grosero”.

DESPERDICIO

En México hay bastantes problemas que no ha sido resueltos. Este gobierno ha desperdiciado el tiempo en frivolidades en vez de dedicarse a solucionar los conflictos y los temas pendientes como la violencia, la polarización, la crisis económica, la pandemia, entre otros; lleva 2 años y medio al frente del ejecutivo federal y sigue culpando “a los de antes” de los males de la nación.

MENTIRAS

La inmensa mayoría de los morenistas están cortados por la misma tijera. Uno de ellos es Mario Delgado quien, en una visita a Tamaulipas, donde fue abucheado y corrido, asegura que su convoy fue retenido por hombres con armas largas que viajaban en una camioneta. Los videos no muestran a gente armada. La intención es clara: atacar al gobernador Francisco Cabeza de Vaca.

DISTRACCIÓN

Todo este teatrito, empezando por las mañaneras, sólo pretenden distraer la atención de los mexicanos de problemas tan graves como la escasez de medicamentos para el cáncer. Dicen que en un año han muerto más de mil 500 niños por falta de tratamiento. También es evidente la desesperación del morenismo y de su “mesías chafa” porque los números no les dan para las elecciones del domingo que viene. Ya les llegó la lumbre a los aparejos.

TRAGEDIAS

Nadie quiere que los salmantinos vuelvan a vivir los hechos del 31 de diciembre de 1994. Antes, los alcaldes tomaban posesión el primero de enero cada 3 años. En esa fecha, Salamanca experimentó momentos de violencia provocada por la inestabilidad emocional de supuestos militantes de izquierda y la falta de respeto a las autoridades electorales. El pueblo de Salamanca fue el que que pagó el terrible incendio a la Casa Municipal cuando entraría a tomar posesión como alcalde Agustín Marmolejo Valle.

PIROMANIACOS

Una escena verdaderamente trágica en la que hombres y mujeres que se decían de izquierda no aceptaban la derrota del entonces candidato Ernesto Prieto Ortega, por lo que decidieron incendiar el edificio de la Presidencia Municipal derivado de su impotencia. Así fue como encabezaron un mitin de protesta que terminó con el incendio de dicho inmueble y una grúa propiedad de Pedro Juárez.

DESTRUCCIÓN

La poca resignación o entendimiento para aceptar el resultado de la elección por parte de la “izquierda” salmantina, no sólo causó daños al inmueble público, también dio al traste con el pequeño patrimonio que un humilde ciudadano como Pedro Juárez, había construido con su familia. El primero de diciembre de 1994, cuando el entonces panista Juan Manuel González García, habría de entregar el gobierno al electo Marmolejo Valle, la izquierda fue en busca de violencia como si quiera obtener el triunfo mediante la agresión y la provocación. Fueron tiempos que seguramente Salamanca no quiere volver a vivir si la voluntad popular no favorece a ciertas corrientes políticas como morena por ejemplo, en la elección del 6 de junio. Nadie quiere volver a vivir esa pesadilla. Así se las gastaron en ese entonces y está latente el riesgo para la próxima jornada electoral.

VINO “ALITO”

¡Aleluya! ¡Por fin estuvo aquí “Amlito” Moreno Cárdenas, el timón del priismo nacional, para reunirse con sus candidatos y contados militantes a los que el CEN ha tenido abandonados desde que el PRI perdió la gubernatura hace 30 años. Estuvo en León y luego en la capital del estado -a la que por cierto llegó con casi una hora de retraso-, a un “encuentro con priistas de Guanajuato”. Llega “Amlito” demasiado tarde. Las encuestas ubican a sus candidatos nuevamente hasta el tercer lugar, si no es que hasta el cuarto sitio.

RECLAMO

Allá en León, la candidata a la alcaldía de Irapuato, Karen Guerra, hizo honor a su frase “Guerra con dignidad” al plantarse frente a su dirigente nacional y prácticamente echarle en cara ese desamparo, a diferencia del candidato leonés Juan Pablo López Marún, quien se dedicó a quemar incienso a su jefe político. La regidora con licencia le dijo a “Amlito” en corto que en Guanajuato lo requieren para dar resultados, “dimos la cara y requerimos que usted sea recíproco. No podemos estar solos”.

A TERMINAR

La candidata fresera externó que va a terminar su campaña como un activo político construido durante casi 60 días de campaña en los que ha recibido la solidaridad de mucha gente. “Terminaré mi campaña como Karen Guerra”, le espetó, dando a entender que ella no va a declinar a favor de nadie. “Estoy segura que eso es suficiente para un resultado decoroso en un partido que me dejó casi sola”.

SOLOS

Durante su intervención en el evento, la candidata dio una vez más muestra de su oratoria e inteligencia. “En Irapuato daremos cuentas porque lo estamos haciendo de corazón. A pesar de los pesares vamos a sacar este proyecto. Quiero que sepas después de esto que también nosotros estaremos solicitando que en Guanajuato se nos atienda a través de la dirigencia nacional. No podemos estar solos, no podemos y no debemos, los estados en oposición necesitamos de nuestra dirigencia de manera permanente”. Muchos aplausos. Moreno Cárdenas, sin embargo, pasó de noche.

POLARIZACIÓN

La ratificación de Ruth Noemí Tiscareño Agoitia como candidata a diputada local plurinominal por parte del Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG), sólo ha venido a echar más leña a la hoguera a la inconformidad de mujeres priistas guanajuatenses que se sienten desplazadas por una persona originaria de San Luis Potosí.

MARGINADAS

Durante años, ellas han hecho el trabajo político y de partido para alcanzar una candidatura, pero a la hora de la verdad son marginadas. Ante ello, anuncian que volverán a impugnar la resolución del TEEG reavivando el encono y divisionismo al interior del ex partidazo en pleno proceso electoral. Lo mejor sería que Ruth renuncie y permita que una mujer priista guanajuatense reciba esa oportunidad.

JORNADA VIOLENTA

Considerado como “la madre de todas las elecciones”, el actual proceso electoral 2020-2021 se ha teñido de rojo escarlata, se ha ensombrecido ante los constantes hechos de violencia en contra de candidatos y candidatas en diversas regiones del país, incluyendo a Guanajuato, desafortunadamente. El asesinato de Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, y el ataque a balazos contra la candidata a diputada local por el distrito XXII con cabecera en Acámbaro, Saraí Figueroa Ramírez, no tiene precedentes.

CONSTERNACIÓN

Estos dos hechos han consternado a la sociedad y a la clase política de la entidad y del país. El cobarde crimen contra Alma Barragán, una entusiasta mujer, empresaria, buena madre de familia y quien punteaba en las encuestas vino a enrarecer aún más el ambiente político tan deteriorado por la polarización emanada desde el púlpito de Palacio Nacional. Se sabe que más de 500 candidatos a puestos de elección popular en el país han sido agredidos, amenazados, secuestrados o asesinados.

INDIFERENCIA

La indiferencia de López Obrador es aberrante y sumamente cuestionable porque su estrategia de “abrazos, no balazos” no ha funcionado. Veracruz, Guanajuato y Guerrero son las entidades con más violencia. De acuerdo a la consultora Etellekt, el proceso electoral 2021 es ya el segundo más violento desde el año 2000, pues el número de políticos y aspirantes asesinados es 29.5% superior a las 61 víctimas mortales de las elecciones intermedias del 2015.

AGRESIONES

Las agresiones globales como homicidios dolosos, amenazas, privaciones ilegales de la libertad, robos, intimidaciones y otros delitos hasta el 30 de abril superan en 64% las cifras de violencia que se habían presentado en el mismo periodo del proceso electoral 2017-2018. La mayoría de las víctimas mortales eran opositores al actual régimen.

6 DE JUNIO

Dentro de una semana serán las elecciones para elegir 500 diputados (de mayoría y pluris) federales, 15 gobernadores, mil 63 diputados de 30 Congresos locales incluido el de Guanajuato, mil 926 ayuntamientos de 30 entidades. En Guanajuato vamos por 15 diputados federales, 22 diputados locales y 46 ayuntamientos. A la fecha no se ha dicho qué se va a hacer para blindar los comicios el 6 de junio.

SIN ESTRATEGIA

Sólo ha habido declaraciones en el sentido de que “estará garantizada la tranquilidad y la paz” el día de los comicios, sin dar a conocer qué protocolo debemos seguir los electores, los candidatos, los partidos y las autoridades electorales en caso de violencia. No obstante, todos debemos salir a votar

PROTAGONISTA

En el pasado pleno del Congreso local llamó la atención la activa participación de la diputada Magdalena Rosales Cruz, coordinadora de los diputados de morena, quien constantemente ataca y crítica toda acción que ocurre en Guanajuato, pero no reconoce que a nivel nacional la que gobierna es morena y que en muchos de los temas hay una coparticipación federal para resolver asuntos de los que ella se queja.

AGUA A SU MOLINO

Aprovecha, además, la más alta tribuna del Congreso como legisladora local, para hacer campaña ahora como candidata a diputada local por Guanajuato capital (¿no que es de Celaya?) y aunque definitivamente tiene todo el derecho y la libertad de expresión, la verdad es que vuelve aburridos los jueves de cada pleno, entre dimes y diretes, en donde pretende imponer a los guanajuatenses su verdad y razón.

¿3 DE 3?

Es curioso, sin embargo, que alguien que dice defender a ultranza la transparencia y combatir la corrupción, haya decidido no hacer pública su declaración 3 de 3 como candidata y no haya solicitado licencia al cargo de legisladora, aunque sabemos que la ley no la obliga, pero por congruencia otros diputados y diputadas que van por la reelección, sí se separaron del cargo para hacer campaña. Pero vemos que, por servir a dos amos, la legisladora podría estar fallando a la hora de legislar.

PAJA EN EL OJO AJENO

A la congresista también se le olvida que forma parte del Congreso local, al hablar en las sesiones del pleno de temas como corrupción, inseguridad, falta de transparencia, cuando sería muy bueno que ella misma señalara cómo estos lastres han imperado en el gobierno federal, en materia de salud, en el uso de recursos públicos, en las obras caras y mal planeadas, en los malos manejos de los programas federales, etc.

TEATRITOS

No es “armando teatritos” como se solucionan los problemas que afectan a Guanajuato; para ello se requiere de unidad y sobre todo de la colaboración del presidente de México, con quien seguramente tiene una buena comunicación. ¿Cuándo verán los guanajuatenses a la federación trabajar por ellos y solucionar los problemas que nos aquejan? No todo puede quedar en un montaje disfrazado de buenas intenciones… Y hasta la próxima…