ACONTECERES

VIOLENCIA

No cayó nada bien a Guanajuato el hecho de que el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, José Antonio Ortega, haya revelado, en plena ebullición electoral, que las ciudades de Celaya e Irapuato se encuentren dentro de las primeras a nivel mundial como “las más violentas”. La ciudad cajetera, según el CCSPyJP, se mantiene en primer lugar del globo terráqueo y la capital de la fresa en el quinto sitio, es decir, las que registran más homicidios por cada cien mil habitantes.

NO HAY PEOR CIEGO…

Estos datos, estas cifras, deben llevar a la reflexión y no a reacciones viscerales con las que incluso descalifican a los medios de comunicación por publicar información de lo que, se supone, es una fuente fidedigna, tan es así que la noticia se publicó a nivel internacional. Es el problema de los gobernantes que viven en su mundo de fantasía, mal asesorados por quienes los rodean y que se niegan a ver la realidad que es muy diferente a la percepción.

BRAZOS CRUZADOS

El más ecuánime fue el gobernador Diego Sinhue Ramírez Vallejo quien considera que se debe tomar en cuenta si el informe de José Antonio Ortega no está incluyendo los homicidios dolosos. Lo que sí es un hecho es que, pese a la llegada de cientos de soldados a territorio guanajuatense, pese a tener la 16va Zona Militar y la XII Región Militar, la delincuencia organizada sigue operando a sus anchas. La Federación no tiene una estrategia para mitigar el impacto de la inseguridad, de los delitos del fuero federal, que le competen.

MORTÍFERO

Los especialistas atribuyen la barbarie a que los grupos criminales se disputan feroz y sanguinariamente barrio por barrio, calle por calle, cuadra por cuadra por el control de los mercados para la distribución y venta de estupefacientes. La captura de José Antonio Yépez “El Marro” no trajo la tan anhelada paz. Por el contrario. La violencia se recrudeció. La táctica de la 4T de “abrazos, no balazos” se fue desde un inicio a la basura. Guanajuato, un estado con los mejores resultados económicos a nivel nacional, es rehén de las bandas criminales y más desde que llegó la 4T al poder. ¿Casualidad?

IMPUNIDAD

Para José Antonio Ortega “México es el epicentro de la violencia mundial homicida”. La impunidad roza niveles de asombro, dice; agrega que muchos de los crímenes no se investigan o se investigan mal y, además, “se necesita cambiar la política, investigar, perseguir, judicializar y obtener sentencias condenatorias. La impunidad y la corrupción son las claves de la violencia en este país”, dijo. Y tiene razón. ¿Cuántos peces gordos han caído durante el lopezobradorato? ¿No dejaron libre a Ovidio Guzmán El Chapito? ¿En que país del mundo se ha visto que un presidente vaya a besarle la mano a la matriarca de un cártel?

GOLPE DE ESTADO…

Es eso, definitivamente. Quien pasa por encima de la Constitución Política de México, está incurriendo en un golpe de estado propio de las dictaduras bananeras y eso es lo que aconteció con la aprobación, por parte del Senado y de los diputados morenistas y sus rémoras, de un artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con el que pretenden ampliar dos años más el mandato de Arturo Zaldívar Lelo de la Rea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ADVERTENCIA

Y aunque la inmensa mayoría de los juristas, académicos, especialistas, investigadores coinciden en que esa medida es anticonstitucional, podría pasar a segundo término si no se profundizara en las siniestras intenciones de la cuarta “transformación”: buscar la extensión de mandato de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República o bien su reelección.

DECEPCIONADO

Hasta Porfirio Muñoz Ledo, quien había considerado a amlo como “el iluminado”, “el hijo laico de Dios”, “el místico”, “un cruzado”, etc., etc., se volvió uno de sus mayores críticos al oponerse al “insensato proyecto de violar la Constitución Política del país”. Bien pronto se decepcionó de su ídolo. México no está en riesgo de una dictadura. Ya está en la dictadura. Por eso los llamados de colectivos, organizaciones, mexicanos, empresarios a salir a votar este 6 de junio. El voto es la mejor arma contra émulos de Hugo Chávez.

CAMPAÑAS EN LEÓN

Esta semana arrancaron las últimas campañas. Los candidatos a diputados locales fueron los últimos en iniciar sus actividades proselitistas el pasado 20 de abril, porque así lo ordena la ley. El PAN eligió la campaña de Aldo Márquez como estandarte de banderazo, pues a Las Joyas de León se dieron cita los dirigentes de la plana mayor blanquiazul encabezados por Marko Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional; y Román Cifuentes, presidente del Comité Ejecutivo Estatal.

MORENAVIRUS

También asistieron la candidata a la presidencia municipal de León, Alejandra Gutiérrez, y Antonio Guerrero, dirigente municipal. El líder nacional de los azules dijo que "hoy estoy aquí porque Aldo me ha invitado al arranque de su campaña, pero también al arranque de 22 distritos locales para el Congreso de Guanajuato. ¿Cuál es el tema aquí, señoras y señoras? Que no podemos permitir que la mancha destructora de la 4T venga e invada a Guanajuato, ¡No podemos permitir que el morenavirus venga y contagie a Guanajuato!". Por su parte, el ex subsecretario de Desarrollo Social y ahora candidato afirmó que “¡Guanajuato, León y el V Distrito seguirán siendo azules, seguirán siendo panistas!".

ARREPENTIDO

Acá en Irapuato las candidatas y candidatos a la presidencia municipal siguen echados para adelante. La puntera Lorena Alfaro Arredondo se aleja más de su segundo perseguidor; candidatos como el independiente Víctor Saavedra, va a contra corriente pero con fuerza. De otros no se vislumbra gran cosa e inclusive en redes sociales dicen que el ex independiente Ricardo Castro está a punto de tirar la toalla. “No recibo apoyo de Redes Sociales Progresistas. Estoy a punto de dejar la campaña y sólo me resta esperar que empresarios me apoyen”. ¿Fake news?

SE POSICIONA

Allá en León, nos informan que Ale Gutiérrez se posiciona a la cabeza de las preferencias electorales rumbo a la Presidencia Municipal de León. Ya en dos encuestas serias, tanto en la de Inmersa Marketing como en la de Campaings & Elections, la ventaja de 2 a 1 es muy marcada y contundente. Todo apunta a que Ale está en franco crecimiento, mientras su más cercano opositor, Ricardo Sheffield Padilla, ya llegó a tope. Tan complicada la tiene el representante morenista que ha tenido que sumar a sus videos y a sus eventos a su esposa Renata Arévalo.

PROMOCIÓN

Uno de los signos que despertó malos augurios en el equipo del ex panista, ex alcalde y ex titular de Profeco fue la visita relámpago a Salamanca de López Obrador, quien acudió a supervisar la refinería. La 4T sabe que es mejor que venga AMLO a una plaza estratégica con alta rentabilidad, como es la ciudad petrolera, que en términos de sondeos tiene más alta competitividad, que la región zapatera, donde nomás lo números, ni la esperanza les dan.

IP MOLESTA

Y eso también se percibe en el sector empresarial, en donde hay reuniones de cámaras, donde reciben a Sheffield por compromiso, pero siguen molestos porque el gobierno federal no dio ni un peso a las empresas para apoyarlas durante la pandemia. Pese a ello, los industriales hicieron un enorme esfuerzo para no paralizar sus empresas ni despedir a sus trabajadores, en la medida de lo posible. Se las deben.

¿REBELIÓN?

Parece que a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) empieza a sentir los síntomas del inicio de su fin como el gigante de los sindicatos en México, y como muestra un botón: los empleados de la armadora de autos más grande del estado, la General Motors, ya no están de acuerdo en que esa central obrera los represente y hace algunos días se debía llevar a cabo la elección para que los obreros decidieran al sindicato que los debe representar, llevándose la vieja central obrera la sorpresa de que la mayoría ya no los quiere y al parecer han decidido cambiar de sindicato.

RATÓN LOCO

Y al ver los dirigentes que de plano perderían la elección, utilizaron sus viejas prácticas que antes les daban excelentes resultados, sí, esas que todos conocemos, como las de votar a mano alzada, la de votar enfrente de los dirigentes para presionarlos, la de rellenar urnas, pérdida de urnas, destrucción de boletas, etc., sólo que en esta ocasión la Secretaría Federal del Trabajo envío supervisores y, pues, pasó lo que tenía que pasar ante tantas arbitrariedades, o sea, se anuló la elección y se programará más adelante.

MUERTE ANUNCIADA

Los sindicatos “rebeldes”, los contrarios, los que por años han tratado de ganarles a los sindicatos tradicionales, por fin empiezan a obtener triunfos por aquí y por allá, y más ahora con la modificación al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, en donde el aspecto laboral cobró mayor importancia en beneficio de los empleados, pero los sindicatos de la vieja guardia no están de acuerdo, ya que siempre han ido de la mano de los patrones. Los Hugos Varelas, los Carlos Aceves y otros deben de estar sufriendo y sudando en frío ante este primer tropiezo en Guanajuato de la otrora poderosa central obrera. ¿Es el inicio de su fin? Mientras sea en beneficio del trabajador. ¡Qué falta haces, Fidel Velázquez!

DISCIPLINA HITLERIANA

Resulta casi indignante la disciplina en todos los partidos, en donde la militancia y sus actores principales hacen mutis ante hechos escandalosos o vergonzantes en sus instituciones, pero casi nadie dice ni pío por miedo a las consecuencias que les puede traer una crítica a lo que hacen sus dirigentes. Caso concreto en el Partido Revolucionario Institucional, con la nominación de la potosina Ruth Noemí Tiscareño Agoitia como ocupante del número uno de la lista de diputados plurinominales al Congreso del estado de la tuna, perdón, de Guanajuato.

SUMISOS

Caso en el cual el número de priistas que han manifestado su inconformidad ha sido muy, pero muy escaso; una que otra voz como la de José Huerta Aboytes (pero cuando le tocó a él la suerte, no dijo nada); del “retirado” tricolor Francisco Arroyo; del regidor Gerardo Padilla en Irapuato; el ex candidato celayense Javier Contreras; y el pequeño grupo de mujeres priistas que en Guanajuato protestaron por la vergonzante decisión tomada por el PRI nacional, pero fuera de estos y alguno que otro por ahí, nomás nada, todos calladitos.

MIEDOSOS

O también tenemos el caso de morena con el candidato guerrerense Félix Salgado Macedonio, personaje impresentable para cualquier partido, pero como López Obrador lo apoya, pues son muy escasas las voces de morenistas que se oponen a esa candidatura, ya que pocos se atreven a oponerse al gran tlatoani, al gran dictador macuspano. ¿Y el caso del PAN? Nos referimos a que dicho partido hizo alianza electoral con el PRI y con el PRD en una decisión que muchísimos panistas de los puros casi vomitaron, pero la mayoría se quedó calladito, salvo uno que otro, pero casi todos hicieron mutis, porque no quieren tener problemas al interior de su partido.

LOS ANIMADOS

¿Quiénes son los que se animan a hablar y a criticar las decisiones de las dirigencias y que en ocasiones ayudan a que haya un contrapeso en los partidos? Pues aquellos militantes que no dependen económicamente de la política, aquellos que no andan a las caiditas, aquellos que ya están cansados de su partido, los que ya bailaron mucho y no tienen nada que perder, etc. Y como esta situación la tienen perfectamente medida las dirigencias nacionales y estatales, pues hacen y deshacen a su antojo, tienen el campo libre y reparten algunas migajitas, pero el plato fuerte siempre es para ellos. Si no, pregúntenle a Amlito

Moreno.

SEMBLANTEO

Y para esto, ¿cómo van las campañas en Irapuato? Pues hay de todo, como en botica, desde las que lucen mucho, hasta las que sólo se limitan a visitar a los vecinos de su colonia y párale de contar; desde las que se les nota el dinero que traen, hasta las que no tienen ni para las camisetas del equipo. En fin, nada nuevo, pero lo que sí se nota a leguas es lo que habíamos comentado hace algunas semanas, es decir, los candidatos quieren hacer las campañas tradicionales, las de concentraciones de personas que les aplauden, les echan porras. Les ha faltado más creatividad para despertar el interés del electorado…

LA PANDEMIA

Mientras en Guanajuato funcionarios de la Secretaría de Salud, en la conferencia de prensa de los viernes, informaban que seguimos en semáforo amarillo, sus contrapartes de la federación anunciaban con bombo y platillo que Guanajuato cambia a semáforo verde. Todo esto está causando confusión y más ante el inminente regreso a clases presenciales, pero también se corre el riesgo de que se relajen las medidas y rebrote el coronavirus con más fuerza. Ahí están las nuevas variantes de Covid que han sido descubiertas, más contagiosas y más letales. ¿A quién le hacemos caso? Es evidente que les falta comunicación y consenso… Y adiós…