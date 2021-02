ACONTECERES

CONGRESO

Por causas totalmente involuntarias, el Congreso del estado se queda con 35 de 36 diputados por razones de todos conocidas: el lamentable deceso de la diputada Beatriz Yamamoto, quien era suplente de la ahora candidata del PAN a la presidencia municipal de León, Ale Gutiérrez. Esta desafortunada ausencia, que ha causado consternación entre la casta política guanajuatense, se suma a la del también diputado panista Juan Antonio Acosta Cano, muerto de manera trágica en el municipio de Juventino Rosas.

AJUSTES

La muerte, pues, se ha enseñoreado en la Legislatura guanajuatense; sin embargo, las actividades deben de seguir y en la bancada del partido mayoritario que lidera Jesús Oviedo han tenido que hacer algunos ajustes para suplir esas desapariciones. Hay que mencionar, además, que las diputadas Lorena Alfaro y desde luego Ale Gutiérrez tuvieron que separarse del cargo para ir a contender en el proceso electoral.

SUPLENTES

Por ese motivo se convocó a los suplentes: Ma. del Rocío Jiménez Chávez y la referida Betty Yamamoto, en ese orden, así como José Luis Vázquez Cordero, suplente de Acosta Cano, quienes rindieron protesta el pasado 28 de enero.

Morena, sin embargo, lucra políticamente con el sentido deceso de la diputada Yamamoto. En relación a este último caso, en tratándose de la diputada suplente, ante su deceso la curul de Alejandra queda totalmente vacante. Quizá pudiera cubrirse convocando a una elección pero la ley es muy clara.

ES SU ESENCIA

El diputado morenista Raúl Márquez Albo ha sido sumamente cuestionado porque ante la muerte de Betty ha tratado de lucrar políticamente para grillar a la ahora candidata a la alcaldía leonesa Alejandra Gutiérrez y así llevar agua a su molino; Márquez pretende que ella deje la candidatura y regrese a su curul o que si no, que se realicen elecciones extraordinarias para completar los 36 diputados locales.

IGNORANCIA

Su ignorancia de la ley demuestra el nivel de ciertos legisladores que dicen representar al pueblo. La misma norma electoral establece que si ya inició y va avanzado el periodo ordinario de sesiones de la Legislatura, el cual comenzó desde el 25 de septiembre del año pasado, no se puede convocar a elecciones extraordinarias cuando falten los diputados propietario y suplente, respectivamente, como en este caso sui géneris.

LUCRA

También se le olvida que estamos en pleno proceso electoral en el que, además de la renovación de los 46 ayuntamientos, también se elegirán (o reelegirán) diputados locales y federales. Lo que es hacerle al cuento. Esa es la esencia de la cuarta “transformación”. Lucran con la muerte y con las vacunas –que ni existen- contra el coronavirus. Hay que tener tantita vergüenza. En fin. Ya ni llorar es bueno.

PRESIDENTE

El diputado local irapuatense Víctor Zanella Huerta, ha sido elegido presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización de la Cámara de Diputados, cargo que ocupaba precisamente Alejandra Gutiérrez. Sin duda es un gran logro para el joven legislador pues asume la titularidad de una de las comisiones legislativas más importantes del Poder Legislativo.

CONFIANZA

Sobra decir que Zanella ha demostrado capacidad, experiencia, talento y ha dado resultados lo que le ha valido ganarse la confianza del líder parlamentario de su bancada y de los congresistas blanquiazules. De hecho, no es nada nuevo para Víctor puesto que ya tiene la experiencia de haber sido presidente de la Comisión de Hacienda del ayuntamiento de Irapuato en el trienio 2015-2018 (y vocal de la Comisión que ahora encabeza), lo que le valió ser mano derecha del alcalde Ricardo Ortiz.

ISAAC PIÑA

Algunos exalcaldes de la ciudad de Salamanca consideran que el candidato panista a la presidencia municipal, Isaac Piña Valdivia, es el mejor perfil para los salmantinos, además de ser una persona con capacidad, experiencia, honestidad probada y buena fama. El extitular de la CODE en Guanajuato empieza a permear políticamente entre el electorado y ya prepara armas para el arranque de las campañas, una vez que el consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) ratifique la candidatura.

HONESTIDAD

Al respecto, Samuel Alcocer Flores ha dicho que Piña será “un gran alcalde” si tiene la preferencia de los salmantinos. Su principal divisa es su honestidad, entre otras virtudes. En Salamanca se considera que es necesaria la alternancia. El PAN con Isaac Piña tiene la oportunidad de demostrar al electorado que sabe gobernar, al postular a perfiles con alta capacidad.

RESOLUCIÓN TEEG

Resulta que el morenista Ernesto Prieto Gallardo se salió con la suya. El Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato (TEEG) falló a su favor. El todavía diputado local interpuso el juicio ciudadano TEEG-JPDC-70/2020 en contra de la resolución de la Comisión Nacional de “Honestidad” y “Justicia” de morena, por haberlo sancionado con la suspensión de sus derechos partidistas por un plazo de seis meses.

GANA JUICIO

Uno de los argumentos de “Ernestillo” –quien ha participado en sesiones del Congreso desde su automóvil- fue que no fue llamado a comparecer ni se le notificó la resolución de la CONAHOyJU, etc., etc. En este sentido, el TEEG declaró fundados los argumentos, por lo que determinó revocar la resolución de dicha comisión morenista a la que ordena reponer el procedimiento -en caso de incumplimiento, se impondrá una multa equivalente de hasta 5 mil UMAS-, además de que debe restituirle a Prieto sus derechos y prerrogativas como militante. ¡Y va por la dirigencia estatal!

GROSERO Y TRISTE SHOW

Es increíble lo que tiene que hacer la “Cuatro Te” para tratar de tapar la gran tragedia que representa la pandemia del coronavirus con sus miles de muertos y millones de contagiados, además de la ineptitud del subsecretario Hugo López Gantinflas; ahora con el tristísimo y ridículo espectáculo de la “inauguración” de una pista del aeropuerto de Santa Lucía o “Felipe Ángeles”; y decimos tristísimo porque es una grave ofensa y burla al pueblo de México, incluyendo al pueblo bueno y sabio, como dice el régimen.

PARODIA 4T

Para empezar, la pista donde aterrizó el avión de la Fuerza Aérea no es nueva, los enterados dicen que hace dos o tres años esa pista se reconstruyó, por lo que entonces ya existía y si acaso sólo se hizo una ampliación de la misma; luego, la otra gran pantomima la que hicieron con tres aviones comerciales que también habían aterrizado, cuando esas aeronaves iban sin pasajeros y los dueños de esas líneas aéreas sólo se prestaron al show presidencial de manera grotesca.

¿HISTÓRICO? JAJAJA

¡Ahhh!, pero los integrantes del gabinete, los morenistas y la chairiza dijeron que era un “día histórico”. La “pista” ni siquiera estaba limpia y barrida, ya no digamos con los señalamientos que obliga la aviación internacional, sin los cuales obviamente nunca podría haber vuelos comerciales. Falso que sea el mejor aeropuerto “de la galaxia”. Sus instalaciones parecen bodegotas Aurrerá.

TRAICIÓN EN EL PAN

No es la primera vez que se dice que el exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez le juega chueco a su partido el de Acción Nacional. Recientemente se habló de que operaría para Movimiento Ciudadano (MC) en Guanajuato, aunque sorpresivamente dio un giro de 360 grados para pintarse de tricolor... en el estado de Nuevo León, pues se ha convertido en el “operador político” del candidato del PRI al gobierno del estado Adrián de la Garza Santos, poniéndole el pie al candidato blanquiazul Fernando Larrazábal. La reacción de los blanquiazules regiomontanos no se hizo esperar y están exigiendo “expulsación” para Oliva.

TIMIDEZ

En Guanajuato, el presidente del CDE del PAN, Eduardo López Mares, se vio un poco tímido al pedirle al “indiciado” que reconsidere su postura, además de que se está analizando si merece una sanción (¿¿¿???). Además el irapuatense dijo que buscar alianzas o coaliciones corresponde a las dirigencias nacional y estatal en este caso y no a cualquier hijo de vecino. Bueno, así tal cual no lo dijo.

DESAGRADECIDO

López Mares fue enfático al declarar que “los panistas que han elegido trabajar por la democracia desde la trinchera de Acción Nacional, lo hacemos por convicción y compromiso, no por intereses de grupo, económicos o por algún cargo” (ahí te hablan, Cifuentes). Pues ya han transcurrido varios días y parece que el jurídico del blanquiazul duerme el sueño de los justos; no se necesita tanta jurisprudencia para determinar que Oliva se pasó los estatutos y reglamentos azules por el arco del triunfo, que meditó muy bien lo que está haciendo para hacerlo y que ya no le interesa continuar en Acción Nacional, el partido que le dio la oportunidad de dejar de ser un periodista pobretón. La verdad.

YA SE TARDÓ

Es hora de que la comisión disciplinaria –o como se llame- de Acción Nacional proceda de inmediato para que aplique una sanción ejemplar y sirva de ejemplo a todos aquellos panistas que traicionan a su partido. El mismo López Mares dijo que, si hay panistas que ya no quieren continuar como militantes y desean irse a otro partido, las puertas están abiertas de par en par, aunque no necesita decirlo porque los tránsfugas se van sin decir adiós ni agradecer nada.

BATEAN A RICHO

El mismo órgano jurisdiccional dio cuenta del juicio TEEG-JPDC-02/2021 promovido por Ricardo Castro Torres en contra del oficio SE/176/2021 emitido por la Secretaría Ejecutiva del IEEG, como respuesta a su solicitud del 19 de enero de este año, relacionada a que le fueran admitidas las cédulas de respaldo ciudadano (firmas ciudadanas, pues) para la postulación de su candidatura independiente a la presidencia municipal de Irapuato. El Tribunal declaró infundados los agravios que aludió Richo y le dio carpetazo a su asunto. Por lo mismo, al no reunir las suficientes firmas, no podrá contender en las elecciones. No estaría de más tener tantita humildad.

TELENOVELA DE MORENA

En morena de Irapuato siguen deshojando la margarita respecto a la definición del candidato a la presidencia municipal. Hasta donde se sabe, ya solo quedan dos aspirantes: los recientes expriistas José Aguirre y Gerardo Zavala -este, con más tablas- quienes seguro ya se acabaron sus uñas de tanto mordérselas; y es que ya duró mucho el tiempo de la incertidumbre y, lo peor, todo indica que aún tardará un mes más o menos. ¿Aguantarán la presión?

PADRINAZGOS

Hay quien afirma con seguridad del 100 % que ya se impuso el “padrino” de Zavala Procell es decir, Ricardo Shefield, amigo por cierto de Gerardo Sánchez García, a su vez también “padrino” de Zavala, pero por el otro lado hay quien también asegura que ya le dieron la certeza al “padrino” de José Aguirre, es decir, Miguel Ángel Chico, aunque los simpatizantes de Zavala dicen que a Miguel Chico ya le dieron su premio con la candidatura a la diputación federal, por lo que al parecer la balanza ya se inclinó por el lado del expriista Zavala.

LA MADRINA

Si llega a la candidatura José Aguirre, sería su primera incursión en la política como candidato propietario y, en el caso de Gerardo Zavala, sería la tercera o cuarta (ya perdimos la cuenta) y todas perdidas y en la búsqueda de la presidencia municipal seguiría con su impresionante récord. Pero hay otro aspirantes que no quita el dedo del renglón. Se trata de Eduardo Ordóñez quien está siendo “amadrinado” por la senadora Antares Vázquez quien dijo haberse reunido con su amigo Ordóñez. “Él me comentó que ya se registró para contender por la candidatura de morena”. Es tiempo de un cambio profundo de Irapuato”..., dijo. Tal vez pero... ¿Con los mismos de siempre? Y hasta la próxima...