ACONTECERES

FIASCO

Es un rotundo fracaso la jornada nacional de vacunación contra el coronavirus que realiza el régimen federal. Los biológicos que han sido adquiridos en el extranjero, han resultado insuficientes. Los 130 millones de habitantes podrían quedar inmunizados pero hasta dentro de cuatro años si bien nos va, si no es que más tiempo. Los porcentajes de vacunación son ínfimos para lograr una cobertura plena, en tanto que otras naciones más desarrolladas están cumpliendo con sus metas.

OPACIDAD

Tan sólo en el vecino del norte, el presidente electo Joe Biden ha anunciado que planea vacunar, durante los primeros cien días de su gestión, a 100 millones de estadounidenses y, además, ha determinado destinar 1.9 billones de dólares para combatir la pandemia. En México, sin embargo, se desconoce cuánto está invirtiendo el régimen cuatroteísta en la adquisición de las dosis, cuya distribución ha sido un estrepitoso fracaso, en tanto miles de mexicanos continúan enfermando y muriendo tanto en hospitales como en sus domicilios particulares.

INSUFICIENTE

A Guanajuato arribaron solamente 19 mil inyecciones las cuales están siendo aplicadas al personal médico y de enfermería, es decir, a aquellos que están en la primera línea de atención de pacientes con coronavirus; sin embargo, el secretario de Salud del estado, Daniel Díaz Martínez, ha dicho que esperaban por lo menos 22 mil. No obstante ello, la logística aplicada por la SSG ha sido exitosa pues en apenas dos días ya habían aplicado el 100 por ciento de las dosis. Se tienen informes de que otras instituciones como el IMSS, el ISSSTE, el hospital de PEMEX y de SEDENA no están teniendo los mismos resultados.

¿Y LOS PRIVADOS?

Otro detalle interesante es que los hospitales privados no han sido tomados en cuenta por parte del gobierno federal para la entrega de esos “medicamentos”; lo cierto es que la Covid-19 está más agresiva que nunca, crece exponencialmente el número de contagiados; las personas con enfermedades crónicas están en grave riesgo si se descuidan; tan sólo este viernes hubo ¡125 pacientes que murieron a causa de la peste nueva! A nivel mundial van más de 2 millones de personas muertas.

MORTALIDAD

Las cifras de mortalidad en México se dispara, la estrategia sanitaria de López-Gatell ha sido decepcionante y cada vez vemos cómo la enfermedad maldita acaba con la vida de familiares, amigos, conocidos, funcionarios públicos como fue el caso de José Luis Laguna Anguiano, quien fuera director de Desarrollo Rural del municipio de Irapuato, aunque no dicen si su deceso fue por causa de la Covid-19 pues sólo informaron que “estaba grave de salud”. La tormenta no amaina y seguimos sin hacer caso de las recomendaciones sanitarias.

100 MIL CASOS

“Si seguimos ese ritmo, si no hacemos todo lo que está en nuestras manos por cortar la cadena de transmisión, este mismo mes (enero) estaríamos rebasando los cien mil casos” en Guanajuato que ha roto el récord en cuanto a defunciones, ha dicho Díaz Martínez, además de que las cifras no son tan reales no por culpa de la SSG, sino que instituciones del Sector Salud como el IMSS no han reportado en tiempo y forma el número de casos, lo que altera los porcentajes debido al rezago de la información.

LAXITUD

Los hospitales públicos están a punto de colapsar mientras no se detenga la cadena de transmisión. Guanajuato se mantiene en color rojo pero vemos que pese a ello no se están aplicando restricciones enérgicas, hay laxitud de la autoridad, permisividad y se entiende desde el punto de vista de la activación económica, pero la gente seguimos como si nada, en la calle, en oficinas administrativas realizando trámites sin guardar el distanciamiento, en fiestas, en restaurantes, en reuniones familiares. Los estragos de los festejos navideños están a la vista. Y lo que falta.

BUROCRATISMO FEDERAL

Para empeorar la situación, los gobiernos estatales han tenido que enfrentarse a un burocratismo atroz en el gobierno federal para la obtención de vacunas, lo que complica el avance en la aplicación de los biológicos. No se está tomando en cuenta al Consejo Nacional de Vacunación el cual tiene la experiencia en la aplicación de biológicos en el país, pero ya sabemos que a esas instituciones la “cuatro te” las ve como adversarias, como neoliberales, conservadoras y llenas de corrupción sin que aporte una sola prueba.

SIN ESTRATEGIA

Se está partiendo de cero con una estrategia torpe y ridícula. Da la impresión de que en realidad se pretende que muera el mayor número de mexicanos posible, sobre todo aquellos adultos mayores que tienen una pensión, para que ya no representes otro gasto para la federación. Piensa mal y acertarás. Eso, sin embargo, sería criminal. La oposición, por su parte, sólo declara a lo tonto sin que se vea mayor acción de su parte. ¿Será porque tiene cola que le pisen y no quiere despertar la ira del “supremo y amado líder”?

¿SEMÁFORO ROJO?

Hay que aceptarlo. El semáforo rojo, al menos en Irapuato -y al parecer en la mayoría de la ciudades del estado- no es de un rojo intenso, más bien parece como anaranjado, incluso tirando a amarillo o a verde porque, como decíamos, a donde vaya usted se encuentra con lugares, si no llenos, sí con muchas personas: el centro de la ciudad, las plazas comerciales y no digamos restaurantes, mismos que en algunos casos –no en todos- no respetan los protocolos de salud, aceptan niños cualquier día de la semana y eso de que sólo pueden tener un porcentaje de ocupación, ni lo conocen, las mesas están muy juntas, sin mencionar al comercio informal, que anda como Pedro por su casa.

SATURADO

Si bien resultaría imposible que la autoridad pudiera revisar a todos y cada uno de los establecimientos, ¿en donde está la responsabilidad de los propietarios de los negocios y de los ciudadanos que siguen acudiendo como si no existiera la pandemia? Las cifras actuales espantan a cualquiera, cada día que pasa es superior en contagiados y en fallecidos al día anterior, como ya lo vimos; las filas donde venden oxígeno son interminables, los hospitales están llenos, en fin, nunca pensamos que veríamos esto, pero desgraciadamente lo ha provocado el coctél formado por la irresponsabilidad ciudadana, la necesidad económica de los negocios y la permisividad de las autoridades, aunque obviamente lo nieguen.

¿MORDAZA?

Cúmplase la ley en los bueyes de mi compadre, parece decir la “cuarta transformación” después de que el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) en principio había resuelto la cancelación de las ruedas de prensa mañaneras de López Obrador. Los morenistas de inmediato se rasgaron las vestiduras alegando que era una decisión que atentaba contra la democracia y la libertad de expresión (¿?), poco faltó para que se inmolaran en alguna plaza pública rociándose de gasolina y prendiéndose fuego.

PROPAGANDA

Las mañaneras, hay que decir, son un instrumento de propaganda política, de adoctrinamiento, por parte del inquilino de Palacio Nacional. Nadie niega que de vez en cuando hay información de impacto nacional, pero en términos generales sólo ha servido para polarizar a los mexicanos, para fomentar el odio y el rencor, para descalificar a medios de comunicación (a los que amlo ha tachado de “pasquines inmundos”) y a periodistas críticos. Ahora el inquilino de Palacio Nacional se queja de “censura”.

¿Y LA CONSTITUCIÓN?

Este espacio desde luego que está a favor de la libertad de expresión pero en un proceso electoral inédito como el que estamos viviendo, sí es necesario ponerles una mordaza a aquellos que ahora utilizan los recursos públicos para promocionar su ideología. Si el hombre más poderoso del mundo Donald Trump fue bloqueado por los dueños de las redes sociales, que no se pongan límites a uno menos importante. Por lo pronto parece que el INE está reculando.

FIRMAS

Los aspirantes a la candidatura independiente para contender por el Gobierno Municipal de Salamanca, van muy rezagados en la colecta de firmas de apoyo de los ciudadanos. Frente a la fecha fatal que del 31 de enero próximo -prácticamente sólo 21 días naturales- ambos actores políticos, uno más de perfil académico y menos conocido, no han logrado repuntar debido a la escasa participación de la sociedad que pudiera impulsar sus aspiraciones, amén de lo escrupuloso que está siendo el Instituto Electoral del estado de Guanajuato IEEG) en la validación de las rubricas.

SIN PRÓRROGA

El pasado miércoles 6 de enero, como un regalo del día de Reyes, el consejero presidente del IEEG, Mauricio Enrique Guzmán Yáñez dio a conocer que en relación a las ampliaciones de los plazos para que los candidatos independientes recaben los apoyos ciudadanos, fue una determinación del INE por motivos estrictamente pandemiológicos por lo que los aspirantes a una candidatura para integrar los ayuntamientos y para las diputaciones locales, terminarán el 31 de enero próximo.

SIN APOYO

El aspirants ex rector de la Universidad de Guanajuato (UG), José Manuel Cabrera Sixto, con una trayectoria importante en la UG y poco conocido en Salamanca ha logrado tan sólo dos mil firmas de apoyo, mientras que Juan Carlos González Muro, quien tiene el respaldo de un sector de militantes y simpatizantes panistas y que ahora optó por la vía independientemente, lleva reportadas unas mil 800 de un total de siete mil que deben reunir cada uno.

INSUFICIENTE

Además de la insuficiente procacidad operativa para recabar el total de firmas y los rigurosos requisitos del IEEG como la fotografía, copia de la credencial para votar y firma autógrafa, los aspirante enfrentan la problemas para recabar la rubrica digital por las dificultades técnica y que en la mayoría de los casos no son validadas. Pero además, Cabrera Sixto y González Muro cuentan básicamente con las mismas firmas, es decir que han acudido con los mismos ciudadanos en las mismas secciones electorales, lo cual invalidaría estas a uno de los dos o a ambos.

MORENA

Al interior de Morena hay hermetismo respecto de a quien estarán impulsando a las candidaturas a las diputaciones local y federal, así como la alcaldía, aunque ya tienen identificado a un personaje del medio empresarial desde la dirigencia nacional del partido rojo marrón encabezado por Mario Delgado. Sin embargo aún no quieren soltar la información para evitar que se les cebe la pirotecnia y pierdan la oportunidad de amarrar con este actor político que ha estado manejándose de manera muy discreta y con mucho habilidad.

SIN CUADROS

Habrán de esperar todos los aspirantes a la candidatura de Morena en Salamanca y, digo, los aspirantes porque por estrategia electoral será hombre el que contienda en el próximo proceso electoral. Aunque los que apostarán a jugársela por Morena no tendrán la alianza coyuntural con Partido del trabajo (PT) y Nueva Alianza, saben bien que será muy dificil que les quite la plaza Acción Nacional, el PRI o cualquiera de los dos independientes, estos en caso de que lograran su cometido. Lo que es un hecho es que morena no tiene cuadros.

REDES

En el nuevo partido Redes Sociales Progresistas (RSP) también están buscando un perfil ciudadano, que tenga buena presencia y que pueda lograr arribar al Gobierno Municipal y parece ser que están buscando al mismo personaje, el cual tendrá que definirse por una opción nueva en la que está detrás la siniestra maestra Elba Esther Gordillo o un partido fuerte y con un amplio margen de maniobra electoral en Salamanca como Morena.

¿SE VA CORAL?

Se sabe de manera extraoficialmente que RSP estaría impulsando además a la diputación federal a Coral Valencia, quien actualmente milita en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) -esposa del dirigente estatal Alejandro Manuel Soto Látigo- y que está considerada para contender por la alcaldía por el Revolucionario, aunque fuentes al interior de RSP lo han negado. En el caso de la diputación local estaría figurando en las papeletas electorales, Anselmo Conejo. FIN.