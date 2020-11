ACONTECERES

¡YOU ARE FIRED!

La mayoría de los estadounidenses y todo el mundo, estamos a punto de terminar con una terrible pesadilla de aquí a enero. Donald Trump tiene medio cuerpo fuera de Washington y con ello la humanidad se va a quitar un pesado lastre de cuatro años. Pepe Biden es virtualmente el presidente electo y Kamala Harris la vicepresidenta y aunque hay quienes dicen que más vale malo conocido que bueno por conocer, en este caso no aplica. “Trun” –así lo pronuncian en palacio nacional- tiene las horas contadas.

BYE BYE TRUMP

Finalmente está confirmada la estrepitosa derrota del republicano. Las cadenas de televisión norteamericanas empezaron a proclamar el triunfo de Biden como presidente electo del coloso del norte. En nuestro país debe haber regocijo, porque el sátrapa norteamericano se dedicó a insultar a los mexicanos a quienes nos tachó de violadores, asesinos, narcotraficantes, etc. “Empaca tus maletas, ¡estás despedido”!, ¡you are fired,! le estuvieron diciendo al todavía presidente quien sufre dolorosa derrota en su intentona reeleccionista. Lo peor, que ya sin la investidura presidencial, corre el riesgo de enfrentar procesos penales e ir a la cárcel. Falta, sin embargo, la confirmación oficial para declarar a Joe presidente.

QUE SE VAYA

Este resultado, que muchos esperábamos, se puede replicar en México en el 2022 y luego en el 2024. Los mexicanos tampoco queremos discursos de odio, no queremos funcionarios ineptos ni un gobierno de ocurrencias; hay descontento por la destrucción de las instituciones, por la escasez criminal de medicamentos para personas y niños con cáncer, por el cierre de guarderías, por los recortes presupuestales, por los ataques a los medios de comunicación, por el pésimo manejo de la pandemia, por los fraudes descarados como el de la rifa del avión presidencial, etc. Los morenistas ya deben poner sus barbas a remojar.

GOBIERNO TÓXICO

Precisamente de verdad que es impresionante el grado de insensibilidad que sigue mostrando el inquilino de palacio nacional hacia la tragedia que están sufriendo sus paisanos en Tabasco. Lo único que les ha dicho es que “vayan a las partes altas” porque van a continuar las inundaciones por el desfogue de una presa y por las lluvias. Si López Obrador no se ha tomado ni siquiera la molestia de hacer un sobrevuelo, ¡menos lo veremos recorriendo pie tierra las zonas de desastre! Que llegue pronto el 2024.

CÁMARA Y ACCIÓN

Con el regreso en el semáforo de amarillo a naranja, el sector de la construcción que había sostenido su crecimiento en el número de empleos llegando a recuperar el 100 por ciento hasta hace un par de semanas, podría tener un serio retroceso. Ese es uno de los sectores más dinámicos y pilar fundamental de la industria en el estado ya que involucra 16 cadenas productivas; sin embargo, de sus casi 2 mil empleados en la región un porcentaje nada despreciable de estos corresponde a trabajadores de la tercera edad que son más vulnerables al coronavirus.

A SUS CASAS

Frente a esto, el presidente regional de la CMIC, Óscar Macías Jasso, ya anticipó que los adultos mayores del sector –de acuerdo a su perfil ocupacional- serán enviados a sus domicilios para que trabajen desde ahí. Especialmente destacable la determinación del dirigente de la CMIC en el sentido de que buscarán no despedir personal para no afectar a sus familias.

CUIDADOSO

Es ahí donde este sector prioritario deberá ejercer acciones concretas cuidando a los trabajadores para evitar que el semáforo llegue a rojo ya que esto definitivamente les “partiría” el esquema económico y financiero y echaría abajo lo alcanzado en materia de empleos y reactivación.

¿YA TODOS?

Por cierto que en el tema electoral, Macías Jasso, quien es también consejero ciudadano del INE en el estado, está siendo muy cuidadoso en las formas, ya que es mencionado al interior de varios partidos, políticos como un buen perfil ciudadano para buscar la alcaldía por Salamanca, sin embargo aunque no les ha dado el sí, tampoco se ha descartado en estos tiempos en que la imagen ciudadana vale oro frente al desprestigio de los partidos políticos.

PAN DE DULCE

La definición de género para los candidatos del PAN en Guanajuato dejó sonrisas de felicidad en muchas y muchos, pero también caras largas en quienes esperaban verse incluidos y participar en el proceso electoral del 2021 y están automáticamente fuera. En Salamanca va hombre y ya empezaron a sumarse voluntades al mejor posicionado.

GÉNERO

En género, quedan claras las posibles postulaciones a la alcaldía: el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Raymundo Gómez García y el director general de Comisión del Deporte del estado, Isaac Piña Valdivia. Uno con amplio posicionamiento y el otro prácticamente desconocido en el municipio y radicado en la ciudad de Irapuato.

CAPITAL

De entrada, el dirigente del PAN, Galo Carrillo Villapando ya le ofreció su capital político al empresario Raymundo, al igual que la regidora Emilia Verastegui de la Garma. Hacen públicas, incluso fotografías en redes sociales donde aparecen juntos. Mejor mensaje político no hay.

A RECUPERAR

Esta selfie y otras más de ambos, acompañando al dirigente de la cúpula empresarial, quien goza de las complacencias del gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo es inequívoca de que el PAN buscará recuperar la alcaldía con un varón que evidencia liderazgo.

ASPIRACIONES

Esto por cierto, pone en vitrina de cristal que el ingeniero Raymundo Gómez García nada tiene de afinidad con los “Justinos” ni con el ex alcalde Antonio Ramírez, quienes buscan a toda costa impulsar a al funcionario del deporte en el estado, quien por ciento -dicen- está adelantándose mucho a los tiempos al interior del partido manifestando abiertamente sus aspiraciones en tiempos institucionales, haciendo una campaña discreta que le ha valido un manotazo en la mesa de partido y del gobernador.

AVAL

Y por supuesto que Raymundo Gómez no sólo tiene el aval del presidente del Comité Municipal blanquiazul, sino además, faltaba más, de su esposa Vanessaa Ochoa, quien es a la sazón secretaria general del instituto político en Salamanca. Y para abonarle más canicas, cuenta con el respaldo de los cinco consejeros estatales, quienes ya le dieron el visto bueno.

KARINA

Quien está viendo la posibilidad de subirse también el tren azul es Karina Padilla, sin embargo está esperando -quizá- que el ingeniero Raymundo Gómez le gire la invitación envuelta en papel glassine y con listón azul, ya que sería mucho, sumarse entregándose sin condiciones, en estos tiempos en donde cada quien trae ya forjado su capital político.

EN EL PRI

AVE FENIX. En el PRI estarán enviando a un perfil hombre ante la definición del PAN en ese género y levantaría la mano el presidente de ese instituto político, Guillermo Echeverría, mientras que Coral Valencia estaría dispuesta a sacrificarse y repetir en la candidatura al alcaldía, pero está aún indecisa, ya que no la ven con la misma confianza institucional luego de que su esposo Alejandro Soto Látigo asumió la dirigencia estatal del partido político Redes Sociales Progresistas (RSP).

IMPULSO

De las versiones al interior del partido tricolor es que Alicia Muñoz estaría impulsando a Memo Echeverría y no a Coral, ya que desde que Soto Latigo pertenecía a las siglas del PRI en donde fue su dirigente, no ha dejado de evidenciar su intolerancia hacia él.

PATROCINADOR

Quien no quita el dedo del renglón y busca nievo patrocinador para que lo respalde con recursos económicos para buscar nuevamente la candidatura independiente es Tomás Gutiérrez. El perdedor que casi logra su objetivo en las elecciones del 2018, anda buscando nuevamente padrino, sin conseguirlo.

LATIGAZOS

Y la sorpresa juvenil, Christian Calderón, hijo de Alejandro Calderón joven que no alcanza aún los 27 años asegura -muy segur de sí- que si lo postulan por el partido Movimiento Ciudadano el será el próximo alcalde de Salamanca. Hágame el favor.

POR DEFINIR

En donde están por definir sus candidaturas de genero es en RSP y tienen de plazo hasta el día último de este mes, tema que los trae muy ocupados seleccionando los mejores perfiles. Por lo pronto el lider estatal de RSP, Alejandro Soto Latigo ya tiene estructurados 39 de los 46 comités municipales, cuenta con 22 delegados en igual numero de distritos locales y 15 delegados en los distritos federales, con los que busca competir y hacer un muy buen papel. Traen interesantes propuestas electorales para la alcadía y los distritos locales y federal lo que les permitirá que en la última semana del próximo mes puedan anunciar ya sus precandidaturas.

COVID-19

A pesar de las medidas sanitarias que se han tomado en el municipio de Salamanca, los contagios y las muertes siguen, a la fecha se contabilizan más de 50 mil 962 casos positivos y 3 mil 412 fallecimientos a nivel estatal, hasta los últimos días, según la misma Secretaría de Salud, se contabilizaron 279 hospitalizados; 29 estables, 194 graves y 56 críticos o intubados. En Salamanca hay 3,100 casos confirmados de covid y 204 defunciones hasta el fin de semana. A pesar del trabajo de las autoridades municipales emitiendo a diario las recomendaciones del uso obligatorio de cubrebocas, del respeto a la sana distancia y las campañas donde se habla de lo peligroso de este mortal virus y que todos estamos expuestos, se siguen violando las medidas sanitarias y ahí los resultados, regresaremos al semáforo naranja y esto conlleva a un nuevo confinamiento; al reforzamiento de las medidas sanitarias y a más trabajo de nuestras autoridades municipales, y como siempre, los más afectados serán los comerciantes y por ende las familias salmantinas, se vislumbran más afectaciones a la economía local.

INCOHERENCIAS

A la panista "regidora incoherencias" Emilia Verástegui de la Garma puso una queja ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, contra el síndico José Luis Montoya Vargas, por violencia política contra la mujer, luego de que el Síndico respondió un meme de la senadora también panista y ex comunicadora Lili Téllez, el síndico después ofreció una disculpa pública, pero la regidora citó a los medios de comunicación, esta vez sí salió de casa, porque para trabajar no sale, pero para declarar sí salió; y les dijo que pondría la denuncia y que lo vitorearan ... por favor... Lo malo que la regidora no sale a dar la cara por los salmantinos y a trabajar como corresponde a su cargo y para desquitar su sueldo que aún cobra sin ir a trabajar, como cuando dijo que ayudaría a los tianguistas ante la pandemia, pero al ver que no eran "bandera política" los soltó y los dejó plantados y sin apoyos, más que los que les dio el Gobierno Municipal o cuando su única propuesta al Ayuntamiento fue cobrarles a los salmantinos por no usar cubrebocas, qué incoherencia; o nos quiere ayudar o nos quiere chperjudicar... Probablemente la Regidora espera poder ocupar algún cargo político en las próximas candidaturas, pero que no se le olvide que en su partido no dejan crecer a las mujeres y ella no será la excepción.

NO MUJERES

Y si denunciar violencia de género en la política se trata, así lo debería hacer la Procuradora Ambiental, la salmantina Karina Padilla Ávila, quien ha arañado las candidaturas de su partido desde hace por lo menos cinco trienios y no la han dejado llegar, la dejan en puestos de consolación como le ocurrió con la Procuraduría Ambiental (PAOT) luego de que el trienio pasado tampoco la dejaron ni concursar para la candidatura que estaba malpensada para la reelección de Antonio Arredondo que no ganó. Karina pensó que este año sería el suyo, pues luego de una Alcaldesa que tiene Salamanca, ya estaría preparada la alcaldía para ella, pero sorpresa, otra vez se quedará con sus sueños de triunfo y en espera de otro puesto de consolación. Y hasta la próxima...