ACONTECERES

ASÚSTAME PANTEÓN

Aunque en apariencia la ventaja de 8 puntos del candidato demócrata Joe Biden sobre el republicano Donald Trump parece definitiva, en realidad no lo es. No hay nada para nadie a unos días de que los estadounidenses decidan cuál de los dos debe ser el próximo presidente. ¡Cuatro años más, no!, dicen los seguidores de Biden y muchos mexicanos también decimos lo mismo aunque, quien gane esos comicios, va a ser lo mismo para nuestro país si se toma en cuenta que “los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses”.

PARA MORIR NACIMOS

Allá en Palacio Nacional hay nerviosismo porque el avecindado en ese lujoso edificio le apostó a Trump y hasta fue a hacerle el caldo gordo. Hay incertidumbre porque si triunfa Joe, nada bueno le espera a la “cuarta transformación” que de por sí ha sido ninguneada por el gobierno norteamericano, como por ejemplo con el caso Salvador Cienfuegos del que no informó con tiempo al presidente mexicano, sino hasta después vía “tuiter”.

DE MUERTOS Y TRAGONES…

La ahora Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública (y también vocera) Sophía Huett López trató de minimizar el macabro hallazgo de ¡FOSAS CLANDESTINAS! diciendo que esos sitios donde encontraron enterrados ya casi un centenar de cadáveres, no son fosas sino "zonas de inhumación humana clandestinas"; Secretaria, ¿acaso el nombre que se les dé disminuye el dolor de sus familias?, ¿el llamar a este deplorable hecho de otra manera, desaparece la impunidad y corrupción que ha existido y que prevalece en las dependencias encargadas de velar por la seguridad y procurar justicia?, ¿omite de culpa al Gobierno del Estado por permitir que la violencia en la que tienen sumergido a nuestro Estado nos lacere de esa manera?. Yo creo que el nombre se le da porque ¡FOSAS CLANDESTINAS! es lo que son.

…ESTÁN LLENOS LOS PANTEONES

Lo que sí debe ocurrir es también investigar a los municipios, ya que es increíble que los Alcaldes de Salvatierra y Cortazar digan que no tienen conocimiento de estas fosas, cuando la misma Secretaria ha declarado que ni de difícil acceso son, cómo no ver si están circulando vehículos extraños siempre al mismo lugar, cómo cerrar los ojos ante las desapariciones y cómo omitir los comentarios de los pobladores. Si las investigaciones se hacen como se deben, se firmará la premisa de un reconocido periodista que afirma que sin corrupción de las autoridades no habría criminalidad; van de la mano, para que suceda la segunda, es necesaria la primera, sin una no existe la otra.

NO ESTOY MUERTO

En Salamanca, familiares de personas desaparecidas han solicitado se haga una revisión en fincas, casas, ranchos, predios, etc., que han sido asegurados a grupos delictivos. Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas insisten en que se haga una exhaustiva revisión pues ha corrido el rumor de que en una construcción encontraron tres cuerpos inhumados clandestinamente. Guanajuato es ¿un cementerio gigantesco?

COLGÓ LOS TENIS

Mientras tanto, en Salamanca, la Alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, sigue trabajando, sigue levantando la mano y sigue exigiendo apoyo de parte del Gobierno del Estado, pues en esta semana, volvió a enviar una petual Gobernador Diego Sinhue para que apoye a Salamanca, pues a pesar de la inseguridad que afecta a todos los municipios, el Gobernador sigue sin voltear a Salamanca, sin darle ni las sobras, pues desde el inicio del Gobierno de Beatriz Hernández Cruz, no ha dado apoyo para el municipio de Salamanca, ni en seguridad, ni en obra pública, ni en apoyo para la reactivación económica, ni moral para acabar pronto, y él se queja de falta de apoyo de la Federación, como lo dijo la munícipe salmantina, que no pida lo que él no da.

YA CHUPÓ FAROS

Y es que Diego Sinhue convocó a los panistas para realizar una solicitud a la Federación; en un gran reality show que montó, al que acudieron los panistas del Estado y a donde no invitaron a nadie que les pudiera "hacer sombra", se quejaron de que no los apoya el Gobierno Federal, ni en seguridad, ni en obra pública, qué ironía, así los salmantinos deberíamos hacer reuniones o realitys, uno igual, para quejarnos de la falta de apoyo para Salamanca de parte de Gobierno del Estado.

ESTIRÓ LA PATA

Afortunadamente Salamanca no se ha quedado sin obra, pues con recursos municipales y con apoyo de la donación de asfalto por parte de Pemex, en los últimos días han arrancado decenas de obras que contemplan la rehabilitación de las principales vialidades de la ciudad, la Alcaldesa de Salamanca aún así sigue gestionando por todos lados apoyos para Salamanca y con lo obtenido no ha dejado de trabajar para los salmantinos, ella siempre va al frente y en pie de lucha por Salamanca.

SE PETATEÓ

A la par, con el apoyo de la Federación, a través de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y demás fuerzas federales, se siguen realizando en Salamanca mesas de seguridad en colonias y comunidades, estos espacios se aprovechan para plantearle a la población la problemática de cada sector, los colonos o habitantes escuchan y proponen ideas, además platican de viva voz la problemática que los aqueja, para juntos, sociedad y gobierno avanzar desde las colonias y comunidades en materia de seguridad, además refuerzan los temas de prevención. La buena noticia también es que los ciudadanos han participado de manera activa para mejorar las condiciones de seguridad en sus colonias.

PARA MORIR NACIMOS

Los partidos políticos nacionales con presencia local están ya aceitando motores para arrancar con velocidad y fuerza en estas elecciones intermedias del 2021. En el ruido del motor ya se escuchan nombres de los posibles candidatos y hasta hay encuestas que se presumen para decirse bien posicionados.

¡YA QUE SE MUERA!

En redes sociales se publicó una encuesta digital para conocer las preferencias al interior del PAN a la alcaldía entre estos lucen sus camisolas de pista Emilia Verástegui de la Garma, Gabriela Ledezma García, Isaac Noé Piña Valdivia y Raymundo Gómez García, resultando mejor posicionado este último con 49% de la intención de voto si fuera la elección fuera mediante este mecanismo. La regidora Emilia Verastegui aparece como la más castigada con sólo un 2%, seguida por Gabriela Ledezma García con el 25 porcentual e Isaac Noe Piña con un 34%, aun 15 puntos por debajo del presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

A MORIR CONTENTOS

Muy tristes estarán en el palco del público los Justinos y Antonio Ramírez “titiriteros” de Piña Valdivia con esta posición, que aunque es sólo una etapa de calentamiento, no deja de ser relevante. Es trascendente que en este proceso están surgiendo figuras frescas como la del presidente regional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMI), Oscar Sergio Macias Jasso, quien sin estar identificado con ningún partido y sin tanto aspaviento, está siendo considerado por algunos institutos políticos para postularlo a la alcaldía, en estos tiempos den que los partidos están desgastados y el electorado opta por el personaje.

AL VIVO TODO LE FALTA\u0009

Macias Jasso está más enfocado a sus empresas del ramo de la construcción, pero es un joven dinámico que se lleva bien con panistas, morenistas, priistas y de otros institutos políticos lo que le da un capital favorable a la hora de la toma decisiones, ya que sería un candidato con reconocimiento de la sociedad. Son claras las figuras que impulsa el PAN en Salamanca para la alcaldía, encabezando el pul Raymundo Gómez, quien un día sí y el otro también le manda mensajes de aprobación a las acciones del gobernador Diego Sinhué Rodríguez. Aunque también está el funcionario del Gobierno del Estado en la Comisión del Deporte, a quien lo han acusado de estarse moviendo antes de tiempo.

AL MUERTO TODO LE SOBRA

Por Morena está que quiere Ignacio Luna Becerra, el aún panista que fue alcalde de Salamanca en el periodo del 2006 al 2009 y que ahora quiere ponerse la camiseta del partido rojo marrón, aunque ahí está la alcaldesa Betty Hernández que ha dicho que quiere repetir. En los pasillos del partido de la 4T cuentan que Luna Becerra esta convencidísimo de que Morena volverá a ganar las elecciones en Salamqanca y ya fue a la ciudad de México a platicar con los altos mandos para pedir una oportunidad de participar en ja justa.

EL MUERTO AL POZO

En el PRI Guillermo Echeverría es uno de los mejor posicionados, aunque no hace aspavientos para no disgustar a Alicia Muñoz, quien ha dicho que ella va por el tricolor, que está como el ave Fénix, resurgiendo de las cenizas y al final Coral Valencia que, dicen hasta los más analfabetos en política que es “el rival más débil”. En el PRD no habría competidor ya que es un partido “muerto” por la inanición de las prerrogativas, en tanto que en el Partido Verde Ecologista se vuelve a mencionar al Güero González. En el partido Redes Sociales Progresistas, impulsado por la maestra Elba Esther Gordillo, que prácticamente nadie conoce, estarían postulando a su piloto hasta que los demás muestres sus cartas.

CAYENDO EL MUERTO…

La reacción de López Obrador a las enérgicas y cada vez más fuertes exigencias de los gobernadores la Alianza Federalista de que ya le pare con sus recortes a los estados fue casi infantil; dice amlo que no se reunirá con ellos porque podría lastimar la investidura presidencial. De plano de risa loca. El primero en destruir la investidura presidencial, signifique lo que signifique eso, ha sido el propio Amlo, todos los días y a todas horas.

…Y SOLTANDO EL LLANTO

El señor se ha dedicado a destruir la imagen presidencial, pues ¿cuándo se había visto a un presidente de México denostando diariamente a quien considera sus enemigos? Bien dicen que lo cortés no quita lo valiente, pero él ha endilgado calificativos muy fuertes, rayando en la franca grosería, verbigracia, a los periodistas, a los empresarios, a los partidos políticos, a la clase política anterior, los ha llamado corruptos, asesinos, rateros, fifís, les exige disculpas, se pelea con gobiernos extranjeros, ordena que se libere al delincuente más buscado (Ovidio el chapito) y ofrece disculpas a uno de los más crueles y sanguinarios narcotraficantes: Joaquín “El Chapo” Guzmán quien purga cadena perpetua en prisión.

SOBRE MI CADÁVER

Una sopa de su propio chocolate, movió el avispero, porque ni tardos ni perezosos, varios gobernadores le tomaron la palabra cuando les recomendó que hagan consultas públicas para saber si los ciudadanos están de acuerdo con esas políticas y con el pacto federal. Los gobernadores dijeron que aceptaban la sugerencia y que de inmediato le preguntarían a los ciudadanos de sus estados si estaban de acuerdo en que la federación les devolviera sólo migajas, y que si estaban de acuerdo en que eliminaran los fideicomisos.

SOBRE EL MUERTO…

Esto ha metido en un brete a Amlo, primero, porque fue sugerencia suya, y segundo, porque de antemano sabemos el resultado de la encuesta: abrumadora mayoría por cambiar las reglas de reparto de los dineros para los estados. Si todos le toman la palabra al presidente y se hacen treinta y dos encuestas (bueno, no todos los estados, quitemos a los que gobiernan los morenistas), una mayoría aplastante de mexicanos dirían que hay que cambiar la fórmula y convertir esto en una verdadera república.

RENUNCIA

Uno más que se va en pos de la aventura electoral del 2021. El subdelegado de Profeco en Irapuato, Roberto Loya Hernández, ha anunciado a través de redes sociales que renuncia al cargo porque “tengo la inquietud de contender en los próximos comicios electorales” (sic). Ya había sido candidato a la alcaldía de la capital pero perdió porque nada más lo conocen en el mercado Hidalgo… Y hasta la próxima…