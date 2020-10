ACONTECERES

Y VOLVER …VOLVER…

Quienes decidieron aún no volver al trabajo fueron los regidores del Ayuntamiento de Salamanca, quienes llevan ya casi cinco meses sin pararse en la Presidencia Municipal; pues cuando se declaró la epidemia del Coronavirus los Regidores se fueron a trabajar a casa y supuestamente los cabildeos, las comisiones y los acuerdos se realizan desde sus hogares, pero la atención a la ciudadanía desde entonces ha sido nula y parte de su trabajo social se ha quedado fuera con sus excepciones de algunos regidores que siguen acompañando a la Alcaldesa a entregar apoyos y llevar bienestar a las colonias y comunidades de Salamanca, mientras que otros más parece que se están dedicando de lleno a su carrera política. Esperemos que los regidores vuelvan pronto a trabajar pues la ciudadanía requiere de su trabajo, que no solo consta de no levantar la mano para tomar decisiones en favor de los salmantinos.

SEGURIDAD

En Salamanca sigue pegando el tema de las extorsiones, y parece que el crimen organizado esta vez decidió trabajar por ese lado cuando se les cerró el negocio del huachicol. A pesar de los grandes esfuerzos del municipio y de la federación, con la presencia de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional, se necesita el trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno, que según se sabe, hasta hace no más de dos semanas las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se unieron a las mesas de seguridad que se realizan en el municipio desde el inicio de la Administración de la Alcaldesa Beatriz Hernández, pues bueno, la participación y denuncia ciudadana también son importantes. Fomentar la cultura de la denuncia es una tarea titánica y sobre todo resolver los problemas que aquejan a todo Guanajuato, pues no es un tema exclusivo de nuestro municipio, no olvidemos los casos en Irapuato, Celaya, León y otras ciudades. Si no hay un trabajo conjunto será más difícil.

A LA FISCALÍA

También es importante señalar que el trabajo de investigación y reacción corresponde a la Fiscalía General del Estado, quienes deben estar presentes en Salamanca para evitar que sigan sucediendo estos delitos, pues ellos tienen el trabajo de inteligencia e investigación, que es el indicado para atacar de raíz esta problemática, sin embargo, como bien sabemos los agentes de investigación están rebasados por el crimen y tienen tantos casos que no se dan abasto, sin embargo, como ciudadanos salmantinos les hacemos un llamado a la Fiscalía y al Gobernador Diego Sinhué para que entren a Salamanca y trabajen en conjunto con el municipio que el esfuerzo hace, pero su trabajo es de prevención y en atender delitos menores que sí han bajado, el trabajo de investigación y reacción es de la Fiscalía, a los ciudadanos nos toca aportar con las denuncias, si no denunciamos, el trabajo se ladeará para un solo lado de la balanza y será difícil vencer a los criminales que tanto daño hacen a nuestra ciudad.

FILTROS

Los Filtros de seguridad permanecen en las entradas y salidas a la ciudad; los elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional trabajan a diario para revisar a las personas que entran y salen de Salamanca; les revisan papeles, números de serie en los vehículos, antecedentes penales y hasta lugar de procedencia y de destino. Los binomios caninos también permanecen en estos filtros. Los Módulos de Atención Ciudadana siguen en el mercado Tomasa Esteves y en la comunidad de Valtierrilla, donde los comerciantes y ciudadanía en general pueden acudir para presentar una queja o denuncia anónima, también es el medio para solicitar apoyo para realizar denuncias ante la Fiscalía General de la República.

OBRAS

Por fin, después de años y años de Administraciones sin trabajo, vemos que nuestras calles de Salamanca empiezan a lucir bien, sin baches y con iluminación, y es que con el Plan de Obra Pública, en los últimos días, el Gobierno salmantino empezó a dar rehabilitación total a las principales vialidades. A pesar de que en Administraciones anteriores se destinaba un presupuesto para las obras, muchas no se hicieron y el dinero se esfumó, ahora, con poco recurso, sin apoyo del Estado y con recursos solo municipales y donativo de Pemex han abarcado muchas calles con el reencarpetamiento y a la vez reparación de señalética, colocación y reparación de luminarias y hasta rehabilitación de la red eléctrica y en muchos casos, hasta rehabilitación del drenaje y redes de agua potable.

PROYECTOS

Sin dar tregua a sus detractores, la alcaldesa Betty Hernández sigue enfocada en lo suyo: gobernar trayendo obras a la ciudadanía para elevar la calidad de vida. Con ello no sólo favorece el desarrollo social, sino además mejora la infraestructura luego de muchos años de desatención de administraciones municipales y estatales anteriores.

REUNIÓN

La alcaldesa tuvo el tino de reunirse con José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, titular de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad (SICOM) y presentó un banco de proyectos para atender las necesidades de desarrollo de Salamanca. Con esto se gestionan 50 proyectos de obra en los que destacan pavimentaciones, caminos rurales, vialidades y puentes. A la reunión asistió acompañada del director general de Obras Públicas, Daniel Mireles Vasco y constructores salmantinos, lo que refleja el compromiso de la alcaldesa de sumar a este sector para generar una más rápida reactivación de la economía.

CONSTRUCTORES

En ese contexto el constructor Pedro Conejo Mancera fue directo al punto al señalar que al sur de Salamanca se requiere pavimentación en colonias o calles que tienen más de 30 años sin recibir esos beneficios y de paso dijo que es necesario que esas obras sean para constructores salmantinos, lo que generaría una dinámica de recuperación gradual.

AGILIZAR

La reunión estuvo muy nutrida y se notó el interés tanto del Gobierno Municipal como del Gobierno del Estado de encauzar las obras a Salamanca y más la presencia de personalidades como Pedro Peredo Medina director del Instituto de Infraestructura Educativa del Estado de Guanajuato (INIFEG); la directora de la Comisión Estatal del Agua en Guanajuato, Angélica Casillas Martínez; Maura Mónica Rangel Aguilar, Subsecretaria de Edificación y Proyectos Especiales y Juan Alberto Ponce Galindo Subsecretario de Infraestructura Vial. Será muy productivo y saludable que el análisis de los proyectos, la validación y en su caso asignación de recurso se realice de manera ágil, sin dilaciones ya que la industria de la construcción al ser un pilar fundamental de las cadenas productivas generará una más rápido recuperación de la economía local y regional.

AUMENTO

Ven la tempestad y no se hincan. Los concesionarios del transporte público de Salamanca no son los únicos que han resultado afectados por la crisis económica y por la pandemia del coronavirus; la sociedad en general también, principalmente la gente más pobre de las colonias populares y de las comunidades rurales. En qué cabeza cabe solicitar en estos momentos un aumento a las tarifas del pasaje ¡de tres pesos por persona! Más bien lo que deben hacer es bajarlas, ante el pésimo servicio que ofrecen. Por cierto ¿ya renovaron sus unidades?

ABUSIVOS

Por favor. Hay que ser más conscientes. Hay gente del campo que utiliza mínimo dos unidades para llegar a su destino y todo porque los camioneros tienen las rutas a su conveniencia, diseñadas a tal grado de que los usuarios tengan que pagar varios camiones para transportarse en vez de uno solo.

TSUNAMI

Luego del tsunami electoral con el que el PRI arrasó en las elecciones de Coahuila e Hidalgo a “Morena” y a Acción Nacional, en el estado de Guanajuato el tricolor debe tomarlo de ejemplo para intentar dar el campanazo en las elecciones intermedias del 2021. A la fecha, sin embargo, nada se ha visto al respecto. La presidenta estatal interina, originaria de San Luis Potosí, no le dedica tiempo completo a su responsabilidad cuando se supondría que ya debería estar amarrando posibles alianzas o coaliciones para registrarlas, en su momento, ante el Instituto Electoral.

DESCALABRO

Por lo pronto, a raíz de la victoria del Revolucionario en aquellas entidades, en las que se renovaron diputaciones locales y ayuntamientos, respectivamente, queda claro que el descalabro más duro fue para el movimiento lópezobradorista cuyos bonos van, irremediablemente, a la baja como en un tobogán. En tanto, el PRI se levanta de entre los muertos gracias a esa bocanada de aire puro que es, a la vez, una demostración de que cuando se quiere se puede.

IMPOSICIÓN

Además, los partidos de oposición pueden capitalizar el grave divisionismo que está enfrentando “Morena” luego de su proceso interno en el que, como ya se había anticipado, el ganador (es un decir) fue Mario Delgado y el perdedor Porfirio Muñoz Ledo, en una consulta que fue otra farsa más de la “cuarta transformación”. Ya se frotan las manos los neomorenistas de Guanajuato que le apostaban a Delgado pues con ello tienen asegurada una candidatura, sólo que si se duermen la pueden perder. Sea como fuere, los mexicanos no creen que esa elección interna haya sido verdadera. Si hizo ruido fue sólo para llamar la atención. Ya estaba cantado que Mario Delgado era el “bueno”, lo demás fue puro circo.

LA MODA

Por cierto, con eso del coronavirus, se está volviendo una moda el que los políticos de cualquier signo o color, den a conocer en sus cuentas de redes sociales que han sido contagiados de la “peste nueva”. No sabemos, sin embargo, si es cierto o no, pero ellos se hacen las víctimas. No se olvide que estamos en pleno proceso electoral y de alguna u otra manera tienen qué llamar la atención fingiendo estar enfermos y aislados.

VACILADA

Ejemplo de ello la morenista Yeidckol Polevnsky quien dijo que estaría informando de su salud. Obviamente todos suspendimos labores, muy preocupados, para estar al tanto. Otro caso, el de Gerardo Fernández Noroña quien nos quitó un pendiente a los mexicanos al informar que se hizo la prueba y salió negativo. En serio, sinceramente nadie desea que la gente se enferme, pero los políticos ya lo tomaron a juego, a vacilón, además de que muestran el doble discurso de la “aujteridá” republicana al atenderse en clínicas lujosas.

LACAYO

Conmueve la humildad, la sencillez, sobre todo el gran corazón y la generosidad del presidente López Obrador. En una de las acostumbradas matinés de Palacio Nacional dio muestra de ello cuando ofreció sus sinceras disculpas “al señor Joaquín Guzmán Loera” por haberse referido a él como “El Chapo”, el alias de uno de los criminales y narcotraficantes más sanguinarios y desalmados en el bajo mundo del hampa. Es un gran ser humano “nuestro” presidente. Muestra un enooorme corazón.

¿Y LAS VÍCTIMAS?

Ojalá también ofrezca disculpas a los papás de los niños que han muerto de cáncer por la escasez de medicamentos; a las mujeres violentadas a quienes cerró los albergues; a las madres trabajadoras por clausurar las guarderías; a las personas que han perdido a sus seres queridos por la ineptitud en el manejo de la pandemia del coronavirus; a aquellos mexicanos víctimas, precisamente, del crimen organizado. A ver si pide perdón por el caos en el que tiene al país.

DISCULPAS

Que ofrezca disculpas por no haber podido acabar con la violencia y la inseguridad. Que también ofrezca disculpas a los familiares de aquellos que fueron ultimados por los sicarios de “El Chapo”… que diga… de “el señor Guzmán”. Que pida perdón de rodillas al estado de Chihuahua por despojarlos de su agua; que ofrezca disculpas por no correr al subsecretario de Salud López-Gatell, responsable directo de más de 87 mil personas muertas por el coronavirus y que también pida perdón por el aumento de los feminicidios. En fin. ¿Por qué la DEA no investiga a López Obrador sobre su relación con “El Chapo”? Y hasta la próxima…