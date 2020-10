ACONTECERES

EL GENERAL

Un terrible golpe a una de las instituciones más prestigiadas del país como es el Ejército Mexicano fue la inesperada captura del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio anterior y a quien ahora conocen como “El Padrino”. El militar fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles, de la Unión Americana, por parte de detectives federales. A raíz de este acontecimiento, hay analistas que consideran esta acción como una maniobra perversa orquestada desde Palacio Nacional.

ADVERTENCIA

Cuando López Obrador había resultado electo presidente de la República, se sabe que el general Cienfuegos le hizo una severa reprimenda ante los constantes ataques del tabasqueño contra las fuerzas armadas y también una advertencia: que no se metiera con el Ejército. Luego de tomar posesión del cargo, el de Macuspana cambió radicalmente su discurso hacia los del uniforme verde olivo.

PELIGRO

No hay que perder de vista que incluso había dicho a los evangélicos, secta a la que pertenece, que pretendía desaparecer al instituto armado. La detención de Cienfuegos trae un fuerte y pestilente tufo lopezobradorista y una advertencia para los soldados mexicanos: o están con él o contra él.

SEGURIDAD

En el último trimestre hemos visto la actividad policiaca muy movida en Salamanca y es que con la incorporación de la Guardia Nacional a la Policía Municipal se han coordinado para dar resultados contundentes; desde la instalación de los filtros en las entradas y salidas de la ciudad, la instalación de seguridad permanente en el mercado Tomasa Esteves y en Valtierrilla, donde por cierto, desde la instalación del módulo de atención ciudadana no ha habido incidencias de alto impacto, no ha habido homicidios, ni riñas, como días previos a la llegada de la Guardia Nacional. Además, la alcaldesa Beatriz Hernández ha mostrado que tiene línea directa con la Federación pues también el Ejército sigue apoyando a Salamanca con detenciones y patrullaje en el municipio. "La coordinación hace la fuerza".

C4

Parece ser que en esta ocasión sí se equipará el C4 y se convertirá en un verdadero centro de control y coordinación, pues la alcaldesa salmantina viajó a México para pedir recurso a la Federación para equipar el edificio, que fue creado en tiempos de Justino Arriaga Rojas, en ese tiempo se invirtieron millones de pesos para su creación, pero solo quedó en cascajo, por fuera lo arreglaron muy bonito y con el pretexto de la seguridad no dejaban entrar a nadie por ser un edificio resguardado.

AL CUENTO

Lo que no querían era que el pueblo de Salamanca se enterara que le estaban haciendo al cuento con eso del equipamiento, pues en realidad ese dinero no se invirtió en C4 y se esfumó para variar; en la Administración de Antonio Arredondo tampoco se le hizo nada, igualmente solo se le hizo al cuento diciendo que el lugar era resguardado por seguridad, puro cascajo quedó y en tiempos de Toño Arredondo hasta se deterioró porque no se le dio mantenimiento y menos le invirtieron un peso, además el personal anterior no daba resultados por ciertos intereses según se supo y no precisamente políticos...

FRAUDE

Fue hasta que llegó Beatriz Hernández que se dio cuenta del fraude del C4 y buscó recursos para equiparlo y dignificarlo, será con apoyo de la Federación que por fin se realice el equipamiento y remodelación del C4; que proyecta más cámaras de seguridad en la ciudad, un proyecto revisado y propuesto por el Ejército Mexicano, además personal especializado y honesto que trabaje en este importante centro de seguridad.

OBSERVATORIO

Y Hablando de organismos para apoyar a la seguridad. En septiembre del 2019 se conformó el Observatorio Ciudadano de Salamanca, como presidente quedó Blanca González Ruiz, y también en el Observatorio quedó César Reymundo Gómez García, quien se ostenta como presidente del Consejo Coordinador Empresarial y también Francisco Javier González Mijes, ambos se quejan siempre de que no hay acciones por la seguridad; sin embargo, forman parte de un organismo que se comprometió a velar y ser parte de las decisiones y de las acciones por la seguridad y lo único que hacen es quejarse y quedarse viendo de brazos cruzados cómo otros sí trabajan.

NADA

Mientras ellos son parte de un Consejo que en Salamanca sólo sirvió para presentar en sociedad al grupo de panistas inconformes, por cierto presentados con bombo y platillo por el gobernador Diego Sinhe Rodríguez Vallejo, y que a un año de su creación no se le ha conocido ninguna participación ni aportación ni participación en los proyectos a favor de la seguridad de los ciudadanos salmantinos.

ELECCIONES

Como suele suceder en estos tiempos pre electorales, nadie abona por el Municipio y su gente, pero a la hora de buscar el hueso todos quieren y no estaría mal si fueran candidatos que de verdad se preocupan por Salamanca y su gente, pero la gran mayoría solo se preocupa por asegurar sus puestos y los de sus familiares para el próximo trienio; pues ya se comenta que el ex panista Tomás Gutiérrez, quien ha querido seguir metiendo mano negra durante estos años, a través de los regidores que dejó postrados en el Ayuntamiento, ahora se quiere volver a aventar a la candidatura.

PROYECTOS

Ojalá esta vez si traiga proyectos pues la vez pasada perdió por falta de propuestas sólidas, o los esposos priistas Coral Valencia quien se ha colado en varias manifestaciones de ciudadanos con el único fin de figurar en los medios, y su esposo el ex perredista y ahora priista Alejandro Látigo, quien ya está moviendo sus piezas para quedarse por lo menos con una pluri y apoyar a su esposa para la candidatura de nuevo y a la vez quedar como "primer damo" de Salamanca, también los panistas están arrancando motores y se dice que los búnkers hierven de los ánimos por recuperar Salamanca, ojalá así trabajaran en el puesto y no solo mapachear previo a...

OBRAS

Lo que ya hacía falta y ya arrancó son las obras por toda la ciudad, y es que se nota el trabajo pues ya hay varias calles y avenidas de colonias y comunidades que se están rehabilitando, eso es lo que necesitamos ver los ciudadanos, mejores lugares para vivir mejor, y es que con una inversión grande municipal se están reencarletando las vialidades principales de Salamanca.

SIN AVARICIA

Aunque a través de una iniciativa del Congreso del Estado de Guanajuato se le recomendó a la Alcaldesa Beatriz Hernández subirse el sueldo a más de 125 mil pesos mensuales, la edil salmantina comentó que ella seguirá trabajando por el pueblo de Salamanca sin ese aumento, pues loa pocos recursos que hay son para invertir en el Municipio, no para enriquecerse y siempre lo ha dicho y lo ha cumplido, pues desde el año pasado que recomendaron que se subiera el sueldo no lo hizo siguiendo el ejemplo del presidente Andrés Manuel López Obrador, y reiteró que este año ni el siguiente lo hará, pues además gana menos de los 99 mil pesos que se dice debe ganar, primero la gente, dice la munícipe salmantina.

BLINDAJE

Las recientes capturas de Antonio “N” El Marro y y Adán El Azul, sucesor de aquel en la organización criminal Santa Rosa de Lima, que tenían su mayor radio de influencia en el corredor industrial del estado, particularmente los municipios de Celaya y Salamanca y la región Laja Bajío han dado una sensación de alivio a la ciudadanía.

FALTA

Sin embargo estos arrestos no representan del todo una meta cumplida, y por lo tanto no son del todo una realidad objetiva y cierta, sino tal vez una aspiración necesaria y casi vital de la sociedad. El fenómeno criminológico de la delincuencia de alto impacto es semejante a la mítica Hidra de Lerna, a la que le cortan una cabeza y le nacen dos.

PSICOLOGÍA

Sin embargo, conocido bien a bien este fenómeno de la psicología criminal, los actores del poder público saben que no está resuelto el tema en la agenda y antes bien deben tomarse medidas preventivas y aun las reactivas necesarias y suficientes para aplicar la fuerza que dota le dota al estado la propia Constitución Política Federal. El Gobierno Municipal de Salamanca ha entendido bien esta circunstancia de la fenomenología de los fenómenos de la conducta humana antisocial, analizada desde el punto de vista de la sociología y la criminología.

ESTRATEGIA

Los puestos de Atención Ciudadana con filtros de inspección vehicular, instalados en primera instancia en la salida a Celaya en la colonia La Cruz y el otro en la salida a Irapuato a la altura de la Glorieta Bicentenario son apenas uno de los puntos de estrategia global que encara el municipio para defender a la ciudadanía y lograr una estabilidad mínima de tranquilidad frente a las condiciones actuales que se viven en el estado.

PRIORIDAD

La alcaldesa Beatriz Hernández Cruz ha sido enfática en señalar que una de sus prioridades en la agenda de trabajo es el de la seguridad ciudadana y el compromiso asumido es altamente alcanzable con las medidas implantadas, como la de sumar a los dos puestos de Atención Ciudadana otros siete en los accesos a esta importante ciudad del corredor industrial.

POSICIÓN

Aunque se antoja harto difícil que se alcance en lo inmediato un resultado de excelencia, si es posible que mediante este esfuerzo se posicione Salamanca como uno de los municipios que, aun con recursos limitados ante la falta de apoyo del Gobierno del Estado, se ubique como una de las administraciones que más trabajan en este tema.

FUERZAS

No es menos importante el que las fuerzas federales estén contribuyendo en esta ciudad, no solo por las propias condiciones de inseguridad en si mismas, sino además considerando la ubicación en este municipio de una de las seis refinerías de Pemex, que en ocasión del combate frontal contra los grupos delictivos ha sido objeto de amenazas de detonaciones de explosivos.

GESTIONES

Es por ello destacable la visita que hizo la alcaldesa Beatriz Hernández a la Ciudad de México para gestionar recursos por 4.2 millones de pesos del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) que tiene como finalidad principal la adquisición y mantenimiento de patrullas. En una muestra de rindió cuentas sonbre el avance que ha tenido el municipio en materia de seguridad e infraestructura.

BOLSA

El Gobierno que encabeza Beatriz participa ya de una bolsa de recursos concursables que equivalen a un 30% de lo que se ha invertido entregó y esta es una expectativa, viable que permite pensar en un mayor desempeño en materia de seguridad.

PRESUPUESTO IEEG

Toda vez que en el 2021 se llevará a cabo la renovación de los 46 ayuntamientos de Guanajuato y de los 36 integrantes del Congreso del estado, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) está proponiendo ejercer un presupuesto de más de 750 millones de pesos, de los cuales, 536 millones son para el gasto ordinario y el proceso electoral y 214 millones para el financiamiento o prerrogativas de los partidos políticos. La democracia cuesta.

RENOVACIÓN

El próximo 6 de junio del 2021, considerado a nivel nacional “la madre de todas las elecciones” (nomás les falta el padre, los hijos y el perro para que sea la familia completa), en Guanajuato se van a renovar 552 cargos de elección popular. Se tiene un listado nominal de 4 millones 500 mil guanajuatenses empadronados en el Instituto Nacional Electoral. Entre los cargos a elegir están presidentes municipales, síndicos, regidores de los 46 municipios y diputados locales en nuestra entidad.Guanajuato es la sexta entidad a nivel nacional en lista nominal, sólo debajo de la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Veracruz y Puebla. A nivel federal, Guanajuato va a elegir a 15 diputados federales que conformarán el Congreso de la Unión. Y hasta la próxima…