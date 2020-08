ACONTECERES

FORO

El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, ha dado una oportuna atención a los protocolos de prevención sanitaria por Covid-19 con lineamientos puntuales en la estructura orgánica judicial y de atención al foro de abogados. La logística en los diferentes juzgados, tribunales y salas penales, de ejecución, civiles y de materia familiar así como de mediación del Centro Estatal de Justicia Alternativa, pasaría sin problema una medición de cumplimiento sanitario.

PREPOTENCIA

Sin embargo, aterrizada en los niveles de operatividad en los juzgados civiles y de oralidad familiar, los oficiales y personal administrativo le arrugan y le manchan la plana. En un afán de ser rigurosos se vuelven rigoristas actuando con despotismo y descortesía. Para hacer valer las disposiciones sanitarias, hacer que se guarden las indicaciones y el protocolo, no es necesario que el personal que tiene trato directo con los abogados postulantes y la ciudadanía en general llegue a actuar de una manera descortés rayando en lo grosero.

SE SIENTEN JEFES

Hasta los vigilantes de empresas privadas de seguridad asignados en los accesos se “hinchan” con el mínimo poder para controlar el paso, olvidándose de la amabilidad y la cortesía. Los cortés no quita los controles. A nadie del foro de abogados le caería mal un gesto de atención y cordialidad en el marco de la ya de por sí socialmente intimidante pandemia del coronavirus y sí le harían un favor al magistrado presidente, hombre profesional y serio, pero cálido y cortés.

MODELO

El nuevo modelo educativo anunciado por el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y su arranque a partir de este lunes no le cayó muy bien a muchos padres de familia. Estos esperaban que se iniciaran hasta enero del 2022 porque no estamos preparados. Sin embargo las autoridades federales con base en el semáforo de reactivación determinaron que, frente al alto nivel de contagios de Covid-19 que aún no tiene un aplanamiento de la curva epidemiológica, ni existe vacuna que lo preveng,a era más conveniente no aplazar más las clases, pero sí cuidar a la población escolar.

EN LÍNEA

Al precisarse que el nuevo ciclo lectivo sería a distancia y mediante el uso de medios electrónicos como la televisión, la radio y el internet, ya no hubo argumentos para el arranque. La presidente estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia, Teresa Castellanos Vázquez fue la primera reacción que recibió en la víspera de muchos padres de familia: su inconformidad por el reinicio del nuevo ciclo escolar 2021-2022 a partir de este 24 de agosto.

TEMEROSOS

Los padres de familia estaban temerosos de que, precisamente en estos tiempos donde el número de casos positivos y la incidencia en la letalidad están en su máximo nivel, sus hijos volvieran de manera presencial a la aulas. Pero hay otro inconveniente que ven los padres de familia y es en relación a las herramientas de que dispondrán los alumnos: radio, televisión o internet y los formatos para el proceso, ya que no se les ha explicado bien a bien y se mantienen con ese incertidumbre, amén de que existen muchas zonas sin internet y familias que no tienen televisión ni radio lo que implicaría, como lo dijo el diputado federal Juan Carlos Romero Hicks un riesgo de alta incidencia de deserción escolar.

GOLPE

El final de la estrategia de seguridad Golpe de Timón, luego de la captura del líder criminal del huachicol en el estado, José Antonio “N” fue visto como un éxito en su operatividad. Cuestionada por sus detractores y reconocida por sus defensores, llegó a su fin coronada con la emblemática captura de uno de los criminales más buscados en el país.

ÉXITO

Para la cúpula empresarial de Salamanca se cumplió con éxito el objetivo luego de 516 días, con la captura del líder del cártel dedicado al trasiego de gasolina entregándose así resultados por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez y asumiendo el compromiso de trabajar de manera coordinada con el Gobierno Federal para continuar con esta lucha que no tiene fin.

DELITOS MENORES

El dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Salamanca, Raymundo Gómez García sabe sin embargo que está pendiente la atención a los delitos menores, como son el robo, sobre todo en negocios micros como las tiendas de abarrotes. Muchos de los propietarios de estos negocios son frecuentemente sujetos pasivos de robos con violencia, por lo que ante este fenómeno de criminalidad se han visto obligadas a poner rejas, medidas que son cada vez más frecuentes en el municipio.

CONSTRUCTORES

Esta semana la alcaldesa Beatriz Hernández se reunió con empresarios de la construcción de Salamanca, quienes comentaron que la Administración actual es la que más obra y de calidad les ha dado, además en años ningún alcalde se había reunido con ellos para plantearles proyectos y tampoco para invitarlos a trabajar juntos por el interés común de aportar al desarrollo de Salamanca, tampoco para escuchar sus necesidades y atenderlos personalmente; reconocieron que el 56‰ de la obra pública se está quedando para que la realicen empresarios salmantinos y trabajen de la mano con el Gobierno para Salamanca.

SIN APOYO DEL ESTADO

En lo que estuvieron de acuerdo los empresarios de la construcción y la alcaldesa salmantina fue que para Salamanca no hay recursos, ni para seguridad, ni para infraestructura y obra pública, pero sí lo hay para municipios como León, donde dijeron que Diego Sinhue ha apoyado al alcalde panista Héctor López Santillana hasta con más de 5 mil millones de pesos para invertir en obra pública y para Salamanca solo hay sobras, de esto han sido testigos los mismos empresarios quienes coincidieron en que incluso en reuniones con José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez, secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado ha sido evidente la discriminación para Salamanca y al pedir explicación de por qué a los constructores del municipio y a la Administración morenista no se le dan más recursos, el propio Tarcisio le da vueltas y termina por abandonar las reuniones sin dar explicación. Con esto se evidencia más que la falta de asignación y recorte de recursos para Salamanca es meramente sentencia partidista.

LOS OTROS

Los empresarios salmantinos de la construcción acordaron llevar un pliego petitorio al gobernador para que termine la discriminación para Salamanca y le quite el pie del cuello para dejarlos crecer, pues no solo afecta a la Presidente Municipal, también se lleva entre las patas a los salmantinos, que no se le olvide a Diego Sinhue que es su obligación velar por los guanajuatenses; los salmantinos también somos guanajuatenses.

CONVENENCIERO

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Salamanca, Galo Carrillo Villalpando y según dicen un aspirante a una candidatura, reaccionó ante las acusaciones al PAN luego de que se dio a conocer un video donde se ve a Guillermo Gutiérrez Badillo, quien trabajó en el Senado de la República y ahora ex secretario particular del gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez y también aparece Rafael Caraveo, ex secretario técnico del Senado, ante estas acusaciones Galo Carrillo defendió a su partido y aseguró que el PAN combate a la corrupción, pero dijo que tal exposición es una manipulación y un tema mediático. Esperemos que esas palabras las aplique dentro de su partido en Salamanca.

¿NUEVO CANDIDATO?

Tal parece que quien quiere ser el próximo candidato a la alcaldía de Salamanca es el diputado local Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, pues paga él mismo algunas encuestas muy locales y muy dirigidas para autonombrarse: “un nuevo candidato de MORENA”.

SEMÁFORO AMARILLO

Se dice que esta semana entraremos al semáforo amarillo en Salamanca y se podrán reactivar más sectores económicos, pues en ese caso, se reincorporarían las actividades no esenciales de forma escalonada, además se reabren espacios públicos abiertos y cerrados, se contempla el retorno escalonado de corporativos y tiendas departamentales, mientras que la capacidad de aforo de los restaurantes, hoteles, servicios religiosos, cines y teatros aumentará. En cuanto a las personas vulnerables podrán realizar salidas necesarias, además de que se les dará prioridad en negocios y transporte. Todos los niveles del sector educativo se mantendrán con actividades a distancia, todo respetando las medidas de sana distancia, cubrebocas, gel antibacterial, etc.

DISTRACTOR

Las intenciones de esta embestida son claras. Está encima el proceso electoral 2020-2021 que arranca dentro de dos semanas aproximadamente, los bonos de López Obrador y de su movimiento han caído en las preferencias ciudadanas, pero también el tabasqueño hace alarde de habilidad maquiavélica para distraer la atención de los mexicanos de los graves y grandes problemas que estamos enfrentando. Sin duda que la extradición del exdirector de Pemex le cayó “como anillo al dedo” y lo que falta.

INMUNDICIA

Y mientras la “cuatro te” se ensaña contra sus adversarios a quienes exhibe públicamente como la “inmundicia humana” y los acusados se defienden como gatos bocarriba, cientos de niños y de adultos agonizan por falta de medicamentos para combatir el cáncer; otros miles de mexicanos más, igualmente, perecen en las garras del coronavirus, sin mencionar aquellos que sufren por otro tipo de enfermedades crónico degenerativas como la diabetes, la hipertensión arterial, los males cardiacos. El lopezobradorato, sin embargo, se regodea del escándalo mediático provocado por las filtraciones.

CATÁSTROFE

Ha conseguido su objetivo: crear una cortina de humo para que nos distraigamos y no veamos la catástrofe que está provocando su “rock star” Hugo López Gatell con la pésima estrategia sobre la pandemia mientras, por otro lado, el país se hunde en una recesión económica, en el incremento de la violencia y de los homicidios dolosos, en el aumento de toda clase de delitos, en el alza del desempleo y del cierre de empresas micro, pequeñas y medianas y en ataques a la libertad de expresión, como está sucediendo con la revista Nexos.

SOLAPADOR

Todos coincidimos en la urgente necesidad de desterrar la corrupción y en encarcelar a los responsables; pero por los cauces legales debidos, no con payasadas, no con simulaciones, no con venganzas políticas, no desde el púlpito de la mañanera sino en los tribunales, tampoco solapando a “delincuentes confesos” por el simple hecho de convertirlo en soplón. Pero López Obrador no tuvo que esperar mucho tiempo por la respuesta a esta vil acción.

DOBLE MORAL

Ahora lo están midiendo con la misma vara. Se le regresó el Karma. Ahí están los videos en los que su hermano Pío recibe paquetes de dinero. Vaya usted a saber cuántos más recolectó durante los 18 años en que Andrés Manuel anduvo en campaña. El inquilino de Palacio Nacional dice que estos no son sobornos ni extorsiones; son “aportaciones” y que 2 millones de pesos no son nada comparados con los 200 millones de dólares que, dice, robaron sus adversarios. Pero ¿reportaron ese dinero al INE y al fisco? ¿Cuánto gastó López Obrador en esos18 años de campaña?

LO PEORCITO

Definitivamente los de este gobierno no son iguales a los de antes…Son peores. Y son corruptos aunque roben poquito, así sea un peso. Corrupción también es la ineptitud, la negligencia, la incompetencia para gobernar, así como el uso de recursos públicos para compra de voluntades, aprovechándose de la necesidad de los pobres. No respondieron a las expectativas de 30 millones que votaron por ellos. Y pensar que faltan 4 años. Los de la oposición, ni sus luces. Tibias reacciones. Obvio. Seguramente tienen cola que les pisen. Así cómo piensan ganar. FIN..