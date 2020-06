ACONTECERES

ABOMINABLE

La violencia en Guanajuato está incontrolable, ha escalado de manera inaudita ante la aparente indiferencia de la autoridad. En Celaya hubo dos familias masacradas. En estos crímenes abominables dos niños, uno de 6 y otra de 3 años de edad también fueron ejecutados con saña y, hasta el momento, ningún pronunciamiento ni de Álvar Cabeza de Vaca Apendinni, secretario de Seguridad Pública del Estado, ni de ninguna autoridad.

MANOTAZO

Es hora, en estos momentos en los que nuestro Estado se convulsiona ante el elevado índice de homicidios dolosos, de que el gobierno dé un manotazo sobre la mesa, haga una reflexión, analice qué se ha hecho bien, en qué se está fallando, evalúe el desempeño de todos los integrantes del Gabinete legal y ampliado particularmente el de seguridad y tome decisiones.

DISCUNCIONAL

En principio de cuentas, la estrategia de seguridad no ha funcionado y, por lo mismo, no se puede decir que haya sido rebasada porque nació muerta. Por más que se culpe a la federación de la oleada de crímenes entre bandas delincuenciales, aquella seguirá con oídos sordos pues es evidente que lo que le interesa es desestabilizar a Guanajuato. Los homicidios son competencia del fuero común, el gobierno del estado es el que debe tomar a toro por los cuernos.

PRIORIDAD

A 21 meses de que tomó posesión la actual administración pública estatal, el discurso del gobernador se centró en la seguridad. Dijo en ese entonces que su prioridad desde la campaña política era la seguridad y que trabajaría para “recuperar la paz y la tranquilidad”. Hasta pidió a los guanajuatenses no dejarlo solo; “necesitamos de todos ustedes para enfrentar con inteligencia y determinación este problema”.

FLOREROS

Y se comprometió a “otorgar de inmediato los resultados que exigen los guanajuatenses en la materia”. El mandatario luego dio a conocer a los integrantes del Gabinete legal y ampliado, ratificando a Álvar Cabeza de Vaca en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y al entonces procurador de justicia Carlos Zamarripa Aguirre. Debe hacerse, entonces, un balance en la SSPE incluso del Consejo Estatal de Seguridad que parece estar de adorno pues los consejeros no levantan la voz.

PRIVILEGIADOS

En lo que se refiere a los demás integrantes del Gabinete, de la misma manera es necesaria una revisión a fondo. Hay áreas que definitivamente no han respondido a las expectativas ni al ritmo que marca la agenda del país. Para empezar, está todo el equipo burocrático que rodea al gobernador en primera línea y que, sin embargo, sólo es un grupo de grillos y de tackleadores. No le ayudan al mandatario.

INEFICIENTE

Valdría la pena evaluar, igualmente, el desempeño de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable para un eventual relevo pues no ha dado el ancho. No por nada designaron recientemente a Ramón Alfaro Gómez como subsecretario de Empleo y Formación Laboral aunque en realidad será la cuña que apriete porque Mauricio Usabiaga no ha mostrado capacidad al frente de la dependencia. Alfaro incluso podría dar el salto para quedar como titular de la SDES, tiene experiencia y conocimientos.

A DISGUSTO

En la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad a cargo de Tarcisio Rodríguez la obra pública no está detonada como se esperase. No hay estabilidad pues han surgido comentarios de que el secretario ya no está a gusto en el cargo y que de un momento a otro habría un relevo. Tampoco se ve mucha actividad en la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que encabeza Ma. Isabel Ortiz Mantilla, originaria de Puebla. Durante esta administración, ha habido pocos cambios.

RELEVOS

Salieron Fernando Jorge Valencia Gallo de la dirección de Transporte del estado y luego María Teresa Matamoros, de la Secretaría de Turismo. También hubo un enroque en el área de comunicación social con la salida de la titularidad de Angélica Aguilera y la llegada de Alan Said Márquez. Ambos han hecho buen trabajo. Es, pues, tiempo de que el Ejecutivo del Estado haga un alto en el camino, una evaluación del Gabinete, con miras al proceso electoral 2021 que está a la vuelta de la esquina. Necesita reforzar su equipo de colaboradores y deshacerse de aquellos que no han estado a la altura.

COVID EN CMAPAS

Un sentido de responsabilidad debe ser para todas las personas, de las áreas públicas e instituciones informar si alguien de sus empleados o trabajadores está contagiado de coronavirus, pero no fue el caso CMAPAS pues se rumora que gracias a una denuncia ciudadana es que se pudo detectar el contagio de una persona, ya que la gerencia del organismo descentralizado se tardó varios días para dar a conocer la noticia de que unas de sus trabajadoras tenían la enfermedad, lejos de provocar un escándalo, hubiera sido bueno lo informaran a tiempo pero en vez de eso, lo mantuvieron en secreto y mejor la mandaron de vacaciones...

CERCO

No le quedó de otra a Francisco Javier Jiménez "Frank", que informar lo que primero trató de ocultar y de inmediato personal de la Jurisdicción Sanitaria V, acudió para colocar un cerco sanitario y mandar al personal a quedarse en casa y cumplir con las normas del sector salud luego de incumplir con los protocolos de emergencia.

DAÑO COLATERAL

Aunque dicen que a Frank Jiménez no le preocupa tanto CMAPAS como sí su Aldebarán; y es que con el cierre de negocios también le tocó a él "padecer las de Caín" y hay quienes cuentan que quizás sea por eso que las cuotas de CMAPAS están más altas que de costumbre, o ¿será por la cuarentena? Habrá que indagar. Usted, ¿qué opina?

TUMBAS POR AQUÍ

Así parecen las calles de Salamanca, y no tanto por los muertos que hay casi a diario, sino por las calles abiertas que tiene CMAPAS; unas que dizque arreglando el drenaje, otras que dizque arreglando las líneas de agua, otras que se robaron las tapas, etc., y no es que no agradezcamos las reparaciones, sino que mínimo debería tener un orden en la realización de las obras de CMAPAS, a las que por cierto, no les ponen señalética de seguridad y Dios guarde la hora que haya algún accidente por esta causa.

INCRÉDULOS

Los salmantinos, muchos, siguen incrédulos y piensan que el coronavirus es una cortina de humo por los gobiernos para mantener a los pueblos más pobres... Le parecerá increíble pero se ha escuchado varias veces esta suposición, incluso hasta de amigos muy cercanos. La verdad es que el virus existe y se está llevando a miles de personas en México; en Salamanca hasta este viernes 19 de junio iban 20 personas fallecidas a causa de esta enfermedad y casi 300 casos confirmados.

SATURACIÓN

En los hospitales no hay espacio para más personas, las camas están saturadas y los pacientes siguen en aumento. Debemos tener más conciencia y quedarnos en casa, no hacer fiestas y reuniones y usar al salir el cubrebocas; la pandemia está en su pico más alto y la mala noticia es que no se le ve punto de descenso. Hagamos el esfuerzo, si debemos salir a trabajar, hagámoslo con responsabilidad. Yo me cuido y los cuido.

DÍA DEL PADRE

El pasado 10 de mayo, Día de la Madre, se aglomeraron decenas de salmantinos en los comercios para festejar a las mamás y los contagios se incrementaron en gran cantidad; esperamos este 21 de junio Día del Padre no sea un pretexto para amontonarse en calles y comercios y contribuir a los contagios; en Guanajuato van 375 defunciones y contando y más de 6 mil casos confirmados, y contando...

LA SEGURIDAD

En Guanajuato estamos perdiendo la esperanza de volver a ser un estado seguro y es que en los últimos reportes que dio a conocer el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazno , Guanajuato ocupa los primeros lugares en violencia, con mil 93 homocidios dolosos en lo que va del año, muy por encima del Estado de México, Jalisco y Michoacán. No es raro, sí triste, pero no raro, pues en los últimos años no se ha visto estrategia alguna de seguridad por parte de Gobierno del Estado; se limitan a alquilar por los municipios elegidos a sus Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), que ya bastante amañadas y desgastadas están. Por cierto… ¿Y las patrullas de lujo en casa de quién quedarían?

AVANZA PLAN JUNTOS

El Plan Juntos, estrategia iniciativa de la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, sigue en pie, a pesar de que estaba planeado para solo algunos días, el Gobierno Municipal, en conjunto con el Ejército Mexicano y la sociedad salmantina ha brindado la ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan. A la fecha han entregado más de 42 mil comidas y poco más de 10 mil despensas a personas de colonias y comunidades más alejadas. Todos los días sin distingo, acuden a los lugares más lejanos a llevar alimentos, a los más vulnerables y a familiares de pacientes Covid, que los cuidan afuera del Hospital.

CIUDAD

El sacerdote Pedro Gutiérrez Farías ex titular de la Ciudad de los Niños reapareció y se colocó en el ojo público para exculparse sobre las acusaciones que pesan en su contra por el delito de abusos sexuales. Pero además aclaró que no le ha sido revocado el registro de la propia asociación civil. ¿Serían mentiras del gobierno del estado?

DESFACHATEZ

Haciendo uso de un lenguaje culto aprendido tal vez en su formación sacerdotal y con ello evocando a Santo Tomas de Aquino sobre la ley como producto de la razón, el presbítero ha hecho pública su confianza en que las autoridades judiciales tengan sindéresis -capacidad para juzgar rectamente- y sea exonerado de los cargos.

BENDICIÓN

De manera inmediata la Diócesis de Irapuato hizo llegar a la opinión pública un comunicado por el cual se deslinda del sacerdote y entre líneas le advierte al padre que no protegerá a ningún clérigo ni consagrado que cometa este tipo de “conductas reprobables”. Al padre Pedro Gutiérrez la Diócesis en reiteradas ocasiones lo invitó a dialogar con el Obispo, más allá de una investigación procesal, para determinar su situación ministerial y en ninguna ocasión se hizo presente. Ahora sólo le echan la “bendición”.

GOBERNADORES

Sólo para el apunte: ¿quién aconseja a los gobernadores del PAN en su pleito con López Obrador?, porque sería tan simple y sencillo que en lugar de declaraciones casi filosóficas en su reunión de Dolores Hidalgo hubieran sido más prácticos y sugerir un pequeño cambio en la fórmula del reparto de las participaciones federales.

LOS PUNTITOS

En lugar de que ahora el gobierno federal reparta “X” porcentaje a los estados, que le suban uno, dos o tres puntos porcentuales en ese reparto; esa debería de haber sido su propuesta en lugar de llenar su declaración de lugares comunes y frases metafóricas. No señores, hubieran sido más técnicos y simples: “diputados federales y presidente de la república, cambien la fórmula actual incrementando el porcentaje para estados y municipios, tal como se hizo para el ejercicio del 2000”. ¿Era tan complicada esa declaración?

IMPUESTOS

Además, hubiera sido muy útil que presentaran las cifras concretas de lo que se genera de impuestos en cada uno de los estados y cuánto les regresan vía participaciones. Todo objetivo y completamente imparcial, o que… ¿por ahí no les conviene a los gobernadores? Y hasta la próxima…