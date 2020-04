ACONTECERES

EXTERMINIO

Parece que es exagerado pero el destino nos ha alcanzado. La pandemia del coronavirus o también conocido como Covid-19 empieza a exterminar a la población guanajuatense, para referirnos estrictamente a nuestra entidad. En menos de 24 horas, es decir, de jueves a viernes, aumentaron de 113 a 140 los casos positivos de enfermos, 27 más de un sopetón. Ya van 143 y nueve muertos.

PORQUERÍAS

Y mientras en Guanajuato las autoridades sanitarias han desplegado titánicos esfuerzos para tratar de contener la enfermedad, el gobierno de López Obrador a través de la Secretaría de Salud federal (SSa) nos ha enviado suministros para el personal médico pero de pésima calidad, esto es, insumos que sólo sirven para la basura.

NEGRAS INTENCIONES

¿Cuáles son las intenciones del régimen morenista para con los guanajuatenses al enviar suministros médicos inservibles? Los mal pensados creen que es con el propósito de que haya más enfermos y más decesos entre la población, para exhibir a los gobiernos “conservadores” como culpables y, con ello, restarles simpatías. Hay algo de maquiavélico, de perverso, en este asunto. Y el servil subsecretario de salud federal Hugo López-Gatell tiene mucho que ver.

TERQUEDAD

Y el aumento de casos de Covid-19 obedece a diversos factores: 1.- Que desde un inicio López Obrador pidió a los mexicanos andar como si nada, abrazarse, salir a comprar y él siguió con sus eventos masivos; 2.- La incredulidad de muchos ciudadanos que piensan que el coronavirus sólo es un mito; y 3.- El valemadrismo de la misma sociedad, la necedad de seguir saliendo a las calles (como lo ordenó el mandamás de palacio nacional), de aglomerarse en los centros de consumo y de no hacer caso a las indicaciones. Ahí están los resultados.

NO HAY VACUNA

La gente debe entender que no hay una vacuna ni tratamiento específico para curar esa enfermedad. De momento, lo conveniente es el aislamiento social, el distanciamiento, el quedarse en sus respectivas casas, porque se ha decretado que la cuarentena se extienda hasta finales de mayo con las consecuencias económicas que empezamos a padecer: cierre de comercios, de empresas, de micro negocios, despido de personal, falta de ingresos económicos, endeudamiento, estrés, ansiedad y violencia intrafamiliar.

EQUIPAMIENTO

En Guanajuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha girado las indicaciones para que todas las instalaciones del Sector Salud cuenten con el equipamiento necesario para atender a los pacientes. El doctor Daniel Alberto Díaz Martínez, secretario de Salud, ha realizado una labor extraordinaria en esta contingencia. En la SSG disponen de una reserva estratégica consistente en ventiladores funcionales, cuartos de aislamiento, salas de choque, camas de terapia intensiva, equipos de monitoreo y todos los insumos para el personal médico y de enfermería, según los datos obtenidos.

COMERCIANTES

Comerciantes de la zona centro se reunieron con el director de Fiscalización y Control, Agustín García Becerra, para externarle sus inquietudes, pues a pesar de la determinación nacional del cierre de negocios no esenciales, los locatarios no se rinden y desean seguir vendiendo; tanto estéticas, como gimnasios, tiendas de ropa, tiendas de cosmética, de discos de música, etc., hicieron una carta petición a la Secretaría de Ayuntamiento para seguir abriendo sus negocios en horarios más cortos, con las medidas de sana distancia, lavado y desinfección de manos, reducir la clientela que entre y proteger a su personal, sin embargo, la petición va en contra de las indicaciones para prevenir contagios en Salamanca.

REGIDORES AUSENTES

Como ciudadanos obedientes, bien “guardados” en sus hogares, los regidores del “hache” Ayuntamiento han dejado sola a la alcaldesa Beatriz Hernández. Y es que las acciones que están realizando Protección Civil, Vialidad, Seguridad Pública, Transporte, Servicios Públicos Municipales, Medio Ambiente, Fiscalización y Control y demás dependencias municipales, no se ha visto la mano de los regidores; pareciera que solo están para señalar, pero para poner manos a la obra, aunque sea desde casa, les está faltando iniciativa, esperemos verlos pronto con las mangas arriscadas por los salmantinos, como todos los esperaríamos ver; trabajando por los salmantinos.

REUNIONES VIRTUALES

Se dice que los regidores aparecieron en alguna reunión virtual con la presidenta municipal, y en vez de preguntar en qué podían apoyar ante la pandemia para el beneficio de los ciudadanos, se pusieron a preguntar qué acciones se habían hecho y exigieron algunas más sin saber que desde el inicio de la pandemia, ya se llevaban a cabo en su municipio; si cuando estaban “en activo” no sabían de las acciones de su propio gobierno municipal, qué nos podemos esperar ahora que están en cuarentena. Sería bueno que lean noticias de Salamanca y se echen un clavado en redes sociales, pues dicen que algunos se están echando clavados pero donde no deben.

QUÉDATE EN CASA

Reiteradamente se ha dicho que los ciudadanos debemos quedarnos en casa, y a pesar de las constantes indicaciones, de los operativos conjuntos, del perifoneo en calles y colonias, se ha visto que hay muchas familias que aún salen de sus casas sin tener que hacer necesariamente actividades esenciales; salen a pasear, a tomar el aire, a comer helados, bueno hasta se han peleado y molestado con los elementos de la Policía Municipal y con los elementos de Vialidad que les piden que se queden en sus hogares; hay ciudadanos que hasta han retado a golpes a los elementos, sin importarles que sean hombres o mujeres. Eso sí no se hace, demostremos que la gente de Salamanca somos unidos, si bien es cierto que no todos estamos en el mismo barco, hagámoslo por cuidar a nuestras familias en lo que se define la situación de coronavirus, en lo que pasa la emergencia sanitaria.

DESPENSAS

La alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz ha entregado despensas a las comunidades rurales y a las colonias, específicamente a personas en situación vulnerable, para hacer frente al coronavirus y tratar de amortiguar las condiciones de las personas que necesitan el apoyo; a través de Desarrollo Social el municipio ha entregado las despensas, las llevan a las puertas de sus hogares y sorprendidos los beneficiarios agradecen el gesto humanitario de la presidenta municipal que sigue navegando el barco al frente, aún con todo en contra.

ARCOS SANITIZADORES

Quienes se volaron la barda fue el diputado salmantino Ernesto Prieto Gallardo, junto como siempre, con la regidora María del Carmen Campos García, quienes querían poner ¡arcos sanitizadores en las inmediaciones del Mercado Barahona!, a pesar de que la Secretaría de Salud advirtió que no sirven y que hasta pueden diseminar, es decir, dispersar el virus, pero salieron más vivos los comerciantes, quienes de inmediato pusieron el grito en el cielo y cual maestros de parvulitos les explicaron a dichos funcionarios que su intento de ayuda más bien resultaría contraproducente.

IP GOBIERNISTA

Entre los propios empresarios, sobre todo los pequeños y micros ha caído muy mal la propuesta de los dirigentes de los consejos coordinadores empresariales del estado en el sentido de sugerirle al gobernador que pida prestado cinco mil millones de pesos adicionales a los ya solicitados, bajo el argumento que se necesita mucho dinero para apoyar la economía guanajuatense y que obviamente resulta más que lógico ante la pandemia que se está viviendo, más la que se vivirá en las próximas semanas y meses cuando los empresarios tengan que volver a empezar.

AUMENTAR IMPUESTOS

El problema radica en que estos señores, dizque representantes del “empresariado” guanajuatense, le piden al gobernador que incremente el impuesto sobre la nómina y que este pase del 2.3 % actual al 3 %, o sea, ¡un 30 % más!; y que con eso pague el nuevo crédito; o sea, en otras palabras, que los empresarios van a pagar el crédito. ¡Qué tal! Estos señores le piden al gobernador que todos los patrones del estado, sean micros, chicos, medianos o gigantes paguen un 30% más del impuesto a la nómina, sin pensar en la tragedia que esto puede representar para un pequeño negocio, esto puede ser el clavo que faltaba para cerrar su negocito, que en la mayoría de los casos es su único patrimonio.

OTRA SALIDA

¿Por qué no le proponen al gobernador que sólo los cincuenta o cien empresarios más fuertes del estado paguen más del impuesto mencionado?; ¿por qué no ponen límites de tal manera que, por ejemplo, los patrones que tengan hasta cien trabajadores (o los que quieran) sigan pagando lo mismo, es decir, el 2.3 %, y los que tengan más que paguen con la nueva tasa del 3 %, o algo por el estilo?

QUEDAN BIEN

No se vale que para quedar bien unos cuantos con el gobernador, se lleven entre las patas a los verdaderos empresarios, esos que se levantan a las cinco de la mañana para ir a surtir su negocio, para limpiarlo, para abrirlo, para trabajar diez o más horas diarias y sacar el sustento diario para sus familias.

MUY DIGNITOS

Tampoco se vale que estos señores, algunos de los cuales son de los que obtienen diversos contratos con gobierno del estado, todavía se enojen cuando un diputado de morena les dijo que eran colaboracionistas del gobernador, asociados, o algo parecido, teniendo como única respuesta de estos dirigentes el decirle que era un insensible y que se oponía a la reactivación de Guanajuato. Sólo porque lo vemos lo creemos.

REVOCACIÓN

El presidente López Obrador no quita el dedo del renglón y ante la estrepitosa caída que está teniendo en las preferencias ciudadanas, sabe que sería un suicidio ir al plebiscito ciudadano en el 2022 para que le revoquen o no el mandato. Nada tonto, quiere que se adelante ese proceso para las elecciones intermedias del 2021 y figurar en las boletas electorales para darle oxígeno a su partido morena que se ha desplomado hasta el 18% y a él mismo. Hay quienes piensan que mejor se adelante pero su renuncia.

DE PENA AJENA

Ha trascendido que en el Poder Legislativo los diputados locales decidieron disponer de 10 millones de pesos de “ahorros” en diversas partidas para destinarlas, según nos informan, al “apoyo humanitario” al que se comprometieron. A raíz de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo anunció que donaría un mes de salario, de inmediato los legisladores -sobre todo los del PAN- se sumaron a la iniciativa diciendo que harían lo mismo y que estarían “siempre al pendiente, cercanos a los ciudadanos para apoyarlos en sus necesidades”.

UN “AHORRITO”

Pero resulta que, en lugar de su jugosa dieta, prefirieron desenterrar las ollas de barro en las que guardaban esos “ahorritos”. Lo que cada legislador vaya a donar, va a ser independiente de los 10 millones extras, pero nos dice una fuente que pidió el anonimato, que donar el salario no es obligatorio. Hay versiones que indican que cada representante “popular” recibirá 139 mil pesos adicionales a su dieta para otorgar los “apoyos ciudadanos”, lo que significaría que ellos no van a sacrificar ni un peso de su salario o tal vez lo hagan solo unos cuantos. Nadie lo sabe ni lo sabrá porque dicen que, como es su dinero, no están obligados a informarlo públicamente.

EL REPARTO

Tampoco se ha determinado cómo se va a juntar ese recurso: si lo van a repartir en efectivo, a cuántas personas, cuánta cantidad, a partir de cuándo, aunque ya se dijo que cada uno de los diputados va a entregar el “apoyo humanitario” en sus distritos, lo que despierta suspicacias en el sentido de que van a aprovechar el momento para hacer campaña y buscar su reelección.

EL REGALO

No hay que olvidar que fue el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el primero en anunciar que donaría un mes de su salario. Como impulsados por un resorte, los legisladores se vieron obligados a seguir el ejemplo del jefe y dijeron que harían lo mismo. Lo que llama la atención es que se otorgan un regalito (los “ahorros”) superior al mes de sueldo que supuestamente iban a donar. En fin. Y hasta la próxima…