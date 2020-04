ACONTECERES

QUEDARSE EN CASA

Parece que a los guanajuatenses no nos ha caído el 20 de que el virus es real, de que está matando a cientos de personas en todo el mundo a diario, y que aunque se nos diga que somos el país con menos casos “registrados”, en los hospitales, en las redes sociales, entre nuestros médicos y enfermeras se escucha otra cosa. La pandemia del siglo nos está tocando, nos dicen que nos quedemos en casa y que nos lavemos las manos, que no abracemos, que desinfectemos, lo podemos hacer y un sector de la población lo hace, es cierto que hay millones de mexicanos y guanajuatenses que vivimos al día y no podemos dejar de trabajar o de salir a las calles con la resignación de que si algo pasa, será en la línea de batalla, pero tengamos conciencia y si de verdad no tenemos a qué salir, no salgamos y es que he visto a familias enteras que aprovechan la tranquilidad del centro y los días de descanso voluntario para salir a pasear, es complicado, es difícil, pero contribuyamos como sociedad con lo que podemos hacer, los que podemos; quedarnos en casa.

Y LA SEMANA SANTA

Lo que tendremos que asimilar, y sobre todo quienes somos católicos, es que la Semana Santa no será igual; desde que se tiene memoria, esta época se ha respetado, los mexicanos somos muy fieles al catolicismo. En Salamanca se suspendió la tradicional Procesión del Silencio, una de las más antiguas y más bonitas de México, se suspendió la visita al Cristo Negro, cuando era común que miles de peregrinos vengan a venerar a nuestro Señor del Hospital, se suspendió el altar a la Dolorosa, un altar que también se estaba convirtiendo en tradición, se suspendieron las Fiestas de la Primavera, y se suspendió la Visita a los Siete Templos. Esa Semana Santa será muy diferente.

A DIOS ROGANDO…

Aunque muchas empresas están haciendo “home office”, la alcaldesa Beatriz Hernández sigue en labores; en sesión de Ayuntamiento aprobaron el descuento en el pago del Impuesto Predial y en recargos; a través de CMAPAS darán prórroga en el pago del agua potable para que los ciudadanos alcancen a tomarse un respiro en lo que pasa la pandemia; además con el apoyo de Desarrollo Económico a comercios con la campaña #YoComproLocal, los comerciantes pueden ofertar a través de las redes sociales municipales sus productos, sobre todo alimentos, para llevar. Asimismo, las áreas operativas como Policía, Vialidad, Limpia, Panteones, Rastro, Protección Civil (principalmente), Alumbrado, Fiscalización y Control, Mercados, siguen en operatividad.

MANDO ÚNICO

En tiempos de la emergencia sanitaria COVID-19, el gobernador Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, llama a la unidad y a evitar los “pleitos políticos”, y es el primero que rompe su propia regla, al enviar a medios de comunicación privilegiados, un comunicado a través de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde afirma que el Municipio por sus querencias eliminó el Mando Único de Salamanca, como si no supiéramos que desde hace meses, personal del Mando Único ya ni sale a patrullar y ya no asisten a reportes; desde hace meses lo hace la Guardia Nacional y hasta la misma Policía Municipal.

QUE LE PAGUEN

Incluso, en el comunicado, como “posdata” y “te lo advertí” vuelve a pedir que el Gobierno Municipal de Salamanca pague los 13 millones 36 mil 806.38 pesos con sus centavos, por lo que pareciera “la renta” del Mando Único, y “facilidades de pago” mensual de 1 millón 680.40 pesos. Será porque sabe que tanto los Municipios como el Estado están “rascando las bolsas” para reunir dinero y enfrentar la crisis que vivimos, pero tapa un hoyo y quiere destapar otros.

SEGURIDAD

Ahora, en vez de responder a las provocaciones, al justamente “pleito político” del Gobernador, la alcaldesa morenista Beatriz Hernández prefirió no responder, ya que está ocupada en atender el emergencia sanitaria en Salamanca y en analizar cómo ayudar a los ciudadanos que empezamos a padecer por esta pandemia sin precedentes, a lo mejor entiende que constitucionalmente le corresponde al Gobierno del Estado brindar la seguridad a los municipios y sabe que la federación seguirá dando el apoyo con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano y con las Fuerzas Especiales.

LICENCIA

La salmantina ha comentado que la SEDENA está por entregar la licencia colectiva para la portación de armas de fuego para sus Policías Municipales, y que, si bien corresponde a la SEDENA liberar el trámite, sí es a través del Estado que se tiene que presentar la documentación y cumplir los lineamientos en tiempo y forma, sin burocracia y sin retardos voluntarios. Así como los exámenes de Control y Confianza, que si bien los hace la federación, el Estado es el único que tiene los resultados, y si el Estado no apura para los trámites, hay los hallan.

AVANZA COVID

En Guanajuato ya son 19 de los 46 municipios que están teniendo dificultades por el contagio del coronavirus. La enfermedad está avanzando de manera acelerada, van 52 casos confirmados. A nivel mundial, más de un millón de personas enfermas. En México 60 personas murieron. Mil 688 casos confirmados y 5 mil 398 sospechosos. El impacto en la economía ha sido terrible.

NO DAN UNA

En nuestra entidad, funcionarios del gabinete económico dieron una conferencia de prensa para informar de las acciones para contrarrestar un poco los efectos de la pandemia. A la fecha, sin embargo, los que no han brillado con luz propia son el secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Mauricio Usabiaga Díaz Barriga, y el director de Fondos Guanajuato, Carlos Ramón Romo Ramsden.

¿Y TURISMO?

No están actuando con la velocidad que la crisis amerita ni en base a las instrucciones del gobernador Rodríguez Vallejo. Sigue sin quedar claro el Plan Económico y los 800 millones de pesos que se han destinado. Lo mismo pasa en Turismo. Tomó la estafeta Juan José Álvarez Brunel pero a la fecha no ha presentado ningún proyecto de trabajo. Algo debe hacer ante la falta de visitantes y por la suspensión del periodo vacacional. Ya se vio el pasado viernes cómo, por ejemplo, la capital del estado lució muerta a causa de la cancelación del tradicional Paseo de las Flores.

EXPECTACIÓN NACIONAL

Este domingo el hombre totalmente palacio nacional va a presentar, según esto, un plan para enfrentar la contingencia sanitaria, económica y financiera en el país… cuando ya tenemos la soga al cuello. Hay expectación porque, a estas alturas, la mayoría de los mexicanos dudamos que el régimen de la cuarta “transformación” tenga un proyecto contracíclico. Hemos visto la incompetencia, la ineptitud, la improvisación y la ignorancia de este gobierno. Y las puntadas oficiales, como esa de que el coronavirus cayó “como anillo al dedo para afianzar la cuarta transformación”.

ÉMULO DE NERÓN

No esperemos nada bueno este domingo por la tarde, más bien otro montaje más, un “show”, un acto de proselitismo, de campaña política, de narcisismo puro, de culto a la figura presidencial porque no puede haber nada positivo de alguien que lucra con la tragedia que estamos padeciendo. Sólo una mente enferma y perversa es capaz de decir que una epidemia mundial le beneficia a su proyecto, cuando hay millones de infectados, miles de muertos, miles de desempleados, otras tantas empresas cerradas, etc. Ya ni Nerón ni Hitler.

CONVOCA A MÉDICOS

Ahora, López Obrador lanza convocatoria para reclutar médicos y enfermeras que puedan ayudar a atender a las personas enfermas del síndrome respiratorio agudo, cuando con el pretexto de la “aujteridá republicana” corrió a más de 10 mil a principios del año pasado, entre ellos varias eminencias médicas acusadas de corrupción. Ya se le olvidó al jefe macuspano y ahora dice que “los necesita”.

TOQUE DE QUEDA

Quien no se aguantó y lanzó la amenaza al pueblo fue el alcalde irapuatense panista Ricardo Ortiz, quien dijo que parece que los irapuatenses desconocen las recomendaciones y que por eso determinó endurecer las medidas de prevención en Irapuato por la emergencia sanitaria; ordenó la suspensión de las actividades no esenciales, las actividades religiosas… y dijo que el comercio informal será retirado y si no acatan las medidas se valdrá de la fuerza pública para retirar a las personas de las calles, “medidas drásticas pero necesarias”, dijo. Lo que quizá olvidó el munícipe fue que nadie puede estar por encima de los derechos constitucionales de las personas.

¿Y DERECHOS HUMANOS?

¿Dónde están los derechos humanos? No hemos sabido que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato esté haciendo alguna campaña para comprobar que médicos y enfermeras cuenten con el equipamiento necesario. Mucho menos hemos visto que esté interviniendo en los operativos, que realizan policías municipales, para disuadir a la población de estar en la calle, es decir, vigilar que lo hagan con pleno respeto a las garantías individuales.

ESTÁ AISLADO

No sabemos si es por el coronavirus pero el titular de la PDHEG, José Raúl Montero de Alba, está aislado del mundo. No hay, que sepamos, ninguna campaña, ninguna información relativa a las acciones del “ombudsman” para actuar durante la contingencia sanitaria en el sentido de estar cuidando que se respeten los derechos humanos de los enfermos, de los médicos, de los familiares de los pacientes, de las personas que son desalojadas de las calles, etc.

EDUCACIÓN Y COVID

Uno de los servicios que se vio más afectado por la pandemia del coronavirus fue el educativo que, de un día a otro, tuvo que cerrar las escuelas y mandar a los alumnos y, posteriormente a los maestros, a sus casas. Esto provocó que la Secretaría de Educación de Guanajuato tuviera que ingeniárselas para no parar en seco la enseñanza de los niños y jóvenes de todos los niveles.

SE ENFRENTA RETO

Con ello vino el reto para ver cómo podía atender a quienes ya no iban a las aulas, pero seguían necesitando la atención. El uso de los medios electrónicos le ha permitido a la SEG seguir atendiendo a los alumnos; televisión, redes sociales, teléfono, hasta cartulinas en los pórticos de las escuelas han servido para que los maestros sigan dando clases a sus alumnos.

LA ESCUELA EN CASA

La SEG ha considerado trasladar la escuela a la casa y que los padres se conviertan en artífices de la educación de sus hijos; sin embargo, no es fácil involucrar a los jefes de familia en un proceso que históricamente han dejado en manos de las escuelas. La emergencia obliga a ver nuevas formas de operar y este es un buen esfuerzo, no fácil, que pone a prueba el interés y la voluntad de los papás, así como la capacidad de los maestros pues aquellos no pueden solos. En fin, en medio de la emergencia sanitaria, tal vez podamos tener padres que valoren más la educación de sus hijos.

EDUCACIÓN Y SALUD

Las Secretarías de Educación y de Salud han trabajado de manera intensa y coordinada en programas de prevención en los últimos años y hoy esa coordinación puede ser clave en la prevención de contagios del Covid 19 pues, como se ha comentado, en esa red de comunicación participan hasta padres de familia; es una red muy afinada por donde se baja información e indicaciones que las familias pueden atender para evitar riesgos y contagios. Hoy se necesita el trabajo de todos y además se pone a prueba la capacidad de reacción de las diferentes dependencias. Ambas secretarías se ven muy coordinadas. Ojalá eso permita que el mal no avance tan rápido o, mejor dicho, ese sí sea parado en seco.

TRÁNSFUGAS

Gerardo Sánchez García, el excandidato a gobernador que hundió al PRI hasta el tercer lugar en 2018, ha mostrado en redes sociales su simpatía con gente afín a “morena”. Publica una fotografía donde aparece con el expanista Ricardo Sheffield Padilla, titular de PROFECO, y dice que están muuuy preocupados por la inseguridad y los resultados del Covid. ¿Veremos al salvaterrense enfundado en otra casaca? Dicen que Sánchez ha operado durante los procesos electorales en contra de los candidatos del PRI y a favor de los del PAN y recientemente de “morena”. Una de sus “víctimas” fue Juan Ignacio Torres Landa García porque en ese entonces la cúpula no lo postuló candidato a gobernador. Y hasta la próxima…