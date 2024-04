Acuerdan Chatarreros Ecológicos de Irapuato no comprar material robado

El robo de cableado de telefonía es una problemática constante en la ciudad de Irapuato, es por esto que se han establecido acuerdos entre las autoridades, telefonistas y dueños de chatarrerías para evitar que este material sea comprado en las distintas recicladoras del municipio.

Todo esto con el objetivo de no incentivar actos delictivos, explicó Félix Ibarra Correa, presidente de Chatarreros Ecológicos de Irapuato, quien aseguró que a pesar de que no han habido grandes ingresos en la compra y venta de los residuos que recolectan, el adquirir material robado no es una opción.

“Nos pusimos a trabajar directamente con las oficinas centrales de Telmex, en la Ciudad de México, mientras que aquí en Irapuato nos dedicamos a laborar con Desarrollo Urbano y Seguridad Pública para que en cada recicladora se dé el mensaje de que no se debe comprar este tipo de material y para que sepan identificarlo”.

Informó que si bien existe la problemática del hurto de estos cables, también en muchos casos los mismos empleados telefonistas tiran los cableados por accidente y los dejan en la calle, acción que facilita que este material llegue a las recicladoras.

“En muchas ocasiones, los cables de telefonía son cortados por error por los mismos trabajadores y lo dejaban tirado a un lado del poste, para las personas que pasaban por ahí se les hacía fácil recogerlo e irlo a vender a las recicladoras, es por esto que les dijimos que si eso ocurría, mejor se llevaran el cable para evitar confusiones”.

Invitó a quienes estén asociados con ellos a que pasen a cada una de las recicladoras para que ellos mismos comprueben que respetan el acuerdo de no comprar material robado.

“A partir de que comenzamos a trabajar de la mano, esta problemática disminuyó, nosotros estamos con toda la disposición de que aquellos que se encuentran asociados con nosotros, los Chatarreros Ecológicos de Irapuato, a que pasen recicladora por recicladora para que comprueben que nosotros no compramos ese tipo de material”.