Familiares de mineros atrapados y sobrevivientes de mina en Coahuila denuncian amenazas

Familiares de los mineros atrapados, así como los cinco que lograron salir de la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, denunciaron que recibieron amenazas por parte de presuntos elementos de la Fiscalía.

Un grupo de hombres armados que se trasladan en camionetas pick up blancas amenazaron a los cinco mineros que sobrevivieron al accidente en el pozo de carbón “El Pinabete” y a sus familias para que no den entrevistas a los medios de comunicación.

Familiares de los carboneros denunciaron de manera anónima que sujetos se hacen pasar por agentes de la Fiscalía han acudido hasta sus domicilios para amedrentarlos.

Relataron que obligaron a sus parientes a realizar labores de rescate pese a que varios de ellos apenas fueron dados de alta del hospital luego del percance.

“Nos dijeron que venían de la Fiscalía, que esto, que lo otro, y le dije ‘oiga apenas fuimos a declarar ayer’, porque fuimos a declarar el sábado (pasado), y me responde: ‘No, es que lo están pidiendo para que vaya al pozo’”, detalla la familiar de uno de los mineros.

De acuerdo con las declaraciones, los supuestos agentes buscaron a Fernando Pompa, el primer minero en salir del hospital, apenas un día después de su alta para que apoyara en las labores de rescate en el pozo de carbón. Después de ese día de trabajo, Pompa regresó a su casa llorando.

Incluso han intentado poner a trabajar a los mineros todavía convalecientes.

“Todavía anda mal, anda tose y tose y tose y habla y como que se le va el airecillo. Llegaron (los hombres armados) que venían por él, que para que dábamos entrevistas y dije: ‘Es que no está dando ninguna entrevista’ y de hecho él mismo (minero) dijo: ‘Yo no estoy diciendo nada en contra del pozo’. Y yo le dije, ‘pues qué les mortifica, por qué se enojan’, hasta que al último les dijo mi papá: ‘traes una orden o traes algo para que te lo puedas llevar, o si no, no’”, contó uno de los familiares de otro de los trabajadores sobrevivientes.

En la comunidad de La Agujita se ha podido observar una camioneta con personas que se identifican como elementos de seguridad, quienes piden a medio de comunicación que se retiren del lugar, debido a los vecinos presuntamente denuncian acoso por parte de los periodistas.

