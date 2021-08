Joven cae de parachute en Puerto Vallarta

Una joven de 21 años quedó colgada de unos cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tras reventara una cuerda del paracaídas que era jalado por una lancha en Puerto Vallarta.

La mujer, originaria de Guanajuato, disfrutaba de un paseo por la bahía a bordo de un Parachute, cuando un ventarrón provocó que se reventara la soga que la jalada.

La chica perdió el control y cayó en la colonia Versalles, ante la mirada de varias personas que no daban crédito a lo que estaba pasando.

Bomberos municipales llegaron al sitio y vieron el paracaídas entre los cables de media tensión de la CFE situación que generó la movilización del personal de la paraestatal para auxiliar en el rescate.

La joven quedó colgada lejos de los cables, pese a que pasó en medio de ellos. Vecinos alcanzaron a bajarla, la metieron a su domicilio y llamaron al 911 para pedir una ambulancia.

La turista, de nombre María Monserrat Muñoz Cueyo, fue llevada a una clínica particular para que recibiera atención médica.

“El cable era semi aislado, si no, la persona no la hubiera contado, porque hace contacto con las tres fases y no hizo un arco y un brinco de corriente, si no, estuviéramos hablando de algo fatal”, informó uno de los elementos de CFE.

