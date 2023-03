Vinculan a proceso a policías de Romita por desaparición forzada de tres jóvenes

Los tres policías de Romita, Roberto 'N', Roberto Carlos 'N' y Cesar 'N' fueron vinculados a proceso penal por el delito de desaparición forzada de personas por el caso de los tres jóvenes que fueron desaparecidos y luego localizados el pasado 23 de febrero en una fosa clandestina en la comunidad El Escoplo.

Después de una tensa primera audiencia donde fueron presentados primeros testimonios y una larga lista de elementos de investigación, la misma fue aplazada por la petición de duplicidad de término por parte de la defensa.

En esta ocasión de manera presencial fue reanudada la audiencia de vinculación a proceso de imputación en la cual se dio el debate entre ambas partes.

Cabe recordar que durante la primera audiencia fueron expuestos testimonios sobre presuntas amenazas por parte de quien se desempeñaba como director o comisario de la policía municipal hacia una de las víctimas, había varios testigos que contradecía las versiones dadas a conocer en primera instancia por la Policía Municipal de Romita, además de un video de las mismas cámaras de C4 en el cual aparentemente se podía ver el momento en que policías entregaron a Daniela, Juan y Carlos a cuatro sujetos hasta el momento no identificados los cuales iban a bordo de una camioneta particular, esto el pasado 19 de febrero, cuatro días después serían localizados sin vida.

RINDEN DECLARACIÓN LOS TRES DETENIDOS

La primera solicitud de la defensa fue la de permitir declarar a los tres imputados, para lo que fueron separados y llamados a declarar, primero Cesar fue quien refirió estar en caseta realizando sus labores, las cuales consisten en sacar a las personas cuando pagan su infracción, el se encontraba en la caseta o el pórtico en un entorno supuestamente nulo de visibilidad debido a la falta de iluminación con focos, debido a la falta de personal le fue solicitado el apoyo para sacar a los jóvenes y abrió el portón para que salieran, quien habría acudido por ellos fue un hombre en un vehículo el cual según el testimonio se negó a identificarse y a ingresar pero dijo pagaría las multas de los tres por el monto de 415 pesos cada uno.

Después Roberto quien se desempeñaba como comisario, declaró que él estuvo presente pero solo de lejos por lo que no habría tenido intervención directa en la detención, refirió haber llegado a checar reporte en unida particular en compañía de su hijo menor de edad, aseguró que permaneció en el lugar de 15 a 20 minutos pero no vio características de los vehículos involucrados en el reporte por accidente que acudió a atender.

Por su parte Roberto Carlos dijo ante el juez que recibió el reporte de accidente cuando se encontraba en patrullaje estático al llegar al sitio del accidente le refirieron que se estaban arreglando, posteriormente recibe reporte de supuestas amenazas en el lugar.

Los testimonios brindados por los imputados apuntaban a una versión muy distinta a la brindada por la Fiscalía durante la primera audiencia, y la misma parecía deslindar a los elementos de cualquier responsabilidad, lo cual sería debatido más tarde por la fiscalía que reiteró en múltiples ocasiones la solicitud de vinculación a proceso.

FUERON HALLADAS DROGAS EN EL DOMICILIO DE DOS DE LAS VÍCTIMAS

En audiencia, la defensa de los imputados dio a conocer que en el que fue domicilio de dos de los afectados se habría efectuado una revisión, de la cual fueron localizadas 700 bolsas con lo que parecía ser cristal, un arma de fuego, un arma blanca, etiquetas de un grupo criminal y otras cosas, además de haber obtenido una declaración que hacía referencia de otra amenaza contra uno de los afectados, sin embargo esta habría sido efectuada por un particular en otros hechos, lo cual presentó como posibilidad de que la privación de la libertad y posterior de la vida pudiera haber sido hecha por otras personas, ante esto la defensa reiteró que lo localizado en el domicilio no justifica la posible desaparición cometida por los uniformados.

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ROMITA TRABAJA EN CONDICIONES DEPLORABLES

A la luz salieron en declaraciones recabadas por la defensa de los uniformados, que las condiciones en las que operan en las instalaciones de Seguridad Pública son malas, desde la falta de equipo hasta las presuntas fallas en la conectividad a Internet, lo cual supuestamente habría sido el motivo por el cual no existía un registro de detención.

De acuerdo a esta declaración, en las oficinas de seguridad, además de no existir condiciones de iluminación adecuadas al exterior, tampoco cuentan con equipos de cómputo suficientes ni siquiera conexión a Internet.

CÁMARAS CAPTAN A CESAR CON UNA LA PARA AL MOMENTO DE ENTREGAR A LOS DETENIDOS

Si bien las cámaras de las que se obtuvo la imagen en la que los detenidos son subidos a una camioneta y después arados de las manos, se argumentó por parte de la defensa que estas cámaras cuentan con infrarrojo y visión nocturna por lo que Cesar estaba imposibilitado a ver la situación claramente.

La defensa debatió entonces que en el mismo video se podía observar a Cesar con una lámpara en la mano, además de que en las mismas declaraciones, el ex elemento refirió haber visto llegar una unidad.

Cada argumento expuesto por la fiscalía fue rebatido aparentemente en busca de una posible reclasificación del delito al no existir pruebas suficientes para comprobar la responsabilidad directa de los tres detenidos.

PODRÍAN RESULTAR MÁS INVOLUCRADOS EN LA DESAPARICIÓN

Al inicio del proceso fue determinado por el juez que algunas partes de la audiencia fueran de carácter privado, dada la delicadeza de algunos detalles incluidos en los elementos de investigación que fueron presentados y es que de estos podrían resultar involucradas más personas, también se mantiene la seguridad de personas que podrían resultar víctimas de posibles represalias, el proceso de investigación se encuentra aún en curso por ambas partes.

Como fue informado por Organización Editorial Mexicana, primeros testimonios sacaron a la luz algunas frases preocupantes que testimonios aseguraron, fueron dichas por el comisario de la policía a las víctimas en las cuales presuntamente los amenazaba con entregarlos a un grupo criminal.

Además la negativa de la información que recibieron los familiares de las víctimas y la falta del registro de detención de los tres jóvenes romitenses, lo cual presentaron las partes afectadas como un argumento suficiente para hacer procedente la vinculación por el delito de desaparición forzada.

Partes policiales con presuntas inconsistencias y tachaduras también fueron recabados como elementos de prueba, de todas las declaraciones obtenidas y hechas de conocimiento hasta el momento, ninguna confirma lo dicho por los entonces elementos policiales.

Segundas declaraciones obtenidas mediante el plazo de duplicidad de término tienen algunas contradicciones con las primeras declaraciones y todo busca que terceras personas sean investigadas de ser necesario.

LOS HECHOS

Daniela, Juan Pablo y Carlos Esteban, originarios de Romita habían salido a festejar por la noche del pasado 19 de febrero.

Los tres iban a bordo de una unidad, cuando se vieron involucrados en un accidente vial en la calle Zapotecas, donde habrían chocado con un vehículo estacionado, esto fue documentado a partir de los últimos contactos que Daniela tuvo con sus familiares estas llamadas serían clave más adelante para no perder el rastro y dar cuenta de donde habrían sido vistos por última vez.

Una de las llamadas realizadas por la joven mujer a sus familiares fue para avisarles que habían tenido un accidente y que Juan Pablo había sido detenido por elementos municipales, después señaló que el mando policiaco les dijo que no los quería volver a ver en el municipio o les pasaría lo mismo que a Juan Pablo, que se llevaron del lugar a bordo de una unidad oficial.

Daniela y Carlos Esteban avisaron lo que harían y acudieron a las instalaciones de Seguridad Pública para preguntar por Juan Pablo y buscar pagar la infracción correspondiente, en ese momento se habría dado la orden de su detención, la cual, en la audiencia, se dijo que fue por “haberse dado a la fuga del lugar del accidente”, cuando de acuerdo con los testimonios, agentes de Tránsito los vieron que se quedaron en el lugar, sin otra incidencia al momento de que las unidades de la policía municipal se retiraron con Juan Pablo.

Lo cierto es que, aunque fueron intensos los esfuerzos que familiares y amigos de los tres jóvenes realizaron para su búsqueda y localización, todo fue en vano, pues fue hasta el 23 de febrero que sus cuerpos fueron localizados en una fosa clandestina, en el rancho El Refugio, de la comunidad El Escoplo, hasta la fecha, las peticiones por justicia por parte de habitantes de Romita sigue, más aún tras la detención del funcionario y sus dos elementos.