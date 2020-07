Se escapan 10 jóvenes de un Centro de Rehabilitación

10 jóvenes lograron escapar la tarde del sábado del Centro de Rehabilitación “Readic”, ubicado en el Fraccionamiento Colon cansados de los presuntos abusos físicos y mentales por parte del “padrino” Manuel

A decir de cuatro de los 10 jóvenes, Manuel en aparente estado inconveniente los golpeaba hasta el cansancio asegurando que era parte de la rehabilitación.

Cansados de los presuntos golpes, abusos, malas comidas y malos tratos, lograron salir de ese “infierno”.

Con golpes visibles en distintas partes del cuerpo, desmejorados por la falta de comida y sangrando de brazos y manos los cuatro jóvenes lograron la mañana del sábado brincar las bardas y escapar.

Con el miedo reflejado en su rostro, cuatro de ellos llegaron al domicilio de un familiar donde pidieron ayuda y comenzaron a platicar todo lo que se vive luego de que se cierran las puertas de dicho centro de rehabilitación.

Alonso, quien con la mitad de su cara cubierta con un cubre bocas, platicó que “Una ocasión al pedir que me dejaran ir al baño no me dieron el permiso, no pude retener hice mis necesidades estando en una junta, por eso, me subieron a un cuarto donde no hay cámaras y es utilizado como gimnasio amarrándome de una reja.

“Estando esposado de espaldas a le reja, me agarró Manuel de las orejas, me dio una patada en la cara en la parte del rostro del lado izquierdo , me golpeo sobre las rejas y me estrelló contra las rejas, ahorita traigo menos morado el golpeo, sigue el dolor y ayer pedí una pastilla para calmar el dolor pero no me la dieron, pero traigo el dolo de cabeza” dijo.

Pero no solo eran golpes y humillaciones.

Entre los castigos, platicaron los afectados, había el darles de comer cebolla hervida en agua y esa era la comida o bien, chile con cebolla cruda.

Eduardo, dijo que una ocasión dejó de hacer los ejercicios y eso le provocó que fuera golpeado hasta “reventarle” las piernas.

“Como los ejercicios son muy pesados una ocasión me detuve poquito a descansar ya que no aguantaba mis pies y Manuel me golpeo con un palo que el le llama “Maitor” en repetidas ocasiones.

No conforme, me dejó castigado comiendo toda una semana cebolla con chile crudo” reveló.

Los cuatro afectados, aseguraron que más allá de los malos tratos decidieron escapar cuando el “padrino” comenzó a amenazarlos con tirarlos al río, pues comentaron los entrevistados se jacta de asegurar que tiene un hermano en las Fuerzas Armadas.

“El padrino anda normalmente tomado y drogada, nos golpeaban, por eso nos escapamos por lo mismo ,tenia una pistola en su cuarto vaya a salir y darnos un balazo pues nos amenazaba diciéndonos que nos podía tirar al río porque su hermano lo apoyaba.

Aunque acudimos a la calle Américo Vespucio #506 del Fraccionamiento Colon en búsqueda de Manuel el encargado o bien, de la presuntamente dueña Ana, pero nadie abrió en el inmueble.

Ahora los jóvenes solo esperan ser ayudados por las autoridades correspondientes, pues están temerosos ante las represalias que pudiera haber en su contra.