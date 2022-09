Locatarios del mercado Tomasa Estevez viven momentos de tensión

Comerciantes y locatarios del mercado Tomasa Esteves vivieron momentos de tensión la mañana del sábado después de escuchar detonaciones de arma de fuego en uno de los pasillos.

Alrededor de las 10 de la mañana se dio un hecho de alto impacto en uno de los pasillos del mercado, donde sujetos llegaron y dejaron una hoja además de realizar dos detonaciones de arma de fuego afuera de un negocio de venta de alimentos.

No se reportaron personas lesionadas y sobre los dueños o trabajadores no se dio información, además que no se mencionó si el establecimiento se encontraba abierto cuando ocurrió el hecho.

Al lugar se trasladaron elementos de Policía Municipal así como de la Guardia Nacional y Sedena, quienes realizaron un perímetro de seguridad dentro y fuera de las instalaciones del mercado Tomasa Esteves.

Algunos locatarios se acercaron a los uniformados quienes comentaron que esto se debe a que volvieron de nueva cuenta las extorsiones hacia los mismos comerciantes, lo que solicitaron a las mismas autoridades realizar algo al respecto.

De manera simultánea también se informó que al interior del mercado Barahona, en la colonia Guanajuato, donde se informó que otro negocio había sido dañado con arma de fuego, sin embargo no se encontró algún comercio con afectaciones.