Asesinan a hombre frente a su familia

Un hombre que se encontraba en compañía de su familia y otras personas, falleció después de recibir varios balazos, los agresores huyeron de inmediato sin que pudieran ser capturados por los vecinos de la zona.

Alrededor de las 21 horas, se dio aviso al sistema de emergencia 911 sobre las detonaciones de arma de fuego en la comunidad de La Luz, posteriormente se indicó que el ataque ocurrió en la calle Zaragoza, por lo que de inmediato se trasladaron elementos de seguridad pública.

Los primeros en llegar, fueron elementos de Policía Municipal y atrás de ellos arribaron elementos de Guardia Nacional, quienes de inmediato implementaron un operativo de seguridad por si los agresores se encontraban cerca.

Paramédicos de Cruz Roja también acudieron al lugar, dando atención prehospitalaria al herido pero al estar recibiendo los primeros auxilios falleció en el lugar, causando el llanto de varias personas alrededor quienes se identificaron como familiares.

LOS HECHOS

De acuerdo a versiones recabadas, el ahora occiso se encontraba sobre la calle Zaragoza, conviviendo con familiares y amigos, cuando un par de sujetos en una motocicleta cross se detuvieron su marcha junto a él y comenzaron a disparar para después huir frente a los testigos de la agresión.

Familiares intentaron reanimar al herido para poder trasladarlo a un nosocomio sin embargo esta acción no se pudo realizar debido a que no había algún vehículo particular en donde pudiera ser trasladado hasta un centro hospitalario por lo que falleció a mitad de la calle.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento del hecho y se hicieron cargo, levantando las primeras diligencias correspondientes para después dar seguimiento a la investigación.