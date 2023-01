Dejan cuerpo en caja de una camioneta

El cuerpo de un hombre con varios balazos en el cuerpo fue abandonado cerca de unos ductos de PEMEX en la comunidad de La Carmelita, la camioneta se encontraba con la puerta del lado del chofer abierta.

Pasadas las 19 horas, personal de la Seguridad Física de Pemex realizaba una revisión del área de ductos, encontrando la camioneta la cual estaba abandonada y con un cuerpo en la caja de la misma.

Al descubrir el cuerpo y con las visibles heridas de arma de fuego que tenía, dieron aviso al sistema de emergencia 911 por lo que al lugar se trasladaron elementos de Policía Municipal quien se hizo cargo del hecho.

Policiaca Ataque armado deja una persona muerta

La camioneta abandonada es una Chevrolet de la línea Tornado color café la cual no tenía placas y no se dio información se contaba o no con reporte de robo, no se dieron características del hombre que se encontró sin vida.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal se dieron cita en la comunidad para iniciar las investigaciones correspondientes, con este hecho se han registrado ocho hechos dolosos en lo que va del 2023.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Personal de SeMeFo se encargó de trasladar el cuerpo al anfiteatro de la zona para la práctica de la necropsia de ley, en la caja de la camioneta se encontraron también algunos casquillos percutidos.