Cifra de homicidios dolosa llega a 36 en el municipio

Se registra en Salamanca un homicidio más, el ataque ocurrió en la comunidad de Valtierrilla, el cuerpo quedó tendido sobre la cinta asfáltica, es el segundo hecho de alto impacto registrado del día martes 27 de junio.

Te puede interesar: Otro homicidio doloso en Salamanca

Pasadas las 20:30 horas se registró un intenso movimiento de cuerpos de Policía Municipal en la calle Genral Anaya de la comunidad antes mencionada, debido a que vecinos informaron al 911 sobre las detonaciones de arma de fuego en la zona.

Los primeros en arribar fueron elementos de Policía Municipal, los cuales al llegar a la zona encontraron un hombre desvanecido sobre la cinta asfáltica y contaba con múltiples lesiones de arma de fuego y el cual no respondía a los llamados que hacían los elementos por lo que se presumía que no contaba con signos vitales.

Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja quienes de inmediato brindaron las atenciones hospitalarias certificando el fallecimiento del hombre, el cual presentaba varias lesiones en cabeza y pecho.

Policiaca Asesinan a hombre dentro de su domicilio en La Gloria

De acuerdo a versiones recabadas por los vecinos, solamente escucharon las detonaciones y minutos después salieron de sus domicilios y encontraron al hombre tirado y un charco de sangre alrededor del cuerpo.

Personal de la fiscalía arribó al lugar y comenzó con las indagatorias correspondientes para esclarecer el hecho, en el lugar también se quedaron elementos municipales y federales resguardando la zona.

Vecinos de la calle mencionada fueron cuestionados por las autoridades aunque señalaron que no se percataron de cómo ocurrió el ataque, solo escucharon las detonaciones y debido a la falta de iluminación de la zona no se apreciaba el cuerpo. A dos días de acabar el mes se han registrado 36 hechos dolosos en el municipio y 146 en lo que va de este 2023.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

El occiso no fue identificado en el lugar, solo se informó de manera extraoficial que portaba un pantalón negro y una playera obscura así como botas de trabajo.