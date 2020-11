Choque por alcance entre vehículo sedan contra tractor deja solo daños materiales

CUERÁMARO, GTO.- Aparatoso accidente vehícular se registró la tarde de este sábado en la carretera federal Irapuato-Cuerámaro, fue a la altura de los Colorines, en el que participaron un automóvil sedan y un tractor agrícola. La primera unidad en mención era conducida en exceso de velocidad el cual terminó impactándose en la parte trasera del segundo en arrojando solo daños materiales que fueron valuados en varios miles de pesos.

Los hechos se registraron al filo de las 16:30 horas cuando se alertó por el 911 de Emergencia a corporaciones de rescate, policía municipal y de Movilidad como Transporte que acudieron al punto que se indicaba donde se había registrado el accidente.





Fuera de la carretera quedó la unidad que conducía en exceso de velocidad irapuatense.





Personal Paramédico de Protección Civil acudió en una de las ambulancias, pero su intervención no fue necesaria ya que no se registraron lesionados sin embargo si apoyaron a los conductores de las unidades participantes en el choque tras el susto que se llevaron, no siendo necesario su traslado a algún centro hospitalario.

El percance fue por alcance impactándose uno detrás del otro, ambas unidades llevaban dirección de oriente a poniente (con rumbo a Cuerámaro) la unidad agrícola marcha Ford 5000 color azul era conducida por Álvaro Cortéz Camacho de 56 años con domicilio en Nicolás Bravo de esta localidad de Cuerámaro, mientras que el segundo vehículo marca Chevrolet tipo Beat color Rojo modelo 88 con las placas de circulación GNZ-480-C, el cual era conducido por Jorge Alberto Negrete de 32 años con domicilio la Colonia Ganadera de la ciudad de Irapuato.





El tractor tras el choque se le ponchó una de las llantas en la parte trasera.





Sobre los hechos se dio aviso a las autoridades competentes (Guardia Nacional-Policía de Caminos) quienes levaron su parte y ordenaron que las unidades participantes fueran trasladadas al corralón correspondientes para deslindar responsabilidad de los hechos, aunque la evidencia es clara dijeron autoridades que atendieron como primer respondientes que el chofer del vehículo iba en exceso de velocidad y cuando trato de parar el automóvil ya no pudo terminando chocando con la unidad agrícola en su parte trasera y después contra un árbol al salir de carretera.