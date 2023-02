Asesinan a tres hombres en barbería de Purísima del Rincón [VIDEO]

Purísima del Rincón, Gto.- Tres hombres fueron asesinados a balazos mientras se encontraban en el interior de una barbería; dos masculinos fallecieron en el interior mientras que otro murió mientras recibía atención médica, cerca de las 6 de la tarde de este martes en el municipio de Purísima del Rincón.

Aparentemente sujetos armados llegaron al lugar para poder disparar en contra de los presentes en el sitio estaban los tres jóvenes así como también un hombre de 53 años, cuando arribaron los dos masculinos sacaron sus armas de fuego y dispararon en al menos 15 ocasiones.

Dejaron sin vida en el lugar a José Jesús N. de 53 años de edad, así como también a Jonathan Gutiérrez de 22 años quién quedó a un costado de las sillas dónde cortan el cabello.

Preventivo municipales acordonaron la zona y pidieron el apoyo a voluntarios de Protección Civil municipal para que pudieran acudir y valorar a las personas que estaban lesionadas los paramédicos terminaron que dos de ellos ya no presentaban signos vitales y uno más fue trasladado a recibir atención médica necesaria sin embargo cuando iban en camino esta persona falleció fue identificada como Juan Antonio N. de 25 años.

El establecimiento se encuentra sobre la calle Allende con el número marcado 217 entre las avenidas Hidalgo y Guerrero en plena zona centro del municipio de Purísima del Rincón hasta ahí llegaron los motociclistas que posteriormente huirían sin que hasta ahora se sepa de su paradero.

La calle Allende fue cerrada por elementos de tránsito municipal de Purísima del Rincón así como también elementos de la fiscalía general del estado de Guanajuato arribaron para poder iniciar las indagatorias correspondientes y determinar el móvil de la agresión así como las características de los presuntos responsables.

Curiosos y locatarios aledaños al lugar fueron evacuados de la zona los locales cerraron y algunas personas que estaban por ahí también fueron sacadas del área de acordonamiento.

La gente llegó a comentar que una de las personas pudiera ser un ex elemento de Protección Civil municipal sin embargo la persona que comentaban que era y los nombres de los identificados no coincidían por lo que no se ha desmentido por parte de autoridades ni tampoco se ha confirmado.

Seré próximas horas que se termine cuál fue la mecánica exacta de los hechos así como la causa de muerte de estas personas una vez que hayan sido trasladadas a Guanajuato capital para que sean valoradas a través de la necropsia de ley en el anfiteatro que ayude a resolver la causa de muerte.