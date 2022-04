Tiroteo en Sacramento, California, deja al menos seis muertos

La policía de Sacramento, California, informó sobre la muerte de seis personas a causa de un tiroteo presentado durante la madrugada de este domingo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la policía de la localidad informó que además hay al menos nueve personas que resultaron heridas por el ataque.

🚨 K Street Shooting Update🚨



Officers located at least 15 shooting victims, including 6 who are deceased. There will be a media staging area at 9th St/K St. Continue to follow this thread for updates. #kstreetshooting #sacramentopolice #sacpd — Sacramento Police (@SacPolice) April 3, 2022

Te puede interesar: Tiroteo deja un muerto y cuatro heridos cerca de la Universidad Virginia Tech

Debido a los ataques, las autoridades de seguridad hicieron un llamado para que los habitantes de la localidad evitaran el área, pues aún “permanece una gran presencia policial y la escena quedará activa”.

La policía de Sacramento, California, informó sobre la muerte de seis personas a causa de un tiroteo presentado durante la madrugada de este domingo.

Mundo Tiroteo a las puertas de un concierto en Oregon deja seis heridos

Se detalló que el tiroteo se presentó en el centro de Sacramento - capital de California - cerca de una localidad donde se ubican varios bares y restaurantes.

Este es el último tiroteo que ocurre en Estados Unidos, ello en medio de los esfuerzos de las autoridades por reducir la violencia armada, la cual ha provocado la muerte de 40 mil muertes al año .

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

De acuerdo con autoridades de seguridad, tres cuartas partes de los homicidios de Estados Unidos se cometen con armas de fuego; mientras que se registró que 23 millones de armas de fuego fueron vendidas en 2020.